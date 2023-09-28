Терминал в смартфоне – не предел. Какие финтех-тренды ожидаются в Украине

Никто уже не задумывается, переводя деньги через мобильное приложение, открывая кредит на карте онлайн или сканируя QR, чтобы оплатить счет. Какие же финтех-тренды ждут бизнес и пользователей в ближайшее время?

Терминал в смарфоне (SoftPOS) . Если говорить простыми словами, то это возможность сделать из обычного смартфона точку продаж. То есть принимать платежи, выдавать чеки, вести учет и т.д. И здесь стоит отдельно сказать о технологии tap-to-phone, благодаря которой телефон может использоваться, как терминал для оплаты картой. Еще пару лет назад технология заработала на базе Android, в этом году она стала доступна iOS, но пока только в Америке. Хотя, это вопрос времени – около года. В Украине SoftPOS станет трендом в ближайшее время, особенно среди небольшого бизнеса. По прогнозам рынок вырастет в 4 раза . Это и не удивительно, потому что именно благодаря SoftPOS предпринимателям не нужно будет тратить средства на обслуживание "железных" касс.

Независимая финансовая экосистема (DeFi – децентрализованные финансы). По сути, это бесплатная, прозрачная финансовая система, где участники могут взаимодействовать напрямую – без посредников, в том числе банков. То есть вы можете взять кредит прямо на одной из платформ, подключенных к DeFi с более низким процентом, чем в обычном банке. Сами же транзакции происходят намного быстрее, вместе с тем они надежно защищены шифрованием данных. Как здесь все регулируется? Посредством открытой технологии, в которую входят и цифровые договоры – смарт-контракты. Например, вы что-то приобретаете и алгоритм смарт-контракта автоматически переводит средства от вас, как покупателя – продавцу. Прогнозируется, что доход рынка DeFi Украины в этом году превысит 85 млн. долларов.

Открытый банкинг (Open banking) . Все что мы знали как персональную информацию о клиенте банка, как данные счета, количество транзакций, кредитная история – больше не тайна. Такая концепция открытого банкинга – доступ к счетам для других банков или компаний по требованию клиента. То есть никаких больше сходить в одно учреждение взять справки о зарплате для другого учреждения. В открытом банкинге – компании договариваются не привлекая клиента, но с его согласия. Сюда же относится и система мгновенных платежей (Instant Pay), над которой работает Нацбанк. Эта система позволяет производить платежи в режиме реального времени 24/7. Мгновенные платежи работают уже более чем в 60 странах мира, например в Польше их доля уже превышает 70%. У нас такие платежи станут доступны в течение 3-5 лет.

Необанки . Это банки, открывающие небанковские учреждения или компании. К примеру, когда у ритейлеров, такси или салонов красоты появляются банковские услуги внутри инфраструктуры компании. Причина роста этого тренда проста – крупные бизнесы будут все активнее интегрировать банки в свои сервисы, чтобы предоставлять полный спектр услуг. Уже сейчас мы видим коллаборации крупных сетей супермаркетов с банками, потому что они расширяют свой рынок и привлекают новых клиентов. Просто в будущем им не потребуется отдельный банк, потому что у них будет свой, благодаря чему они смогут, например, быстро кредитовать. Рост количества необанков, а также появление новых игроков мы увидим уже в ближайшие 3-4 года.

А вот количество таких популярных сейчас P2P-переводов (с карту на карту) сильно уменьшится. Его заменят другие более современные методы, где прозрачность и контроль средств будут на высшем уровне.