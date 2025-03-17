Правління Національного банку на початку березня ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 15,5% річних. Регулятор прямо зазначає: рішення має на меті укріпити гривню.

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"Ці рішення спрямовані на підтримання привабливості заощаджень у гривні, стійкості валютного та контрольованості ринку інфляційних очікувань", – повідомила пресслужба регулятора.

LIGA.net проаналізувала, як це рішення позначиться на дохідності банківських депозитів та курсі долара в обмінниках.

Вплив ставки на депозити

У відповідь на підвищення ставки НБУ ставки за депозитами можуть зрости до 17% річних, вважають представники банківського сектору.