Чем Tether отличается от биткоина?

О них надо обязательно знать тем, кто планирует вкладываться в цифровые активы, а также быть в курсе всех новостей и актуальных событий на рынке криптовалют.

Основные отличия криптовалют

Сайт биржи Binance дает возможности покупать и продавать тезер и биткоин, расплачиваться другими криптовалютами за товары или услуги и хранить их в криптовалютном кошельке. Можно выделить основные отличия тезера и биткоина:

Тип

Биткойн является основной криптой, созданной как альтернатива традиционным валютам. Он был запущен в 2009 году Сатоси Накамото и используется как цифровой актив и средство обмена.

Tether – стейблкоин, созданный для того, чтобы иметь постоянную стоимость, которая примерно равна доллару США. Основной целью Tether является обеспечение стабильной цены и использование в криптовалютной среде для сохранения стоимости во время торговли.

Волатильность

Биткойн известен своей высокой волатильностью. Его цена может значительно измениться за короткий период времени, что делает его инвестицией со значительными рисками.

Напротив, Tether имеет постоянную стоимость, поскольку каждый токен USDT должен поддерживаться резервом в долларах США в соотношении 1:1.

Использование и технология блокчейна

Биткойн часто рассматривается как "цифровое золото". Он может использоваться в качестве средства:

обмена;

инвестиционный актив;

для осуществления различных операций в децентрализованной среде.

Tether, как стейблкоин, может применяться для сохранения стоимости во время торговли на криптовалютных биржах и иногда как средство обмена.

Биткойн работает на собственной блокчейн-сети, а тетер может существовать на различных блокчейнах, включая Bitcoin и Ethereum.

На Binance можно торговать как Tether (USDT), так и Bitcoin (BTC). Здесь доступны различные торговые пары для их обмена с другими криптовалютами и стейблкоинами. Выбор торговых пар зависит от стратегии и целевых операций инвестиций. Binance также предлагает площадку для фьючерсов и другие финансовые инструменты для торговли.

Перед началом деятельности на бирже необходимо ознакомиться с ее правилами и процедурами, а также соблюдать необходимые меры безопасности. Подробная информация о торговле на Binance указана на сайте биржи. Пользователям также доступен для ознакомления обзор рынков, информация о цифровых активах и многое другое.

Делаем вывод: Bitcoin или Tether?

В общем, Bitcoin и Tether используются для разных целей и имеют разную функциональность. Bitcoin – это криптовалюта с высокой волатильностью, которую многие считают инвестиционным активом, тогда как Tether – это стейблкоин, предназначенный для сохранения стоимости и снижения волатильности в криптовалютной среде.

Самая популярная в мире криптовалютная биржа Binance дает возможность торговать этими и другими криптовалютами, достигая финансового успеха, а также быть в курсе событий на глобальном рынке. Сегодня такими преимуществами пользуются более 150 млн пользователей по всему миру.