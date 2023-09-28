UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Терминал в смартфоне – не предел. Какие финтех-тренды ожидаются в Украине

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 14:00

Несмотря на войну, цифровая экономика набирает обороты. Уже более 80% украинцев активно пользуются финтех-услугами

Никто уже не задумывается, переводя деньги через мобильное приложение, открывая кредит на карте онлайн или сканируя QR, чтобы оплатить счет. Какие же финтех-тренды ждут бизнес и пользователей в ближайшее время?

Терминал в смарфоне (SoftPOS) . Если говорить простыми словами, то это возможность сделать из обычного смартфона точку продаж. То есть принимать платежи, выдавать чеки, вести учет и т.д. И здесь стоит отдельно сказать о технологии tap-to-phone, благодаря которой телефон может использоваться, как терминал для оплаты картой. Еще пару лет назад технология заработала на базе Android, в этом году она стала доступна iOS, но пока только в Америке. Хотя, это вопрос времени – около года. В Украине SoftPOS станет трендом в ближайшее время, особенно среди небольшого бизнеса. По прогнозам рынок вырастет в 4 раза . Это и не удивительно, потому что именно благодаря SoftPOS предпринимателям не нужно будет тратить средства на обслуживание "железных" касс.

Независимая финансовая экосистема (DeFi – децентрализованные финансы). По сути, это бесплатная, прозрачная финансовая система, где участники могут взаимодействовать напрямую – без посредников, в том числе банков. То есть вы можете взять кредит прямо на одной из платформ, подключенных к DeFi с более низким процентом, чем в обычном банке. Сами же транзакции происходят намного быстрее, вместе с тем они надежно защищены шифрованием данных. Как здесь все регулируется? Посредством открытой технологии, в которую входят и цифровые договоры – смарт-контракты. Например, вы что-то приобретаете и алгоритм смарт-контракта автоматически переводит средства от вас, как покупателя – продавцу. Прогнозируется, что доход рынка DeFi Украины в этом году превысит 85 млн. долларов.

Открытый банкинг (Open banking) . Все что мы знали как персональную информацию о клиенте банка, как данные счета, количество транзакций, кредитная история – больше не тайна. Такая концепция открытого банкинга – доступ к счетам для других банков или компаний по требованию клиента. То есть никаких больше сходить в одно учреждение взять справки о зарплате для другого учреждения. В открытом банкинге – компании договариваются не привлекая клиента, но с его согласия. Сюда же относится и система мгновенных платежей (Instant Pay), над которой работает Нацбанк. Эта система позволяет производить платежи в режиме реального времени 24/7. Мгновенные платежи работают уже более чем в 60 странах мира, например в Польше их доля уже превышает 70%. У нас такие платежи станут доступны в течение 3-5 лет.

Необанки . Это банки, открывающие небанковские учреждения или компании. К примеру, когда у ритейлеров, такси или салонов красоты появляются банковские услуги внутри инфраструктуры компании. Причина роста этого тренда проста – крупные бизнесы будут все активнее интегрировать банки в свои сервисы, чтобы предоставлять полный спектр услуг. Уже сейчас мы видим коллаборации крупных сетей супермаркетов с банками, потому что они расширяют свой рынок и привлекают новых клиентов. Просто в будущем им не потребуется отдельный банк, потому что у них будет свой, благодаря чему они смогут, например, быстро кредитовать. Рост количества необанков, а также появление новых игроков мы увидим уже в ближайшие 3-4 года.

А вот количество таких популярных сейчас P2P-переводов (с карту на карту) сильно уменьшится. Его заменят другие более современные методы, где прозрачность и контроль средств будут на высшем уровне.

Все материалы автора
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
финтех
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 