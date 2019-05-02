ПриватБанк направит 90% прибыли на выплату дивидендов

Государственный ПриватБанк направит 90% прибыли за 2018 год на выплату дивидендов. Об этом сказано в сообщении пресс-службы банка.

"ПриватБанк направит 11,52 млрд грн, или 90% чистой прибыли за 2018 год на выплату дивидендов акционеру банка - государству в лице Министерства финансов Украины", - сообщили в банке.

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Ранее в интервью LIGA.net СЕО банка Петр Крумханзл заявлял, что первый квартал 2019 года ПриватБанк закончил с чистой прибылью 7 млрд грн.

Полный текст интервью: Глава ПриватБанка: Не верю, что банк вернут Коломойскому



Напомним, в конце апреля Кабмин повысил норматив отчислений части чистой прибыли госпредприятий в бюджет на 2019 год с 75% до 90%, а также отменил сниженные нормативы для отдельных предприятий.