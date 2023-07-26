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26.07.2023, 11:15

Лучший курс по вашим правилам. ПриватБанк запустил уникальный сервис "Торговая платформа"

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Лучший курс по вашим правилам. ПриватБанк запустил уникальный сервис "Торговая платформа" - Фото

Новая платформа предоставляет клиентам возможность самостоятельно следить за изменением курса и выбрать самое выгодное предложение

Крупнейший украинский банк ПриватБанк запустил новый сервис для компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, – "Торговая платформа" в "Приват24 для бизнеса".

"Торговая платформа" – это уникальный сервис по управлению валютообменными операциями. Услуга доступна для юридических лиц со среднемесячными объемами валютообменных операций от 50 тыс. долларов США (в эквиваленте).

О чем идет речь?

Новая платформа по управлению валютообменными операциями предоставляет клиентам возможность самостоятельно следить за изменением курса и выбрать для себя самое выгодное предложение. Информация по курсам валютных пар обновляется в режиме реального времени – ежеминутно.

Кроме этого, пользователь имеет возможность создать в "Приват24 для бизнеса" заявку на продажу или покупку валюты по необходимому ему курсу – система автоматически закроет сделку, когда цена достигнет установленной отметки. Клиенты платформы могут одновременно создавать несколько таких заявок для разных валютных пар.

Пользователи "Торговой платформы" имеют в два раза больше времени для осуществления обмена по сравнению с другими системами валютного дилинга: с 9.30 до 16:00. Заявки на обмен можно создавать в любое время 24/7.

"Торговая платформа" доступна в WEB-версии "Приват24 для бизнеса" и имеет удобный интерфейс и простые и понятные каждому аналитические инструменты, которые помогут принять решение о покупке или продаже валюты с максимальной выгодой.

Как воспользоваться?

Для подключения сервиса "Торговая платформа" нужно иметь открытый валютный счет в ПриватБанке.

Если нет открытых счетов в ПриватБанке – открытие нового счета в гривне занимает не более суток, а валютный счет открывается клиентом самостоятельно в "Приват24 для бизнеса" в течение нескольких минут.

Далее экспортеры могут заключать контракты с контрагентами, используя реквизиты ПриватБанка, и могут подключиться к сервису "Торговая платформа", обратившись к своему менеджеру или оставив заявку на подключение по ссылке. Импортерам, согласно действующему валютному законодательству, нужно согласовать валютный контракт с банком. Документооборот по операциям ВЭД в ПриватБанке – электронный и реализован через "Приват24 для бизнеса" и не требует посещения банка. Кроме того, 80% валютных контрактов согласовывается банком в течение одних суток. В течение или после согласования контракта подключиться к сервису "Торговая платформа" можно, обратившись к своему менеджеру или оставив заявку на подключение по ссылке.

Какие условия?

Комиссия за проведение валютно-обменных операций варьируется от 0,06% до 0,15% и зависит от объемов валюто-обменных операций, при этом при увеличении объемов комиссия уменьшается автоматически – пересмотр происходит раз в квартал и не требует дополнительного согласования с банком.

Комиссия за проведение валютно-обменных операций

0,06%

0,07%

0,08%

0,09%

0,1%

0,11%

0,12%

0,13%

0,14%

0,15%

от $500 тыс

от $450 тыс

от $400 тыс

от $350 тыс

от $300 тыс

от $250 тыс

от $200 тыс

от $150 тыс

от $100 тыс

от $50 тыс

Главное преимущество сервиса заключается в возможности доступа клиентам МСБ к услугам, которые ранее были доступны крупным клиентам по индивидуальному согласованию с банком или казначейством – ПриватБанк первым на украинском рынке открывает такие возможности клиентам массового бизнеса. Комфортный курс, комфортная комиссия и, что самое главное, удобный инструмент, интегрированный непосредственно в клиент-банк ПриватБанка, – "Приват24 для бизнеса" – все это теперь доступно и клиентам МСБ со среднемесячным объемом валютно-обменных операций всего от 50 тыс. долларов США.

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Теги: ПриватБанк
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