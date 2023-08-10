Про що свідчать підсумки держбюджету за 7 місяців

Про це свідчить декілька тенденцій: відсутність емісійного фінансування бюджету з боку НБУ, виконання плану щодо податків і суттєве перевиконання плану з неподаткових доходів, більша ліквідність на ЄКР і менші розриви у фінансуванні захищених пріоритетних видатків.

Основним опорним фактором є ритмічне і повне надходження зовнішнього фінансування до бюджету, середні місячні обсяги якого зросли з 3,2 млрд доларів у 2022 році до 4 млрд доларів у 2023 році. Утім зростаючі видатки на відсіч російській агресії продовжують створювати значний тиск на розширення дефіциту бюджету і зовнішнього державного боргу.

Основні цифри наразі такі.

Доходи:

Доходи загального фонду за 7 місяців – 1006,1 млрд грн (в т.ч. гранти – 317,2 млрд грн).

Державна податкова служба перевиконала план надходжень за 7 місяців на 2,8% (+11 млрд грн), Державна митна служба недовиконала план – на 1,6%.

Проти аналогічного періоду минулого року (у співставних показниках без грантів) доходи загального фонду зросли на 20% (+115 млрд грн).

За січень – липень гранти (безповоротна допомога) склали 31,5% доходів загального фонду. Переважну частину грантів (98% від їх загального обсягу) надали США. Решта (2%) – гранти від окремих європейських країн, спрямовані через цільовий фонд Світового банку (проєкт PEACE).

За оперативною оцінкою, всі доходи державного бюджету (загальний і спецфонд) у січні – липні склали 1477,2 млрд грн. У порівнювальних показниках (без грантів) – це на 79,3% (+513 млрд грн) більше за аналогічний період минулого року. Основний приріст (+398 млрд грн) забезпечено завдяки зростанню доходів спецфонду. Це насамперед неподаткові доходи спецфонду за статтями "інші джерела надходжень бюджетних установ", за якими обліковуються надходження благодійних внесків, пожертв, гуманітарної допомоги на спецрахунки бюджетних установ для військової, гуманітарної підтримки та відбудови України (United 24, спецрахунок НБУ, Фонд зруйнованого майна та інфраструктури й інші спецрахунки при окремих міністерствах, МОЗ, МОН, МЕРТ тощо).

Видатки:

Видатки держбюджету за 7 місяців – 2066,9 млрд грн, у т.ч. загальний фонд – 1639,5 млрд грн.

План видатків по загальному фонду виконано на 93,4%.

Проти аналогічного періоду минулого року, видатки зросли на 69,6% (+848,4 млрд грн).

Деталізована розбивка видатків за 7 місяців буде опублікована згодом, але їх структура не зміниться. Трохи більш як 50% у ній становитимуть прямі видатки на оборону, а разом з видатками на національну безпеку і правоохоронну діяльність військовий бюджет перевищуватиме 60%.

Дефіцит:

Дефіцит держбюджету за підсумками 7 місяців склав 583,9 млрд грн, в т.ч. загальний фонд – 627,6 млрд грн (проти запланованого на цей період дефіциту – 1088,5 млрд грн).

Дефіцит профінансовано насамперед завдяки зовнішнім запозиченням, а також розміщенню ОВДП на аукціонах. За даними Мінфіну, сальдо (різниця між залученням і погашенням) по ОВДП – 77,7 млрд грн, сальдо по зовнішнім залученням – 682,9 млрд грн. Оберненою стороною такої структури фінансування є прискорене зростання зовнішнього державного боргу.

За 7 місяців зовнішнє фінансування бюджету (гранти + кредити) склало 1026,1 млрд грн (28,1 млрд доларів), що еквівалентно 4 млрд дол./місяць. Обсяги зовнішнього фінансування еквівалентні половині видатків державного бюджету. Утім, якщо враховувати надходження міжнародної допомоги на спецрахунки на підтримку України, частка зовнішнього фінансування буде ще більшою.

Отже, за 7 місяців 2023 року доходи держбюджету склали 1,48 трлн грн, видатки – 2,07 трлн грн, дефіцит – 0,58 трлн грн. За останній час тенденції у виконанні держбюджету не зазнали суттєвих змін.

З прискоренням видатків тиск на бюджет під кінець року традиційно посилюватиметься. Стійке виконання мобілізаційного бюджету залежатиме від підтримки бюджетної дисципліни, зусиль всіх органів влади щодо детінізації, посилення прозорості та ефективності державних закупівель, виконання взятих зобов’язань перед партнерами у межах мбюджетного процесу.