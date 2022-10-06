NEOBANK: за год создать полный функционал для комфорта клиента

Цифровой банк NEOBANK для всех, работающих по лицензии ConcordBank, вышел на открытый рынок около года назад. Имеет полный базовый функционал для того, чтобы можно было стать клиентом где угодно и когда угодно, комфортно управлять своими деньгами.

Такое быстрое развитие стало возможным, прежде всего, благодаря тому, что банк является флагманским продуктом открытой финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions*.

Обновление функционала NEOBANK не прекращается и в военное время. Запуск новых функций в приложении в соответствии с современными требованиями клиентов, оказавшихся в разных странах, обеспечивает команда разработчиков MustPay, являющаяся частью финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions.

Так, учитывая сложные обстоятельства многих заемщиков, в конце июля банк первым на рынке предоставил возможность по окончании кредитных каникул оформить реструктуризацию: за несколько кликов перевести платежи на удобный график и установить посильные ежемесячные платежи.

Последние регуляции Национального банка тоже оперативно проработаны: клиент может покупать валюту под депозит прямо в приложении. Напомним: согласно требованиям регулятора, разрешено приобрести иностранную валюту объемом до 100 тыс. грн в месяц и разместить ее на депозит.

Заместитель председателя правления ConcordBank, руководитель проекта NEOBANK Оксана Мунтян рассказывает о планах:

"Мы постоянно мониторим потребности клиента и имеем гораздо больше идей и планов, чем времени на их воплощение. Первое, что должны доработать в скором времени, — комплексный сервис для ФЛП. Наша амбиция – создать единственное приложение, где ФЛП смогут просто и удобно управлять и личными средствами, и своим бизнесом. Все это позволит существенно сэкономить время и нервы предпринимателям. Кроме того, клиенты сейчас много перемещаются на автомобилях, поэтому в ближайшее время обеспечим и удобное страхование в NEOBANK — ОСАГО, страхование ответственности, зеленую карту для поездок за границу и туристическое страхование".

Значительную часть времени разработчики NEOBANK для всех уделяют реализации новых решений для трансграничных переводов. Да, на сегодня действуют ограничения регулятора, однако такая потребность у клиентов есть, поэтому готовятся технологические решения к моменту нашей победы и возобновлению трансграничных операций. А сейчас это позволит оплачивать из Украины обучение за границей.

К тому же, совсем скоро в приложении NEOBANK можно будет пополнять мобильный номер более 150 операторов в мире.

Сейчас стать клиентом NEOBANK можно через Дію. Сразу открывается счет, карточку можно оформить и цифровую, и физическую (забрать в отделении банка или Новой почты). Становятся доступными оплаты, переводы по номеру карты или за IBAN, оформление депозита в гривне или долларе и т.д. Недавно добавлено еще одно удобство – переводы по номеру телефона на карты Visa, выпущенные в других банках.

Предусмотрена важная сегодня возможность донатить на спецсчет Нацбанка, а также Биржу Благотворительности "ДоброДій".

В общем, в приложении клиенту полностью онлайн доступен весь цикл операций и контроль за счетами-картами: открытие и закрытие, изменение финансового номера, лимитов, PIN-кода к карте и т.д. Конечно, и цифровые, и физические карты можно добавить в сервисы Apple Pay или Google Pay.

В удобной истории операций можно воспользоваться простым дополнительным функционалом: повторить платеж или отправить квитанцию ​​удобным способом. Аналитика затрат всегда под рукой в ​​формате дашборда.





* Concord Fintech Solutions – первая в Украине открытая финтех-экосистема, единственную инфраструктуру которой формируют ConcordBank, независимый процессинговый центр ProCard, платежный сервис ConcordPay, IT-компания MustPay и Биржа Благотворительности "ДоброДей".

В 2022 году Concord Fintech Solutions получила признание Ukrainian Fintech Awards в категории Best fintech ecosystem.