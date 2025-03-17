"45 до конца года". Что будет с курсом валют после решений Нацбанка
Правление Национального банка в начале марта приняло решение повысить учетную ставку до 15,5% годовых. Регулятор прямо отмечает: цель решения — укрепить гривню.
"Данные решения направлены на поддержание привлекательности сбережений в гривне, устойчивости валютного и контролируемости рынка инфляционных ожиданий", – сообщила пресс-служба регулятора.
LIGA.net проанализировала, как это решение отразится на доходности банковских депозитов и курсе доллара в обменниках.
Влияние ставки на депозиты
В ответ на повышение ставки НБУ ставки по депозитам могут вырасти до 17% годовых, считают представители банковского сектора.
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