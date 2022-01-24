Portmone: Онлайн vs Оффлайн – кто побеждает в битве за клиента?

Украинцы перестают снимать с карт наличные — за январь-сентябрь 2021 года 9 из 10 операций с картами были безналичными. 43% из них – это перевод с карты на карту, четверть – оплата в интернете. Тенденция усиливается – буквально за год количество безналичных операций увеличилось на 42%.

Чтобы стимулировать украинцев еще более активно отказываться от наличных, Нацбанк запустил информационную кампанию #Cashless. Генеральным партнёром стала компания Portmone. Идея в том, чтобы научить тех, кто до сих пор сомневается, жить без наличных денег и безопасно рассчитываться карточками. А еще – помочь почувствовать удобство онлайн-оплат.

В этом материале Офлайн и Онлайн сошлись в грандиозном сражении. Ставки высокие – внимание клиентов. Кто же победит в удобстве, скорости и безопасности?

1. Купить что-нибудь

Оффлайн:

Если любишь наличные деньги, приходится таскать с собой по магазинам полный кошелек купюр. О безопасности речь не идет: наличные деньги легко украсть в толпе, а купюры могут оказаться поддельными (например, если менять доллары в сомнительном обменнике). При покупке долго отсчитываешь вручную нужную сумму, а затем тщательно проверяешь сдачу – никто не ошибся? А еще постоянно ищешь банкоматы и чувствуешь себя беззащитным, если забыл кошелек.

Онлайн:

Заглядываешь в несколько интернет-магазинов, сравниваешь цены и разные модели гаджетов. Отправляешь ссылки друзьям и родным, чтобы посоветоваться. Выбираешь вещь и оплачиваешь ее в несколько кликов. На следующий день забираешь на почте.

Если речь об одежде – заказываешь одну модель сразу в нескольких размерах и спокойно примеряешь все дома. Ведь большинство крупных сетей давно предлагают бесплатный и быстрый возврат, если размер не подойдет.

Как бонус – за покупку в самых популярных онлайн-магазинах получаешь до 5% кэшбека.

О безопасности платежа можно не волноваться. К примеру, Portmone.com – первая компания в Украине, прошедшая международный аудит безопасности по стандарту PCI DSS. Это означает, что держатели банковских карт могут быть спокойны за сохранность своих данных при проведении финансовых операций.

2. Заплатить за коммуналку

Оффлайн:

Чтобы заплатить за коммунальные услуги, нужно пройти целый квест. Собираешь стопку бумажных платежек, приходишь в банк или на почту (надо успеть в рабочее время). Отстаиваешь примерно часовую очередь с пришедшими за пенсией. Вместе с кассиром минут десять разбираешься, куда и сколько платить и заполняешь бумажные квитанции. Получаешь сдачу с горсткой монет. А потом – годами хранишь целую папку квитанций, чтобы повоевать с коммунальными службами, если платеж потеряется.

Онлайн:

Имея пару свободных минут, садишься за ноутбук, выбираешь предприятие из списка, копируешь из электронной квитанции номер счета. Вводишь данные карты и сохраняешь шаблон. Показатели счетчиков подтягиваются в систему автоматически, так что не нужно даже вводить сумму, которую выставили за воду или газ.

В итоге несколькими кликами настраиваешь все так, что счета регулярно приходят на электронный адрес или в SMS, а стандартные платежи автоматически списываются, без вмешательства.

3. Оплатить за проезд в общественном транспорте

Оффлайн:

Заходишь в общественный транспорт, привычно ищешь по карманам наличные деньги. Слышишь " Госсспади! Опять двухсотка, а мельче у вас нет?". Выгребаешь из всех карманов мелочь. Пока компостируешь билет, кто-то занимает твое сиденье. А в Киеве вообще – по старой памяти заходишь с бумажными деньгами и монетами в трамвай или троллейбус – а кондукторов нет! И водитель оплату не берет. Так что едешь "зайцем" до следующей и переживаешь, чтобы не оштрафовали.

Онлайн:

Берешь смартфон, вводишь номер транспортной карты на сайте, покупаешь сразу несколько десятков поездок. Зайдя в трамвай или метро, ​​прикладываешь карту к считывателю. Готово.

4. Оплатить налоги по ФЛП

Оффлайн:

Долго, очень долго выясняешь, куда, сколько и кому платить. Проверяешь, не изменились ли счета налоговой. Идешь в банк. Отстаиваешь очередь в кассу. Разбираешься вместе с кассиром, что и на какой счет платить. Сохраняешь платежки, до конца не понимая, правильно ли заплатил, и не нарвешься ли на штраф.

Оффлайн:

Проверяешь в своем электронном кабинете в налоговой, куда и сколько нужно заплатить. Копируешь данные и вводишь их на сайте. Создаешь шаблон, и в следующий раз система делает это все за тебя, достаточно лишь подтвердить платеж.

5. Дать карманных денег ребенку

Оффлайн:

Вспоминаешь, что нужно дать ребенку денег на обед. Находишь в кошельке несколько десятков гривен. Отдаешь их ребенку, и до вечера переживаешь – не потерял ли деньги, и не остался ли голодным. Куда пошли средства – никогда не узнаешь, ведь контролировать расходы налички невозможно. А если не находишь наличные деньги в кошельке – ребенок идет в школу обиженный, без карманных денег.

Онлайн:

Заводишь ребенку специальную детскую карту. Пополняешь в один клик, или настроив регулярный платеж. Отслеживаешь через банковские приложения, где и когда эти деньги потратили.

Тренд на cashless-расчеты в Украине усиливается. Впрочем, для части людей кэш все еще остается главным способом рассчитаться. Исследование, проведенное Нацбанком в прошлом году, показало, что в 2020-м только 76% респондентов рассчитывались банковской картой, а с помощью онлайн-банкинга – 21%. Убедитесь, что онлайн-оплаты – это мгновенно быстро, безопасно и удобно вместе с Portmone.