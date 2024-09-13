Судова практика щодо електронних договорів: досвід Moneyveo та законодавча база

Современные правовые нормы в Украине уже давно признают электронные договоры такими же действительными, как их бумажные аналоги. И все же попытки обжаловать эти документы в суде остаются популярными среди некоторых клиентов финансовых учреждений. Почему же такие попытки неэффективны? Рассмотрим подробно ситуацию с точки зрения практики одного из лидеров рынка небанковского потребительского онлайн-кредитования – компании Moneyveo.

Сейчас у Moneyveo уже существует сложившаяся судебная практика, подтверждающая правомерность заключения кредитных договоров в электронной форме с использованием сети интернет и онлайн-сервисов кредитования. С точки зрения законодательного регулирования электронный договор – это договоренность двух или более сторон, направленная на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей и оформленная в электронной форме (пункт 5 части 1 статьи 3 Закона Украины "Об электронной коммерции"). Согласно части 2 абзаца 2 статьи 639 Гражданского кодекса Украины, договор, заключенный с помощью информационно-коммуникационных систем с согласия обеих сторон, считается заключенным в письменной форме. Это означает, что если у нас есть электронная форма договора, то и подписывать его соответственно нужно электронной подписью.

Подписание договоров в компании Moneyveo происходит именно с использованием одноразового пароля-идентификатора при заключении договора в электронной форме. Согласно части первой статьи 12 Закона Украины "Об электронной коммерции" моментом подписания электронного договора является использование электронной подписи одноразовым идентификатором, определенным настоящим Законом. Так, электронный договор, заключенный путем обмена электронными сообщениями, подписанный в порядке, определенном статьей 12 Закона Украины "Об электронной коммерции", считается таковым, который по правовым последствиям приравнивается к договору, заключенному в письменной форме.

"В целом судебная практика по делам по рассмотрению вопроса законности кредитных договоров, заключенных в электронной форме и подписанных электронной подписью с одноразовым идентификатором, для нашей компании является положительно устойчивой и неизменной, – комментирует CLO Компании Moneyveo Анна Пархоменко. – Суды, рассматривая подобные споры, продолжают декларировать законность заключения электронных договоров, чем отказывают истцам в удовлетворении исков о признании договоров недействительными".

Важно отметить, что место заключения электронного договора не влияет на его легитимность. Верховный Суд уже не раз подтверждал этот факт в своих решениях.

"Из интересного, встречаются случаи, когда мы получаем иски от клиентов, аргументированные тем, что в момент подписания кредитного договора клиент находился территориально не по месту своей регистрации или даже не на территории страны, а, например, за рубежом. Этим пытаются оспорить законность факта получения кредитных средств и признать кредитный договор недействительным. Однако подобная аргументация уже исследована Верховным Судом в составе коллегии кассационного гражданского суда, в частности таким доводам дана правовая оценка, в связи с чем следует отметить, что они бесперспективны в подобной категории дел. Например, Постановление Верховного Суда Украины от 4 декабря 2023 года подтверждает, что попытки обжаловать электронные договоры на основе пребывания за границей во время их заключения – безосновательны. Это решение является ярким доказательством того, что электронные соглашения признаются судом действительными, и попытки их обжаловать не заканчиваются успехом", – отмечает Анна Пархоменко.

Также Moneyveo обращает внимание, что судебные дела, как правило, рассматриваются от шести месяцев до года, а некоторые затягиваются на два-три года. Этот процесс приносит не только финансовые затраты, но и стресс для всех участников. А еще, учитывая статистику компании из 525 исков, поданных против нее за все время существования, ни один не закончился в пользу истцов. В то же время компания получила 4484 положительных решения по делам, где сама подавала иски к клиентам, которые отказывались возвращать кредитные средства в добровольном порядке по тем или иным основаниям. Это свидетельствует о высоком уровне правомерности действий Moneyveo и подтверждает законность порядка заключения кредитных договоров в электронной форме.

Как бы то ни было, во многих случаях досудебное урегулирование финансовых споров может быть более эффективным подходом, чем длительные судебные процессы. Недаром известный американский судья Лернед Генд сказал: "Судебный процесс – это последнее средство, к которому следует обращаться только тогда, когда все другие способы урегулирования исчерпаны." Диалог с кредитной организацией является более выгодным вариантом для клиентов, сталкивающихся с финансовыми трудностями. Клиенты, которые игнорируют возможность разрешения вопросов без суда, рискуют потратить ресурсы на неперспективные споры.

Именно учитывая эти риски, заемщикам следует рассматривать возможность разрешения споров с кредитором мирным путем, что сэкономит и время, и средства, а главное – эмоциональное спокойствие и равновесие, ведь деньги, полученные в кредит, в любом случае подлежат обязательному возвращению с учетом судебной практики и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Украины и условиями заключенного кредитного договора.

"Замените судебный процесс, который может длиться годами и стоит денег, на диалог"

С практикой Верховных судов по нашей Компании вы можете ознакомиться здесь: https://reyestr.court.gov.ua/Review/115376851 – ПОСТАНОВЛЕНИЕ Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда от 04 декабря 2023 года;

https://reyestr.court.gov.ua/Review/120134383 – ПОСТАНОВЛЕНИЕ Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда от 01 июля 2024 года;

https://reyestr.court.gov.ua/Review/97771534 – ПОСТАНОВЛЕНИЕ Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда от 10 июня 2021 года;

https://reyestr.court.gov.ua/Review/100817164 – ПОСТАНОВЛЕНИЕ Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда от 02 ноября 2021 года