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про новости компаний
01.11.2021, 14:44

Банк Кредит Днепр ввел идентификацию клиентов с помощью приложения Дія

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Банк Кредит Днепр ввел идентификацию клиентов с помощью приложения Дія - Фото

Банковские операции и продукты в Банке Кредит Днепр теперь можно получить по цифровым удостоверениям из приложения Дія. Как сообщила пресс-служба банка, функционал государственного цифрового сервиса интегрирован в программное обеспечение банка и его продукты, что позволит клиентам проходить идентификацию и осуществлять банковские операции без предъявления основных документов на физических носителях.

"С октября 2021 года обслуживание клиентов Банка Кредит Днепр возможно не только по оригиналу паспорта, но и с использованием е-паспорта гражданина Украины или биометрического паспорта для выезда за границу в мобильном приложении Дія. Таким образом, теперь клиенты Банка Кредит Днепр могут просто предъявлять электронный паспорт в приложении Дія для подтверждения личности и поделиться цифровой копией документа для осуществления банковских операций в отделениях банка", — сообщила его пресс-служба.

Получение копий цифровых документов сотрудником отделения Банка Кредит Днепр осуществляется с помощью введения штрих-кода документа, предъявленного клиентом из приложения Дія на его гаджете. Достаточно подтвердить запрос в приложении Дія на передачу данных для идентификации банком. После подтверждения этого запроса и получения копий цифровых документов, что занимает считанные секунды, банк может осуществить необходимую операцию.

К нынешнему времени верификация в приложении Дія позволяет клиентам Банка Кредит Днепр проводить без предъявления документов на физических носителях такие операции, как открытие и пополнение счета, оформление депозита, получение наличных со своего текущего счета, обмен валют, отправка и получение денежных переводов с использованием международных платежных систем, а также прохождение клиентами процедур повторной идентификации и актуализации данных.

"Интеграция с приложением Дія позволила сделать обслуживание наших клиентов еще более быстрым, удобным и безопасным — проверка подлинности документов в несколько кликов максимально экономит время. Это действительно удобно, ведь не нужно брать с собой пакет бумажных документов, а потом делать их копии, заверять подписью, теряя время или, еще хуже, вспомнить в последний момент, что ты забыл идентификационный код", — пояснил Тарас Горкун, заместитель председателя правления по розничному бизнесу и digital-трансформации Банка Кредит Днепр. "Комфорт наших клиентов — приоритет банка", — добавил он.

Дія — это новый уровень взаимодействия государства и граждан: на портале можно получить онлайн около 70 государственных услуг, а в мобильном приложении — моментальный доступ к 12 своим цифровым документам и 12 услугам. Среди документов: ID-карта и заграничный биометрический паспорт, студенческий билет, удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис транспортного средства, налоговый номер (РНОКПП), свидетельство о рождении и справка переселенца (ВПО), а также желтый внутренний, зеленый внутренний и международный COVID-сертификаты. Особого внимания заслуживает революционная технология Дія.Підпис — наиболее защищенная электронная подпись, доступная со смартфона.

С июня текущего года Банк Кредит Днепр присоединился к государственной системе электронной идентификации граждан — Системе BankID Национального банка Украины. Все клиенты, которые прошли идентификацию в банке и зарегистрировались в приложении Банка Кредит Днепр Free Bank, могут воспользоваться простой системой дистанционной идентификации на порталах государственных и коммерческих предоставителей услуг, поддерживающих авторизацию по системе BankID.

Как известно, Банк Кредит Днепр отмечен премией Forbes Ukraine как один из самых комфортных банков Украины для обслуживания благодаря внедрению современных сервисов, а также обладает одним из самых высоких кредитных рейтингов на украинском банковском рынке: рейтинговое агентство IBI-Rating подтвердило его на уровне uaAA "положительный", что означает высокую надежность банка и возможность дальнейшего повышения его рейтингов.

Банк Кредит Днепр — украинский коммерческий банк, принадлежащий известному украинскому бизнесмену из TOP-10 Forbes Ukraine Александру Ярославскому, владельцу группы DCH (www.dch.com.ua), которая объединяет активы в сфере финансов, промышленности, транспорта, строительства, девелопмента, ритейла и др. Банк Кредит Днепр занимает лидерские позиции во многих сегментах банковского и финансового рынка: входит в ТОП-20 по размеру валовых активов, в ТОП-10 крупнейших банков – торговцев облигациями внутреннего государственного займа на ПФТС, а также в ТОП-20 банков-операторов валютного рынка по итогам первого полугодия 2021 г.

Банк ведет успешную деятельность, стабильно наращивая показатели прибыли, масштабы и технологичность бизнеса.

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Теги: Кредит Днепр, Дія
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