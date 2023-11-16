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16.11.2023, 17:54

Чим Tether відрізняється від біткоїна?

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Чим Tether відрізняється від біткоїна? - Фото

Tether (USDT) і Bitcoin (BTC) – дві різні криптовалюти, які мають важливі відмінності

Про них треба обов’язково знати тим, хто планує вкладатися в цифрові активи, а також бути в курсі всіх новин та актуальних подій на ринку криптовалюти.

Основні відмінності криптовалют

Сайт біржі Binance дає можливості купувати та продавати тезер та біткоїн, розплачуватися іншими криптовалютами за товари чи послуги та зберігати їх криптовалютному гаманці. Можна виділити основні відмінності тезеру та біткоїну:

Тип

Bitcoin є основною криптою, створена як альтернатива традиційним валютам. Він був запущений у 2009 році Сатосі Накамото і використовується як цифровий актив і засіб обміну.

Tether – стейблкоїн, створений для того, щоб мати сталу вартість, яка приблизно дорівнює долару США. Основною метою Tether є забезпечення стабільної ціни та використання в криптовалютному середовищі для збереження вартості під час торгівлі.

Волатильність

Bitcoin відомий своєю високою волатильністю. Його ціна може значно змінюватися протягом короткого періоду, що робить його інвестицією зі значними ризиками.

На противагу, Tether має сталу вартість, оскільки кожний токен USDT повинен бути підтриманий резервом в доларах США в співвідношенні 1:1.

Використання та технологія блокчейну

біткоїн часто розглядається як "цифрове золото". Він може використовуватися як засіб:

  • обміну;

  • інвестиційний актив;

  • для здійснення різних операцій в децентралізованому середовищі.

Tether, як стейблкоїн, може застосовуватися для збереження вартості під час торгівлі на криптовалютних біржах та іноді як засіб обміну.

біткоїн працює на власній блокчейн-мережі, а тезер може існувати на різних блокчейнах, включаючи Bitcoin та Ethereum.

На Binance можна торгувати як Tether (USDT), так і Bitcoin (BTC). Тут доступні різні торгові пари для їх обміну з іншими криптовалютами та стейблкоїнами. Вибір торгових пар залежить від стратегії та цільових операцій інвестицій. Binance також пропонує майданчик для ф'ючерсів та інші фінансові інструменти для торгівлі.

Перед початком діяльності на біржі необхідно ознайомитися з її правилами й процедурами, а також дотримуватися необхідних заходів безпеки. Детальна інформація про торгівлю на Binance вказана сайті біржі. Користувачам також доступний для ознайомлення огляд ринків, інформація про цифрові активи та багато іншого.

Робимо висновок: Bitcoin чи Tether?

Загалом, Bitcoin і Tether використовуються для різних цілей і мають різну функціональність. Bitcoin є криптовалютою з високою волатильністю, яку багато людей вважають інвестиційним активом, тоді як Tether – це стейблкоїн, призначений для збереження вартості та зменшення волатильності в криптовалютному середовищі.

Найпопулярніша у світі криптовалютна біржа Binance дає можливість торгувати цими та іншими криптовалютами, досягаючи фінансового успіху, а також бути в курсі подій на глобальному ринку. Сьогодні такими перевагами користуються більше ніж 150 млн користувачів по всьому світу.

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Теги: Bitcoin, Binance, tether
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