Лучший курс по вашим правилам. ПриватБанк запустил уникальный сервис "Торговая платформа"

Крупнейший украинский банк ПриватБанк запустил новый сервис для компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, – "Торговая платформа" в "Приват24 для бизнеса".
"Торговая платформа" – это уникальный сервис по управлению валютообменными операциями. Услуга доступна для юридических лиц со среднемесячными объемами валютообменных операций от 50 тыс. долларов США (в эквиваленте).
Новая платформа по управлению валютообменными операциями предоставляет клиентам возможность самостоятельно следить за изменением курса и выбрать для себя самое выгодное предложение. Информация по курсам валютных пар обновляется в режиме реального времени – ежеминутно.
Кроме этого, пользователь имеет возможность создать в "Приват24 для бизнеса" заявку на продажу или покупку валюты по необходимому ему курсу – система автоматически закроет сделку, когда цена достигнет установленной отметки. Клиенты платформы могут одновременно создавать несколько таких заявок для разных валютных пар.
Пользователи "Торговой платформы" имеют в два раза больше времени для осуществления обмена по сравнению с другими системами валютного дилинга: с 9.30 до 16:00. Заявки на обмен можно создавать в любое время 24/7.
"Торговая платформа" доступна в WEB-версии "Приват24 для бизнеса" и имеет удобный интерфейс и простые и понятные каждому аналитические инструменты, которые помогут принять решение о покупке или продаже валюты с максимальной выгодой.
Для подключения сервиса "Торговая платформа" нужно иметь открытый валютный счет в ПриватБанке.
Если нет открытых счетов в ПриватБанке – открытие нового счета в гривне занимает не более суток, а валютный счет открывается клиентом самостоятельно в "Приват24 для бизнеса" в течение нескольких минут.
Далее экспортеры могут заключать контракты с контрагентами, используя реквизиты ПриватБанка, и могут подключиться к сервису "Торговая платформа", обратившись к своему менеджеру или оставив заявку на подключение по ссылке. Импортерам, согласно действующему валютному законодательству, нужно согласовать валютный контракт с банком. Документооборот по операциям ВЭД в ПриватБанке – электронный и реализован через "Приват24 для бизнеса" и не требует посещения банка. Кроме того, 80% валютных контрактов согласовывается банком в течение одних суток. В течение или после согласования контракта подключиться к сервису "Торговая платформа" можно, обратившись к своему менеджеру или оставив заявку на подключение по ссылке.
Комиссия за проведение валютно-обменных операций варьируется от 0,06% до 0,15% и зависит от объемов валюто-обменных операций, при этом при увеличении объемов комиссия уменьшается автоматически – пересмотр происходит раз в квартал и не требует дополнительного согласования с банком.
Комиссия за проведение валютно-обменных операций
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0,06%
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0,07%
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0,08%
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0,09%
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0,1%
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0,11%
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0,12%
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0,13%
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0,14%
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0,15%
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от $500 тыс
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от $450 тыс
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от $400 тыс
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от $350 тыс
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от $300 тыс
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от $250 тыс
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от $200 тыс
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от $150 тыс
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от $100 тыс
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от $50 тыс
Главное преимущество сервиса заключается в возможности доступа клиентам МСБ к услугам, которые ранее были доступны крупным клиентам по индивидуальному согласованию с банком или казначейством – ПриватБанк первым на украинском рынке открывает такие возможности клиентам массового бизнеса. Комфортный курс, комфортная комиссия и, что самое главное, удобный инструмент, интегрированный непосредственно в клиент-банк ПриватБанка, – "Приват24 для бизнеса" – все это теперь доступно и клиентам МСБ со среднемесячным объемом валютно-обменных операций всего от 50 тыс. долларов США.