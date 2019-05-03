Бумажная прибыль. Как Приват зарабатывает миллиарды на госдолге

Государство впервые получит дивиденды от национализации ПриватБанка, который перечислит в госбюджет 11,5 млрд грн - 90% прибыли за 2018 год.

До сих пор Минфин лишь финансировал работу банка. Кроме 155 млрд грн, на которые Приват докапитализировали в конце 2016 года, государство выплачивает банку ежегодно около 10 млрд грн в качестве процентов.

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Это одна из главных причин положительного финансового результата. Без этих денег прибыль банка, вероятно, была бы близкой к нулевой.

Госдолг в капитале

ПриватБанк сменил собственника в конце 2016 года. После национализации вместо Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова владельцем крупнейшего банка Украины стало Министерство финансов. Главной причиной национализации Нацбанк и Минфин называли дыру в капитале финучреждения, которая сформировалась из-за массового кредитования компаний, связанных с бизнесом прежних владельцев.

Чтобы спасти банк от банкротства, Минфин выпустил большой пул облигаций внутреннего госзайма. В общей сложности Приват получил портфель десятилетних ОВГЗ на 155 млрд грн. Это были обычные долгосрочные бумаги, особого статуса у них не было, рассказывает руководитель аналитического департамента Adamant Capital Константин Фастовец.

Фактически эти облигации – это долг государства, которое выплачивает Привату рыночные проценты. По данным финансового аналитика ICU Михаила Демкива, ставки по гривневым бумагам находятся в диапазоне 6-10% годовых.

"Суть докапитализации в том, что акционер должен дать банку ценные бумаги на сумму эквивалентную денежным средствам, – поясняет Фастовец. – Это не могли быть облигации с нерыночными условиями обращения".

Портфель облигаций на 25 млрд грн Приват монетизировал через НБУ в декабре 2016 года, еще 2 млрд – в январе 2017-го. Позже банк восстановил изначальный портфель, вложившись в краткосрочные бумаги Минфина на идентичную сумму, рассказывала в интервью Finclub зампредправления финучреждения Галина Пахачук.

Помощь из бюджета

Согласно отчетности Привата за 2018 год, сейчас стоимость ценных бумаг на балансе составляет 180,1 млрд грн, 84,5% из них – гривневые государственные бумаги, еще 14,5% – ОВГЗ в валюте, менее 1% – облигации Государственного ипотечного учреждения.

Дополнительный доход банк получает от переоценки балансовой стоимости преимущественно валютных ОВГЗ и части гривневых бумаг, привязанных к курсу (портфель индексных облигаций), рассказывает Фастовец.

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"Но такая переоценка, в отличие от купонного дохода не приносит банку живых денег, хоть и влияет на прибыль, – уточняет он. – Переоценить могли и гривневые бумаги, что обычно связано с движением рыночной ставки".

Реальные деньги Привату приносят именно проценты – это не основная, но существенная часть дохода банка. Остальное дают комиссионные доходы и проценты по новому кредитному портфелю, выданному уже после национализации.

Поддержку из бюджета финучреждение будет получать еще минимум девять лет: погашение капитализационных облигаций запланировано на период с 2027 по 2032 годы, рассказывает Демкив из ICU.

По оценке главы аналитического департамента Concorde Capital Александра Паращия, обслуживание изначального портфеля ОВГЗ, внесенных в капитал Привата (155 млрд грн) обходится госбюджету в 12,7 млрд грн ежегодно. "За вычетом монетизированной части банк получает примерно 10 млрд грн", – уточняет он.

Это деньги, которые Минфин в течение года выплатил банку как проценты по гособлигациям. Перечисляя прибыль в госбюджет, банк вернет акционеру сопоставимую сумму. 2018-й станет первым годом, когда содержание Привата фактически ничего не стоило государству.

Коломойский не согласен

Приват будет выплачивать Минфину дивиденды до 2022 года, на который запланирована продажа банка, говорится в стратегии развития банка, разработанной Минфином.

В банке надеются получить более 10 млрд грн прибыли в 2019 году, рассказывал в интервью LIGA.net СЕО Привата Петр Крумханзл. В стратегии указаны более скромные ожидания: 5,4 млрд грн в 2019-м и 7,9 млрд – в 2020 годах.

Смог бы Приват достичь этих показателей без помощи процентов по ОВГЗ? По мнению экс-собственника банка Игоря Коломойского, в таком случае Приват получал бы $400 млн (около 10 млрд грн) убытка в год.

Но показатели банка скорее говорят о нулевой или несущественной прибыли.

Убытки могут возникнуть, если Привату придется сделать дополнительные отчисления под портфель кредитов, связанных с экс-собственниками. Согласно годовому отчету банка, "токсичный" портфель в 2018-м вырос со 185,6 млрд грн до 212,8 млрд.

Потенциальные убытки Приват готов покрыть своими силами, уверен Крумханзл.

Пока же процентные доходы от нового кредитного портфеля - банк сосредоточился на розничном кредитовании и малом-среднем бизнесе - покрывают затраты на проценты по депозитам и административные расходы, отмечает Демкив из ICU.

По данным аудированной отчетности, в 2018-м Приват фактически получил 29,8 млрд грн процентного дохода – на 8,9 млрд грн больше, чем было в 2017-м. Доход от инвестиционных бумаг (99% которого дают ОВГЗ) составил треть этой суммы – 11,4 млрд грн. Еще 19,6 млрд банк заработал на комиссиях: в прошлом году банк увеличил количество транзакций на 60%, говорил Крумханзл.

Сергей Шевчук