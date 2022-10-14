Или деньги, или заберите мой банк. В чем идея письма Фридмана о национализации Альфа-Банка

Российский миллиардер написал главе Нацбанка Украины предложение о будущем Альфа-Банка. В чем смысл письма Михаила Фридмана?

Российский бизнесмен Михаил Фридман, похоже, теряет надежду сохранить один из самых больших украинских активов — Альфа-Банк. Там сегодня подтвердили, что владелец Альфы направил в Национальный банк Украины письмо с предложениями по финансовому учреждению. А именно: бизнесмен готов либо инвестировать в банк, либо при необходимости передать банк под контроль государства.

С первого взгляда такое письмо мало что меняет — государство уже провело подготовительную работу для национализации банка (детали читайте здесь). В чем тогда смысл переписки и зачем было ее обнародовать через СМИ?

Чтобы разобраться, LIGA.net пообщалась с Нацбанком, участниками и экспертами банковского рынка, обратилась в Альфа-Банк.

Письмо из Лондона

14 октября в СМИ распространилось сообщение о письме бизнесмена Михаила Фридмана Андрею Пышному, новому главе Нацбанка. В нем акционер украинского Альфа-Банка изложил свои предложения о будущем финучреждения.

Во-первых, автор официально перед НБУ подтвердил готовность инвестировать в него $1 млрд – речь идет о масштабах возможной докапитализации банка. Правда, есть расчеты, которые указывают на значительно меньшие потребности в этом.

Во-вторых, Фридман фактически в первый раз дал свое согласие на национализацию банка. Согласно письму, он готов безвозмездно передать свою долю в банке государству или акционеру, которого оно предложит.

В то же время Фридман не считает приемлемым оба варианта одновременно. Речь в письме идет либо о докапитализации в $1 млрд, либо о национализации. О докапитализации, а затем национализации банка — речь не идет.

Бизнесмен отметил, что в текущем месяце представители Альфы должны встретиться с регуляторными органами ЕС. Они будут обсуждать возможность докапитализации за счет замороженных антироссийскими санкциями средств миллиардера.

Публичное закрытое письмо

Письмо Фридмана к Пышному было опубликовано ни Альфой, ни НБУ. Копия этого письма оказалась в распоряжении информационного агентства "Интерфакс-Украина".

В СМИ на запрос LIGA.net сообщили о невозможности раскрыть источник, предоставивший копию текста. Не дали копию письма по запросу LIGA.net в Нацбанке и Альфа-Банке.

В пресс-службе Альфа-Банка подтвердили LIGA.net действительность такого документа. Там предоставили комментарий о письме акционера на имя главы НБУ, а впоследствии сообщили об отзыве комментария.

Получение письма подтвердили в Нацбанке. "Национальный банк получил письмо от АО "Альфа-Банк", в котором задекларированы намерения отдельных собственников существенного участия увеличить капитал банка", – ответили на запрос LIGA.net в пресс-центре НБУ.

Цель письма

Одну из целей этого письма и его публикации в СМИ раскрыл сам Фридман. В письме тот объясняет это попыткой исправить ситуацию, которая складывается вокруг банка. Дело в громких заявлениях в прессе относительно будущего Альфы и "скоординированной медиа-атаке против банка".

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Этим документом Фридман объявил поддержку возможной национализации банка, которую акционеры не будут обжаловать в судах.

Также он опроверг информацию, что докапитализация должна идти со снятием санкций. "...мы никогда не отождествляли инвестиции в капитал банка со снятием персональных санкций", – говорится в документе.

Письмо может иметь еще одну цель. Им акционеры банка закрепили за собой два варианта развития событий: либо докапитализацию, либо национализацию.

Регулятор и банк получили четкий месседж. Государство может сэкономить на перспективной докапитализации Альфа-Банка, которую участники рынка называют действительно необходимой (хотя и не в таких масштабах). Или государство беспрепятственно получает в свою собственность один из крупнейших украинских банков.

Как отметил LIGA.net финансовый аналитик CASE Украина Евгений Дубогрыз, пока это письмо ничего не меняет. Оно дает возможность акционерам сохранить лицо.

"В судах не было бы никаких шансов. Только себе бы хуже сделал Фридман", — считает Дубогрыз.

Финансовый аналитик ICU Михаил Демкив прокомментировал LIGA.net, что это письмо можно расценивать как попытку договориться.

"Акционеры предлагают внести деньги в банк. В случае национализации капитал все равно придется вносить государству – не сразу, но после войны", – объясняет Демкив.

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Вероятно, цель этого письма — легализовать предложение и содействовать в решении проблемы путем докапитализации от акционеров с сохранением актива. Чтобы Украина дала добро Брюсселю на разблокирование подсанкционных средств.

Между строк

Как рассказал LIGA.net один из участников банковского рынка, выгода Фридмана заключается в возможности сохранения крупного украинского актива при инвестиции в него $1 млрд. Также это письмо может служить доказательством диалога с Украиной для западных регуляторов.

"У тебя есть актив в Украине, который ты скоро можешь потерять, и есть заблокированные средства. Тебе необходимо сберечь актив и деньги. Как это сделать? Написать письмо с соответствующим предложением", – объясняет участник рынка.

"Пойдет ли на такой шаг наша власть, я не знаю. Однако решение будет знаковым — это точно, каким бы оно ни было", — считает Демкив.

В то же время, существенных изменений в ситуации с Альфа-Банком ожидать пока рано.

"В НБУ не подавались пакеты документов по докапитализации АО "Альфа-Банк" на $1 млрд США. В частности, документы по подтверждению источников таких средств согласно требованиям нормативно-правовых актов Национального банка", — подчеркивают в регуляторе.

Пока там отказались дать официальную реакцию по поводу письма. Ее планируют высказать после получения и анализа требуемого пакета документов от акционеров.

Евгений Дубогрыз считает, что только при определенных условиях докапитализация от акционеров возможна. "Не факт, что банк получил бы деньги. Как минимум, были бы вопросы от НБУ к происхождению этих средств, если они вообще есть", — отмечает эксперт.

Спокойствие, спокойствие

Как накануне сказал министр юстиции Денис Малюська в интервью Forbes, с идеей национализации российских активов в Украине все сложнее, чем просто пришел и забрал. Очевидно, министр подразумевает судебные тяжбы на национальном и международном уровне. Хотя, как говорится в письме Фридмана, он не собирается судиться.

Это письмо важно для украинского Альфа-Банка в текущих обстоятельствах. Учреждение с марта на фоне новостей уже потеряло часть своих вкладчиков.

Акционер банка в письме заверил, что даже если национализация состоится, переходный период будет незаметным для клиентов.

Как бы не развивались события: через докапитализацию на $1 млрд либо добровольную передачу банка государству — это может стать прецедентом и примером для других российских активов в Украине.

СПРАВКА:



Михаил Фридман в марте попал под санкции Евросоюза и Великобритании. По данным



В 2018 году Минфин США внес Фридмана и еще одного акционера Альфа-Групп Петра Авена в список 210 россиян "приближенных к Путину".



Фридман Михаил Фридман в марте попал под санкции Евросоюза и Великобритании. По данным ЭП , в сентябре СНБО Украины также внесла Фридмана в список подсанкционных лиц, однако соответствующий указ президента до сих пор не обнародован.В 2018 году Минфин США внес Фридмана и еще одного акционера Альфа-Групп Петра Авена в список 210 россиян "приближенных к Путину".Фридман отрицал какие-либо неформальные отношения с президентом РФ Путиным. Однако подтверждал, что был однокурсником Владислава Суркова – многолетнего помощника президента РФ и топ-чиновника Кремля.







Богдан Вальд

корреспондент деловой редакции LIGA.net

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