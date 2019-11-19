Безумное дело главы Укрэксимбанка или "Мега сговор” Курченко, Ложкина, Порошенко ради UMH

Глава Укрэксимбанка Александр Гриценко заметно нервничал, выходя из “клетки” для подсудимых в "открытый" зал суда: на время заседания об избрании меры пресечения банкир пожелал находиться рядом с адвокатами.

Гриценко – второй глава банка из ТОП 5, который оказался на скамье подсудимых за последнюю неделю. Несколькими днями ранее с угрозой ареста столкнулся предправления Райффайзен Банка Аваль Александр Писарук, которого НАБУ задержало, как одного из десяти подозреваемых по делу о выведении из VAB Банка Олега Бахматюка 1,2 млрд грн кредита НБУ.

Как и Писарук, Гриценко пока отделался легким испугом – оба избежали ареста, ограничившись обязательством внести залог в 5 и 3 млн грн соответственно. На этом все сходства заканчиваются: дело Укрэксимбанка оказалось куда более масштабным и по суммам, и по именам фигурантов.

Как утверждает прокуратура, Укрэксимбанк был замешан в глобальном сговоре между окружением Виктора Януковича и Петра Порошенко, возникшем на почве сделки о покупке медиахолдинга Ukrainian Media Holding в 2013 году, за который Сергей Курченко заплатил Борису Ложкину $400 млн.

LIGA.net узнала детали расследования, которое ведет прокурор Константин Кулик. Цена вопроса соответcтвует масштабу фигурантов дела – $500 млн.

Странный хеппи энд

Александр Гриценко стал первым, кого прокуроры дела UMH довели до стадии избрания меры пресечения в суде. Подозрения на других участников предполагаемого сговора еще не составлены. Большинство потенциальных "подельников" Гриценко находятся не в Украине: не только Сергей Курченко, но и, например, Борис Ложкин.

Прокуратура требовала максимально жесткой меры пресечения для банкира – арест на 55 дней с правом выхода под залог в 100 млн грн. Пока для главы Укрэксимбанка все складывается относительно неплохо, если не считать довольно жесткого задержания и выходных в СИЗО: в понедельник, 18 ноября, Печерский райсуд Киева освободил банкира, потребовав у него почти 3 млн грн залога.

До последнего причины задержания Гриценко были неясны. Спикер СБУ (именно группа захвата спецслужбы задерживала банкира) Елена Гитлянская сообщила, что он подозревается в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен Януковича. ”Злоупотребляя своим служебным положением, задержанный вывел из-под ареста имущество одного из медиахолдингов", – написала она.

СПРАВКА. "Один из медиахолдингов" - это UMH. В 2013-ом году Борис Ложкин продал его 27-му бизнесмену Сергею Курченко, который входил в ближний круг Януковича. Сумма сделки составила более $400 млн за 98% акций UMH.



На момент сделки в портфель UMH входили издания: Forbes, Корреспондент, Аргументы и Факты, Комсомольская правда, Фокус, Vogue, Теленеделя, i.ua, bigmir.net, football.ua, Ретро FM, Наше радио, Europa Plus, Авторадио и другие. Суммарный месячный охват аудитории холдинга на тот момент - около 16 млн человек.

В 2013 году именно Укрэксимбанк выступил финансовым партнером сделки по покупке UMH Сергеем Курченко у Бориса Ложкина: госбанк одолжил молодому олигарху $160 млн на девять лет, еще $240 млн - деньги самого Курченко. За бизнесмена перед банком поручились его же компании, фактическим залогом выступили разные активы: депозитные счета, корпоративные права на долю в некоторых компаниях из покупаемого медиахолдинга, гособлигации.

После Майдана и смены власти в Украине Курченко сбежал в Москву. Именно оттуда он погасил почти весь долг: в середине 2015 года незакрытыми оставались обязательства на 52 млн грн.

Казалось бы, вопрос исчерпан, тем более, что Курченко фактически лишился влияния на UMH – в конце 2017 года суд по ходатайству ГПУ конфисковал холдинг в пользу государства, как актив приобретенный Курченко на украденные деньги.Теперь он находится в управлении Агенства по розыску активов, полученных коррупционным путем (АРМА). Вероятно, об этом кредите вскоре забыли бы и в самом Укрэксимбанке, но в историю вмешалась прокуратура: в деле появился один важный нюанс, что и привело главу госбанка на “скамью подозреваемых” и в результате, стоило ему должности - на следующий день после суда Укрэксим объявил, что ищет нового предправления. Решение якобы было принято еще в пятницу, 15 ноября - за день до задержания Гриценко.

Версия Кулика - Безумный сговор. Хронология сделки

На то, чтобы довести дело до первого подозреваемого у следователей ушло почти шесть лет. Выводы, к которым пришли прокуроры впечатляют, но с доказательствами все намного сложнее.

В центре расследования ГПУ – $506 млн, которые по мнению следствия, были получены окружением экс-президента Виктора Януковича с помощью коррупционных схем. В числе главных фигурантов дела – олигарх Сергей Курченко, экс-первый-вице-премьер-министр Сергей Арбузов и экс-глава Министерства доходов и сборов Александр Клименко.

Вторая сторона сделки – Борис Ложкин, лично Петр Порошенко, его партнер экс-нардеп Григорий Шверк (как бывший миноритарный акционер UMH), экс-замглавы администрации президента Порошенко Алексей Филатов, и непосредственно глава Укрэксимбанка Александр Гриценко.

В ГПУ прямо называют новоиспеченных партнеров “организованной преступной группой”. В списке ее предполагаемых участников звучали и имена экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и бышего предправления Укрсоцбанка Бориса Тимонькина, но их роли прокуратура детально не описывает. Цель покупки UMH, как утверждают прокуроры, заключалась не только в контроле над крупнейшим в Украине медиа-холдингом, но и в легализации полумиллиарда долларов “грязных денег”: Ложкин, Филатов и Гриценко помогли с этим Курченко.

Хронология событий в деле UMH, по версии следователей, быка такой:



Сентябрь-октябрь 2013 года. Ложкин соглашается продать холдинг Курченко. Переговоры велись в начиная с первой половины 2013-го тройкой “Ложкин-Курченко-Арбузов”.



Октябрь 2013. Покупатели регистрируют под сделку офшорную компанию и договариваются с Укрэксимбанком о кредите на $160 млн. Для этого готовят “армию поручителей“, в процессе активно участвовал тогдашний глава Министерства налогов и сборов Александр Клименко.



Апрель 2014. Окружение Януковича уже не в Украине, но Курченко закрывает оставшиеся обязательства перед Ложкиным.



Август 2014. Александр Гриценко становится предправления Укрэксимбанка. Кредит Курченко уже не обслуживается, но банк не может взыскать залоги из-за ареста активов Генпрокуратурой в рамках закона о спецконфискации.



Август-сентябрь 2014. Курченко предлагает Шверку и Ложкину еще одну сделку: они помогут снять арест с активов олигарха, а взамен получат Наше Радио, входящее в UMH. Те соглашаются: в Администрацию президента к Ложкину и его заму Филатову приглашают сначала Гриценко, которому дают задание взыскать разблокированные деньги в счет погашения долга Курченко, а также прокурора Алексея Богомолова, который был инициатором ареста. В итоге Богомолов не пришел на один из судов по теме отмены арестов, который инициировал Укрэксимбанк (читай Гриценко), арест сняли. Позже у Нашего радио действительно сменился собственник, им стал малоизвестный полтавский предприниматель Александр Карташов.



Апрель 2015. Курченко почти рассчитался с Укрэксимом, $100 млн долга выплачены за счет депозитных счетов компаний Курченко в банке и денег, полученных от погашения в 2014 году государственных ценных бумаг на $50 млн, которыми владели люди Клименко.

Ситуация выглядит однозначной победой банка: для 2014-2015 годов добиться почти полного погашения таких крупных сумм да еще и по долгу представителя сбежавшей в Россию “элиты” – о таком большинство украинских финучреждений могли только мечтать.

В чем тогда претензия к Гриценко? Банкира подвело одно обстоятельство: долг перед Укрэксимбанком был погашен за счет денег, которые предназначались для государственного бюджета. Речь о депозитах компаний

Эти средства были арестованы в рамках спецконфискации коррупционных активов, принадлежащих представителям эпохи Януковича, рассказал LIGA.net собеседник в прокуратуре. Общие убытки государства в ГПУ оценивают в 110 млрд грн, общие масштабы легализации - $506 млн: $406 млн, которые Курченко официально заплатил Ложкину плюс $100 млн со счетов офшорных фирм, которыми олигарх рассчитался с Укрэксимбанком.

Благодаря Укрэксимбанку Курченко получил джек-пот: во-первых, он закрыл большой долг перед госбанком, который потенциально угрожал его “чистым” активам, во-вторых, ему удалось сохранить большую часть залогов, в-третьих, он избавился от “грязных” денег, которыми не смог бы воспользоваться для мало-мальски крупных сделок в других странах.

“Аресты были наложены на активы, которые хранились в Укргазбанке и Укрэксимбанке, они подлежали спецконфискации - об этом есть решение суда. Укргаз перечислил деньги в бюджет, Эксим – нет, – отмечает собеседник со ссылкой на материалы дела. – Таким образом Укрэксимбанк позволил Курченко закрыть долг деньгами, которые ему фактически не принадлежали”.

Куликовская битва

Рассказ прокуроров о темной стороне крупнейшей украинской медиа-сделки последних лет, не оказал желаемого ими влияния на судью: глава Укрэксимбанка вышел под залог 3 млн грн (в 33 раза меньше, чем просила ГПУ, как альтернативу аресту), также его обязали сдать загранпаспорт. Если он не успеет передать деньги за пять рабочих дней, суд пересмотрит меру пресечения в сторону более жесткой.

Гриценко остается подозреваемым по делу UMH на ближайшие два месяца. За это время прокуратура может дополнить материалы новыми доказательствами. Главное - доказать, что сговор между окружением Януковича и Порошенко действительно был.

Пока с этим сложно. По информации собеседников LIGA.net, в прокуратуре основная часть пяти томов расследования содержит преимущественно показания свидетелей, но есть и козыри - правда, их ГПУ пока не раскрывает. "У обвинения есть и другие доказательства. Без конкретных фактов, которые подтверждают сговор, прокуратура не смогла бы дойти до стадии подозрения, – говорит он. - Расследование поэтому и длилось 6 лет – до сих пор достаточных оснований для этого не было".

Что об этой истории думают сами фигуранты? Адвокаты Гриценко говорят, что их клиент стал жертвой пиара со стороны прокуратуры. "Мы видим, что в этом деле намешано очень много всего - огромные суммы, громкие фамилии, - отметил адвокат Денис Демин. - Хорошо, что суд в этот раз нормально выполнил свою функцию площадки, где можно добиться справедливости".

Остальные фигуранты истории - Борис Ложкин и Григорий Шверк - на момент публикации не ответили на просьбу LIGA.net прокомментировать заявления прокуратуры. По данным прокуроров, Ложкин сейчас находится в Лондоне.

Судьба дела во многом зависит, от будущего его главного идеолога – скандального прокурора Константина Кулика, который в ГПУ специализировался как раз на делах Курченко. Именно он довел до суда спецконфискацию активов окружения Януковича на 1,5 млрд грн в 2017 году. Он вел дела о хищениях средств госкомпаний Аграрный фонд и НАК Нафтогаз. Он "выписывал" подозрения на Гонтареву, Филатова и Ложкина, которые затем публично отменял генпрокурор Луценко и встречался с адвокатом Дональда Трампа, чтобы помочь составить досье на сына Джо Байдена.

Большая работа Кулика по множеству эпизодов, связанных с Курченко, актуализировалась после первого тура президентских выборов. Пока скандальный прокурор (подробнее о фигуре Кулика, его делах и связях - в профайле), которого из-за частых визитов в Израиль весной этого года, заподозрили в связях с олигархом Игорем Коломойским, так и не довел эти дела до вручения подозрений.

Возможно, что и не доведет: прокурор не явился на недавнюю переатестацию в ГПУ и вскоре будет уволен, если не предоставит веских причин неявки, заявил на прошлой неделе Генпрокурор Руслан Рябошапка.