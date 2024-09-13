Судова практика щодо електронних договорів: досвід Moneyveo та законодавча база

Сучасні правові норми в Україні вже давно визнають електронні договори такими ж дійсними, як і їхні паперові аналоги. І все ж, спроби оскаржити ці документи в суді залишаються популярними серед деяких клієнтів фінансових установ. Чому ж такі спроби неефективні? Розглянемо детально ситуацію з точки зору практики одного з лідерів ринку небанківського споживчого онлайн-кредитування – компанії Moneyveo.

Наразі в Moneyveo вже існує стала сформована судова практика, яка підтверджує правомірність укладання кредитних договорів в електронній формі з використанням мережі інтернет та онлайн-сервісів кредитування. З точки зору законодавчого регулювання, електронний договір – це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків і оформлена в електронній формі (пункт 5 частини 1 статті 3 Закону України "Про електронну комерцію"). Згідно частини 2 абзац 2 статті 639 Цивільного кодексу України, договір, укладений за допомогою інформаційно-комунікаційних систем за згодою обох сторін, вважається укладеним в письмовій формі. Це означає, що якщо ми маємо електронну форму договору, то і підписувати його відповідно потрібно електронним підписом.

Підписання договорів у компанії Moneyveo відбувається саме з використанням одноразового пароля-ідентифікатора під час укладення договору в електронній формі. Згідно з частиною першою статті 12 Закону України "Про електронну комерцію" моментом підписання електронного договору є використання електронного підпису одноразовим ідентифікатором, визначеними цим Законом. Так, електронний договір, укладений шляхом обміну електронними повідомленнями, підписаний у порядку, визначеному статтею 12 Закону України "Про електронну комерцію", вважається таким, що за правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеного у письмовій формі.

"Загалом судова практика у справах щодо розгляду питання законності кредитних договорів, укладених в електронній формі та підписаних електронним підписом з одноразовим ідентифікатором, для нашої компанії є позитивно сталою та незмінною, – коментує CLO Компанії Moneyveo Анна Пархоменко. – Суди, розглядаючи подібні спори, продовжують декларувати законність укладання електронних договорів, чим відмовляють позивачам у задоволенні позовів про визнання договорів недійсними".

Важливо зазначити, що місце підписання електронного договору не впливає на його легітимність. Верховний Суд уже неодноразово підтверджував цей факт у своїх рішеннях.

"Із цікавого, зустрічаються випадки, коли ми отримуємо позови від клієнтів, які аргументовані тим, що в момент підписання кредитного договору клієнт перебував територіально не за місцем своєї реєстрації або навіть не на території країни, а, наприклад, за кордоном. Цим намагаються оскаржити законність факту отримання кредитних коштів та визнати кредитний договір недійсним. Однак, подібна аргументація вже досліджена Верховним Судом у складі колегії касаційного цивільного суду, зокрема таким доводам надана правова оцінка, у зв'язку з чим варто наголосити, що вони є безперспективними в подібній категорії справ. Наприклад, Постанова Верховного Суду України від 4 грудня 2023 року підтверджує, що спроби оскаржити електронні договори на основі перебування за кордоном під час їх укладання є безпідставними. Це рішення є яскравим доказом того, що електронні угоди визнаються судом як дійсні, і спроби їх оскаржити не закінчуються успіхом", –зазначає Анна Пархоменко.

Також компанія Moneyveo звертає увагу, що судові справи, як правило, розглядаються від шести місяців до року, а деякі затягуються на два-три роки. Цей процес приносить не лише фінансові витрати, але й значний стрес для всіх учасників. А ще, враховуючи статистику компанії з 525 позовів, поданих проти неї за увесь час існування, жоден не закінчився на користь позивачів. Водночас компанія здобула 4484 позитивних рішення у справах, де сама подавала позови до клієнтів, які відмовлялись повертати кредитні кошти в добровільному порядку з тих чи інших підстав. Це свідчить про високий рівень правомірності дій Moneyveo та підтверджує законність порядку укладання кредитних договорів в електронній формі.

В будь-якому разі, в багатьох випадках досудове врегулювання фінансових суперечок може бути ефективним підходом, ніж довготривалі судові процеси. Недаремно відомий американський суддя Лернед Генд сказав: "Судовий процес – це останній засіб, до якого варто звертатися лише тоді, коли всі інші способи врегулювання вичерпано." Діалог з кредитною організацією є значно вигіднішим варіантом для клієнтів, які стикаються з фінансовими труднощами. Клієнти, які ігнорують можливість вирішення питань без суду, ризикують витратити ресурси на неперспективні суперечки.

Саме з огляду на ці ризики, позичальникам варто розглядати можливість вирішення спорів з кредитором мирним шляхом, що зекономить і час, і кошти, а головне – емоційний спокій та рівновагу, адже гроші, отримані в кредит, в будь-якому разі підлягають обов'язковому поверненню з урахуванням судової практики та в порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та умовами укладеного кредитного договору.

"Замініть судовий процес, який може тривати роками і коштує грошей, на діалог"

З практикою Верховних судів по нашій Компанії ви можете ознайомитись тут: https://reyestr.court.gov.ua/Review/115376851 – ПОСТАНОВА Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 04 грудня 2023 року;

https://reyestr.court.gov.ua/Review/120134383 – ПОСТАНОВА Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 01 липня 2024 року;

https://reyestr.court.gov.ua/Review/97771534 – ПОСТАНОВА Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 10 червня 2021 року;

https://reyestr.court.gov.ua/Review/100817164 – ПОСТАНОВА Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду від 02 листопада 2021 року