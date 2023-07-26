Найкращий курс за вашими правилами. ПриватБанк запустив унікальний сервіс "Торгова платформа"

Найбільший український банк ПриватБанк запустив новий сервіс для компаній, які ведуть зовнішньоекономічну діяльність — "Торгова платформа" в "Приват24 для бізнесу".

"Торгова платформа" це унікальний сервіс з керування валютно-обмінними операціями. Послуга доступна для юридичних осіб із середньомісячними обсягами валютно-обмінних операцій від 50 тис. доларів США (в еквіваленті).

Про що йдеться?

Нова платформа з керування валютно-обмінними операціями надає клієнтам можливість самостійно слідкувати за зміною курсу та обирати для себе найвигіднішу пропозицію. Інформація за курсами валютних пар оновлюється в режимі реального часу – щохвилини.

Крім цього, користувач має можливість створити у "Приват24 для бізнесу" заявку на продаж чи купівлю валюти за необхідним йому курсом — система автоматично закриє угоду, коли ціна сягне встановленої відмітки. Клієнти платформи можуть одночасно створювати кілька таких заявок для різних валютних пар.

Користувачі "Торгової платформи" мають у два рази більше часу для здійснення обміну порівняно з іншими системами валютного дилінгу: з 9.30 до 16:00. Заявки на обмін можна створювати у будь-який час 24/7.

"Торгова платформа" доступна у WEB-версії "Приват24 для бізнесу" та має зручний інтерфейс й прості та зрозумілі кожному аналітичні інструменти, що допоможуть прийняти рішення щодо купівлі чи продажу валюти з максимальною вигодою.

Як скористатися?

Для підключення сервісу "Торгова платформа" треба мати відкритий валютний рахунок у ПриватБанку.

Якщо немає відкритих рахунків у ПриватБанку – відкриття нового рахунку у гривні займає не більше однієї доби, а валютний рахунок відкривається клієнтом самостійно у "Приват24 для бізнесу" впродовж декількох хвилин.

Далі експортери можуть укладати контракти з контрагентами, використовуючи реквізити ПриватБанку та підключитися до сервісу "Торгова платформа", звернувшись до свого менеджера або залишивши заявку на підключення за посиланням. Імпортерам, згідно з діючим валютним законодавством, потрібно узгодити валютний контракт з банком. Документообіг з операцій ЗЕД у ПриватБанку – електронний та реалізований через "Приват24 для бізнесу" і не потребує відвідування банку. Крім того, 80% валютних контрактів узгоджується банком протягом однієї доби. Протягом або після узгодження контракту підключитися до сервісу "Торгова платформа" можна, звернувшись до свого менеджера або залиши заявку на підключення за посиланням.

Які умови?

Комісія за проведення валютно-обмінних операцій варіюється від 0,06% до 0,15% та залежить від обсягів валютно-обмінних операцій, при цьому при збільшенні обсягів комісія зменшується автоматично – перегляд відбувається раз на квартал та не потребує додаткового узгодження з банком.

Комісія за проведення валютно-обмінних операцій 0,06% 0,07% 0,08% 0,09% 0,1% 0,11% 0,12% 0,13% 0,14% 0,15% від $500 тис від $450 тис від $400 тис від $350 тис від $300 тис від $250 тис від $200 тис від $150 тис від $100 тис від $50 тис

Головна перевага сервісу полягає у можливості доступу клієнтам МСБ до послуг, які раніше були доступні великим клієнтам за індивідуальним погодженням з банком або казначейством – ПриватБанк першим на українському ринку відкриває такі можливості клієнтам масового бізнесу. Комфортний курс, комфортна комісія та, що найголовніше, зручний інструмент, інтегрований безпосередньо у клієнт-банк ПриватБанку, – "Приват24 для бізнесу" — все це тепер доступно і клієнтам МСБ із середньомісячним обсягом валютно-обмінних операцій лише від 50 тис. доларів США.