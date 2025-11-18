Саморегуляція в небанківському кредитуванні: крок до прозорості та довіри

Ринок небанківського кредитування в Україні стрімко зростає. Щодня онлайн-компанії обробляють тисячі заявок, пропонують кредити, керують ризиками та взаємодіють із клієнтами на відстані. У таких умовах ключовим фактором конкурентоспроможності стає не тільки швидкість чи технології, а й довіра клієнтів. І тут на допомогу приходить саморегуляція та професійні стандарти.

Асоціація українських банків (АУБ) вже давно сформувала репутацію драйвера цивілізованих правил для фінансового ринку. Хоча більшість людей асоціює її з класичним банківським сектором, останні роки показують: АУБ системно виходить за межі традиційних послуг і посилює роль у цифровому середовищі. Асоціація стала ключовим майданчиком для розвитку стандартів прозорості й етики в сегменті небанківського кредитування, де онлайн-платформи стають домінантними гравцями.

"Здоровий розвиток фінансового ринку починається з готовності учасників самим встановлювати правила гри, а не чекати регулювання зверху. Саме тому в АУБ створено Комітет з небанківського кредитування – це дієвий механізм саморегуляції, який дозволяє компаніям напрацьовувати спільні стандарти прозорості, етики та якості обслуговування. Такий підхід робить ринок більш передбачуваним, зменшує ризики і формує довіру – як серед клієнтів, так і з боку регулятора", – зазначає Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків.

АУБ активно впливає на формування правил гри на ринку, виступаючи ініціатором і експертною підтримкою при розробці законопроєктів та змін до чинного законодавства, що стосуються фінансових послуг.

Важливою складовою цієї роботи є постійна взаємодія з профільними комітетами Верховної Ради України, Національним банком України та урядовими установами. Представники АУБ беруть участь у робочих групах, надають пропозиції та зауваження до законопроєктів, що регулюють фінансовий сектор, сприяючи формуванню ефективного та збалансованого регулювання.

Крім того, АУБ має довгострокове інформаційне партнерство з Національним банком України у сфері фінансової грамотності. Щороку Асоціація долучається до ініціативи НБУ "Всеукраїнське тестування з фінансової грамотності", поширюючи знання серед населення та підвищуючи рівень фінансової культури українців.

Серед прикладів міжінституційної співпраці – підписання Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, який уніфікує стандарти етики, моніторингу та обміну інформацією між учасниками ринку, а також Меморандуму з Міністерством соціальної політики України про доступність та прозорість соціальних виплат, спрямованого на розвиток фінансової інклюзії.

Асоціація працює спільно з іншими державними органами задля того, щоб створити безпечний та передбачуваний ринок. Партнерство з Національним банком України гарантує, що стандарти надійності й стабільності діють без шкоди для економічної ефективності бізнесу.

Прозорість і довіра – це не абстрактні концепції. Вони втілюються в конкретних діях: формуванні принципів етичної поведінки, дотриманні Кодексу етики, відкритості інформації для клієнтів. Для сегмента небанківського кредитування це особливо важливо, адже клієнт взаємодіє з сервісом дистанційно, і будь-які сумніви щодо умов кредиту чи прозорості процесу можуть швидко перетворитися на втрату репутації.

Особливим кроком АУБ у цьому напрямку стала ініціатива щодо Меморандуму про відповідальне кредитування, який був підписаний провідними небанківськими кредитними установами. Мета меморандуму – встановити загальні стандарти прозорої, етичної та безпечної взаємодії з клієнтами, запобігти надмірному борговому навантаженню та підвищити культуру фінансової поведінки на ринку.

АУБ також виступає захисником інтересів фінансових компаній у стосунках із державою. Комунікація з регуляторами та використання правових інструментів дають можливість мінімізувати тиск і бюрократичні ризики, створюючи більш прогнозоване середовище для розвитку бізнесу. Паралельно Асоціація інвестує в підготовку кадрів, реалізуючи проєкт "Академія банківської справи". Навчальні програми допомагають працівникам фінансових компаній, включаючи топменеджмент небанківського сектору, отримувати актуальні знання і практичні навички для роботи в цифровій економіці.

Міжнародне співробітництво АУБ дозволяє інтегрувати українські стандарти у глобальні практики, відкриваючи для ринку нові можливості та підтверджуючи прозорість і надійність фінансових компаній на світовій арені.

Співпраця в межах членства з Європейською банківською федерацією (European Banking Federation, EBF) та Американсько-Українською Діловою Радою (USUBC) робить позиції українського фінансового сектору на світових майданчиках більш помітними й вагомими. Асоціація українських банків бере активну участь у ділових заходах цих організацій, присвячених питанням регулювання, цифровізації, сталого розвитку та ESG.

У квітні цього року АУБ відкрила представництво в Брюсселі, яке забезпечує постійний діалог із європейськими інституціями та сприяє інтеграції українських фінансових стандартів у європейське правове поле.

На практиці саморегуляція вже демонструє ефект. Багато учасників ринку впровадили принципи прозорості у власні процеси. Зокрема, фінтех-компанія Moneyveo, CEO якої Сергій Сінченко очолює Комітет небанківського онлайн-кредитування при АУБ, активно бере участь у формуванні професійних стандартів та політик відкритості. Такий підхід показує, що прозорі правила та етична поведінка на ринку – не просто декларація, а реальний інструмент побудови довіри клієнтів і конкурентної переваги.

Саморегуляція стає новою реальністю для небанківського ринку: вона не обмежує бізнес, а створює систему правил, у якій виграють і компанії, і клієнти. У світі цифрових фінансів довіра клієнтів – це найцінніший актив. І ті, хто її здобуває завдяки прозорості, етиці та професійним стандартам, отримують реальну перевагу.