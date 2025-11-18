Саморегуляция в небанковском кредитовании: шаг к прозрачности и доверию

Рынок небанковского кредитования в Украине стремительно растет. Каждый день онлайн-компании обрабатывают тысячи заявок, предлагают кредиты, управляют рисками и взаимодействуют с клиентами на расстоянии. В таких условиях ключевым фактором конкурентоспособности становится не только скорость или технологии, но и доверие клиентов. И здесь на помощь приходят саморегуляция и профессиональные стандарты.

Ассоциация украинских банков (АУБ) уже давно сформировала репутацию драйвера цивилизованных правил финансового рынка. Хотя большинство людей ассоциирует ее с классическим банковским сектором, последние годы показывают: АУБ системно выходит за пределы традиционных услуг и усиливает роль в цифровой среде. Ассоциация стала ключевой площадкой для развития стандартов прозрачности и этики в сегменте небанковского кредитования, где онлайн-платформы становятся доминантными игроками.

"Здоровое развитие финансового рынка начинается с готовности участников самим устанавливать правила игры, а не ждать регулирования сверху. Именно поэтому в АУБ создан Комитет по небанковскому кредитованию – это действенный механизм саморегуляции, позволяющий компаниям нарабатывать общие стандарты прозрачности, этики и качества обслуживания. Такой подход делает рынок более предсказуемым, уменьшает риски и формирует доверие как среди клиентов, так и со стороны регулятора", – отмечает Андрей Дубас, президент Ассоциации украинских банков.

АУБ активно влияет на формирование правил игры на рынке, выступая инициатором и экспертной поддержкой при разработке законопроектов и изменений в действующем законодательстве, касающихся финансовых услуг.

Важной составляющей этой работы является постоянное взаимодействие с профильными комитетами Верховной Рады Украины, Национальным банком Украины и правительственными учреждениями. Представители АУБ принимают участие в рабочих группах, предоставляют предложения и замечания к законопроектам, регулирующим финансовый сектор, способствуя формированию эффективного и сбалансированного регулирования.

Кроме того, АУБ имеет долгосрочное информационное партнерство с Национальным банком Украины в сфере финансовой грамотности. Ежегодно Ассоциация приобщается к инициативе НБУ "Всеукраинское тестирование по финансовой грамотности", распространяя знания среди населения и повышая уровень финансовой культуры украинцев.

Среди примеров межинституционального сотрудничества – подписание Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, который унифицирует стандарты этики, мониторинга и обмена информацией между участниками рынка, а также Меморандума с Министерством социальной политики Украины о доступности и прозрачности социальных выплат, направленного на развитие финансовой инклюзии.

Ассоциация работает совместно с другими государственными органами, чтобы создать безопасный и прогнозируемый рынок. Партнерство с Национальным банком Украины гарантирует, что стандарты надежности и стабильности действуют без ущерба экономической эффективности бизнеса.

Прозрачность и доверие – это не отвлеченные концепции. Они воплощаются в конкретных действиях: формировании принципов нравственного поведения, соблюдении Кодекса этики, открытости информации для клиентов. Для сегмента небанковского кредитования это особенно важно, ведь клиент взаимодействует с сервисом дистанционно, и любые сомнения в условиях кредита или прозрачности процесса могут быстро превратиться в потерю репутации.

Особым шагом АУБ в этом направлении стала инициатива по Меморандуму об ответственном кредитовании, подписанном ведущими небанковскими кредитными учреждениями. Цель меморандума – установить общие стандарты прозрачного, нравственного и безопасного взаимодействия с клиентами, предотвратить чрезмерную долговую нагрузку и повысить культуру финансового поведения на рынке.

АУБ также выступает защитником интересов финансовых компаний в отношениях с государством. Коммуникация с регуляторами и использованием правовых инструментов дают возможность минимизировать давление и бюрократические риски, создавая более прогнозируемую среду для развития бизнеса. Параллельно Ассоциация инвестирует в подготовку кадров, реализуя проект "Академия банковского дела". Учебные программы помогают работникам финансовых компаний, включая топ-менеджмент небанковского сектора, получать актуальные знания и практические навыки для работы в цифровой экономике.

Международное сотрудничество АУБ позволяет интегрировать украинские стандарты в глобальные практики, открывая новые возможности для рынка и подтверждая прозрачность и надежность финансовых компаний на мировой арене.

Сотрудничество в рамках членства с Европейской банковской федерацией (European Banking Federation, EBF) и Американско-Украинским Деловым Советом (USUBC) делает позиции украинского финансового сектора на мировых площадках более заметными и весомыми. Ассоциация украинских банков активно участвует в деловых мероприятиях этих организаций, посвященных вопросам регулирования, цифровизации, устойчивого развития и ESG.

В апреле этого года АУБ открыла представительство в Брюсселе, которое обеспечивает постоянный диалог с европейскими институциями и способствует интеграции украинских финансовых стандартов в европейское правовое поле.

На практике саморегуляция уже показывает эффект. Многие участники рынка внедрили принципы прозрачности в собственные процессы. В частности, финтех-компания Moneyveo, CEO которой Сергей Синченко возглавляет Комитет небанковского онлайн-кредитования при АУБ, активно участвует в формировании профессиональных стандартов и политик открытости. Такой подход показывает, что прозрачные правила и нравственное поведение на рынке – не просто декларация, а реальный инструмент построения доверия клиентов и конкурентного преимущества.

Саморегуляция становится новой реальностью для небанковского рынка: она не ограничивает бизнес, а создает систему правил, в которой выиграют и компании, и клиенты. В мире цифровых финансов доверие клиентов – это самый ценный актив. И те, кто заслуживает его благодаря прозрачности, этике и профессиональным стандартам, имеют реальное преимущество.