Финансовый сервис MyCredit признан №1 как "Лучшая команда качества обслуживания клиентов"

Финансовый сервис MyCredit, где можно получить деньги на карту любого банка за 5 минут, победил в номинации "Лучшая команда качества обслуживания клиентов" во всеукраинском конкурсе Dzwinner. Среди номинантов были представлены команды сети магазинов бытовой техники и электроники Comfy, банка "Альфа-банк" и интернет-провайдера "ВОЛИ". Сотрудники сервиса MyCredit также вошли в финал конкурса контакт-центров в номинациях "Консультант года" и "Наставник года".



Всеукраинский конкурс Dzwinner проводился в три этапа, которые длилились 3 месяца. Для оценки работ участников по шкале от 0 до 200 баллов за каждый этап были приглашены независимые эксперты. В ходе конкурса номинанты выполняли задачи и приводили примеры из своей реальной практики обслуживания клиентов.



СЕО компании MyCredit Владислав Белан прокомментировал на своей фейсбук-странице это так:

"Микрокредиты и любовь к клиентам несовместимы? Возможно, если речь идет о кредитных компаниях, а не о финансовом сервисе MyCredit.ua! Наша команда собрала "бинго" из финалистов премии Dzwinner, абсолютно опередив не только сегментных конкурентов, но и почти все банки".



Напомним, MyCredit — популярный финтех-сервис, где можно получить до 18 000 грн на карту любого банка за 5 минут. За пять лет работы MyCredit трижды удостаивался награды "Лучший сервис онлайн-кредитования" по версии PaySpace Magazine, неоднократно возглавлял "ТОП-5 лучших МФО Украины" по версии Finance.ua, завоевал призовые места во всеукраинском конкурсе контакт-центров DzWINNER (номинации "Проект года", "Лучшая команда контроля качества"). В 2019 сервис привлек $3 млн инвестиций от финансовой группы "ТАС" и был масштабирован под бренчем Oncredit во Вьетнам, а в 2020 запустился на Шри-Ланке.