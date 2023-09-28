Термінал у смартфоні – не межа. Які фінтех-тренди очікуються в Україні найближчим часом

Ніхто вже не замислюється, переказуючи гроші через мобільний застосунок, відкриваючи кредит на картці онлайн або скануючи QR, щоб оплатити рахунок. Які ж фінтех-тренди чекають бізнес та користувачів найближчим часом?

Термінал у смарфоні (SoftPOS). Якщо говорити простими словами, то це можливість зробити зі звичайного смартфона точку продажів. Тобто приймати платежі, видавати чеки, вести облік, тощо. І тут варто окремо сказати про технологію tap-to-phone завдяки якій телефон може використовуватися, як термінал для оплати карткою. Ще пару років тому технологія запрацювала на базі Android, цього року вона стала доступна для iOS, але поки що тільки в Америці. Хоча, це питання часу – приблизно року. В Україні SoftPOS стане трендом вже найближчим часом, особливо серед невеликого бізнесу. За прогнозами ринок зросте у 4 рази. Це і не дивно, тому що саме завдяки SoftPOS підприємцям не потрібно буде витрачати кошти на обслуговування "залізних" кас.

Незалежна фінансова екосистема (DeFi – децентралізовані фінанси). По суті це безкоштовна, прозора фінансова система, де учасники можуть взаємодіяти напряму – без посередників, зокрема банків. Тобто ви можете взяти кредит прямо на одній з платформ, підключених до DeFi з нижчим відсотком, ніж в звичайному банку. Самі ж транзакції відбуваються набагато швидше, в той же час вони надійно захищені шифруванням даних. Як же тут все регулюється? За допомогою відкритої технології, в яку входять і цифрові договори – смарт-контракти. Наприклад, ви щось купуєте і алгоритм смарт-контракта автоматично переказує кошти від вас, як покупця, – продавцю. Прогнозується, що дохід ринку DeFi України в цьому році перевищить 85 млн доларів.

Відкритий банкінг (Open banking). Все що ми знали як персональну інформацію про клієнта банку, як то дані рахунку, кількість транзакцій, кредитна історія – більше не таємниця. Така концепція відкритого банкінгу – доступ до рахунків для інших банків або компаній на вимогу клієнта. Тобто ніяких більше сходити в одну установу взяти довідки про зарплату для іншої установи. У відкритому банкінгу – компанії домовляються не залучаючи клієнта, але з його згоди. Сюди ж відноситься і система миттєвих платежів (Instant Pay), над якою вже працює Нацбанк. Ця система дає змогу здійснювати платежі в режимі реального часу 24/7. Миттєві платежі працюють вже більше ніж 60 країнах світу, наприклад в Польщі їхня частка вже перевищує 70%. У нас такі платежі стануть доступними впродовж 3-5 років.

Необанки. Це банки, які відкривають небанківськи установи чи компанії. Наприклад, коли у рітейлерів, таксі чи салонів краси з’являються банківські послуги всередині інфраструктури компанії. Причина зростання цього тренда проста – великі бізнеси будуть все активніше інтегрувати банки у свої сервіси, щоб надавати повний спектр послуг. Вже зараз ми бачимо колаборації великих мереж супермаркетів з банками, бо так вони розширюють свій ринок та залучають нових клієнтів. Просто в майбутньому їм не потрібен буде окремий банк, тому що в них буде свій, завдяки чому вони зможуть, наприклад, швидко кредитувати. Зростання кількості необанків, а також появу нових гравців ми побачимо вже у найближчі 3-4 роки.

А от кількість таких популярних зараз P2P-переказів (з картку на картку) сильно зменшиться. Його замінять інші більш сучасні методи, де прозорість та контроль коштів будуть на вищому рівні.