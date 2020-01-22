Закон №1210. Так ли он страшен для бизнеса? Отвечает автор

16 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1210 о деофшоризации экономики. Принятые изменения - одни из важнейших, в условиях современных вызовов и с учетом глобальных трендов и правил международного налогообложения.

По разным оценкам, ежегодный отток капитала в юрисдикции с низким уровнем налоговой нагрузки, так званые офшоры, эквивалентный 9% ВВП Украины. Это означает, что, бизнес, с помощью инструментов агрессивного налогового планирования, не уплачивает налоги с заработанных в Украине миллиардов гривень.

Весь цивилизованный мир пытается искоренить такого рода явления, имплементируя в национальное законодательство шаги плана BEPS и правил КИК (контролируемые иностранные компании. – Ред.). Такую же траекторию действий предусматривает и законопроект №1210, который направлен на реальную деофшоризацию Украины. Вместе с тем, в нем предусмотрены системные изменения, направленные на улучшение администрирования налогов в стране.

Мы приняли огромный комплекс норм, среди которых:

1. Увеличены лимиты для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на упрощенной системе налогообложения. Со дня, следующего за днем опубликования Закона, лимит доходов для 1 группы единого налога будет увеличен с 300 000 грн до 1 млн грн, для 2 группы до 5 млн грн, для 3 группы до 7 млн грн.

2. Меняется срок для подачи заявления о добровольной регистрации плательщика НДС, а именно: вместо 20 календарных дней такое заявление должно быть подано не позднее, чем за 10 календарных дней до начала месяца, с которого субъект хочет быть зарегистрирован плательщиком налога. Аналогичное правило о сроке подачи регистрационного заявления будет действовать и для плательщиков единого налога.

3. Усовершенствовано взаимодействие плательщиков с налоговой через электронный кабинет плательщика.

4. Отмена обязательства уплаты налога на доходы физических лиц по пенсиям, размер которых превышает 10 размеров прожиточного минимума (20 270 грн. - Ред.).

5. Освобождение от уплаты 5% НДФЛ при продаже объекта незавершенного строительства.

6. Установлено справедливое налогообложение ТВЕН и жидкостей для электронных сигарет, сигарилл - ставка повышена и уровнена. Правила начнут действовать с 1 января 2021 года.

7. Увеличена на 50% ставка рентной платы на железную руду, с привязкой к индексу мировых цен. Увеличена ставка на марганцевую руду до 6,25%.

8. Усовершенствован механизм налогообложения рентной платой на лесные ресурсы и радиочастотный ресурс.

9. Внедрен механизм ускоренной амортизации для активных групп основных средств. При определении объекта налогообложения налогом на прибыль предприятий, на период, начиная с 1 января 2020-го до 31 декабря 2030-го, плательщики налога на прибыль будут иметь право, при расчете амортизации, по основным средствам:



- группы 4 (машины и оборудование) и 5 группы использовать минимально допустимый срок амортизации, равный двум годам;

- группы 3 (передаточные устройства) и группы 9 использовать минимально допустимый срок амортизации, равный пяти годам.

Эти минимально допустимые сроки амортизации основных средств, определены для использования независимо от сроков амортизации, определенных в бухучете.

Указанные основные средства должны одновременно отвечать следующим требованиям:

- введены в эксплуатацию налогоплательщиком в пределах одного из налоговых (отчетных) периодов, начиная с 1 января 2020 до 31 декабря 2030;

- не были в использовании.

При этом такие основные средства должны использоваться в собственной хозяйственной деятельности и не могут продаваться или предоставляться в аренду другим лицам (за исключением налогоплательщиков, основным видом деятельности которых являются услуги по предоставлению в аренду имущества).

10. Исключен запрет на использование "производственного" метода для расчета налоговой амортизации основных средств и нематериальных активов. При этом плательщики налога на прибыль могут принять решение о применении с II по IV квартал 2020 года "производственного" метода начисления амортизации при определении объекта налогообложения для основных средств, амортизация которых проводилась за другим методом.

Для этого такие налогоплательщики обязаны провести инвентаризацию соответствующих объектов основных средств по состоянию на первое число налогового (отчетного) периода 2020 года, в котором принято решение о применении "производственного" метода.

11. Для определения необоротных активов основными средствами увеличена стоимостная величина с 6000 грн до 20 000 грн.

12. Увеличен размер доходов, который позволяет большинству предприятий в Украине не использовать корректировки финансового результата к налогообложению. Отказаться от разниц, прописанных в разделе III НК Украины, смогут плательщики налога на прибыль, у которых годовой доход (за вычетом косвенных налогов), определенный по правилам бухгалтерского учета за последний годовой отчетный (налоговый) период, не превышает 40 млн гривень. Сейчас такое право имеют плательщики налога на прибыль с годовым доходом в 20 млн гривень.

13. Новая модель финансовой ответственности. Вина плательщика устанавливается в случаях, определенных пунктами 119.3 статьи 119, пунктами 123.2-123.5 статьи 123, пунктами 124.2, 124.3 статьи 124, пунктами 125.2-125.4 статьи 125 НК Украины;

14. Увеличен срок регистрации и снижены штрафы за нарушение сроков регистрации налоговых накладных, которые составлены плательщиком при "условной" поставке (198.5 НКУ).

Плательщик будет регистрировать такие НК в течение 20 календарных дней, следующих за последним календарным днем ​​месяца, в котором они составлены. То есть, если сведенные НН/РК будут составлены в январе, то крайним сроком для их регистрации будет 20 февраля, а, значит, они будут регистрироваться на пять дней позже, чем НН/РК, составленные в общем порядке.

Размер штрафных санкций за несвоевременную регистрацию таких НН/РК составит 2% объема поставок, но не более 1020 гривень. Законопроектом 1210 устанавливается перечень случаев освобождения от ответственности, в том числе и за несвоевременную регистрацию НН/РК.

Так, теперь будет четко предусмотрено, что плательщик освобождаться от ответственности, если правонарушение было совершено в результате методологической ошибки или технического сбоя в работе электронного кабинета.

15. Усовершенствован механизм ответственности государства за противоправные решения или действия контролирующего органа. К составу субъектов налогового правонарушения добавляются контролирующие органы. Вводится институт возмещения вреда, причиненного противоправными решениями, действиями или бездействием контролирующих органов, их должностных (служебных) лиц.

Вред, причиненный противоправными решениями, действиями или бездействием контролирующих органов, их должностных (служебных) лиц возмещается государством за счет средств государственного бюджета независимо от вины контролирующего органа, его должностных (служебных) лиц. Кроме того, законопроект предусматривает четкий перечень обстоятельств, освобождающих лиц от финансовой ответственности за совершение налоговых правонарушений.

16. Усовершенствование налогового уведомления-решения (НУР). Определены требования к правильности решения контролирующих органов о применении штрафов, а именно - предусматриваются в качестве обязательных описательная и мотивировочная части НУР.

17. Исключено основание для проведения документальной внеплановой проверки в рамках уголовного производства (78.1.11), а акт проверки не может рассматриваться как заявление о совершении уголовного правонарушения.