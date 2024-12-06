Доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках постепенно снижается. Но до сих пор остается на высоком уровне. По данным Нацбанка, доля NPL в банковском секторе на 1 ноября 2024 года сократилась до 32,4% и составляет сейчас 415,5 млрд грн. На начало 2024 года доля NPL была на уровне 37,3% и соответственно 422,3 млрд грн.

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До полномасштабного вторжения доля неработающих кредитов в украинских банках постепенно сокращалась. Этот процесс продолжался с 2018 года. Тогда уровень NPL достигал 55%. А уже по состоянию на 1 марта 2022 года он упал до 27%. Впрочем, после длительного сокращения доля NPL снова начала расти с середины 2022 года. Это связано в основном с вызовами войны.

Что касается неработающих кредитов, выдаваемых именно физлицам, то их доля значительно меньше – 17% (49,8 млрд грн) по состоянию на ноябрь 2024 года. К началу 2024 года она составляла 23,5% (56,6 млрд грн).

Сейчас у многих людей нет возможности выплачивать кредиты из-за сложного финансового положения. Как погасить проблемный кредит и какие алгоритмы действий предлагают сами банки – разбиралась LIGA.net.

В каких банках больше всего NPL

В целом, наибольшая доля неработающих кредитов сосредоточена именно в государственных банках. На первом и втором местах по объему NPL расположились государственный ПриватБанк – 178,6 млрд грн (56,5% кредитного портфеля) и Ощадбанк – 65,5 млрд грн (40,4% кредитного портфеля). Далее также банк с государственной долей Укрэксимбанк – 49 млрд грн (36,5% кредитного портфеля).

Неутешительная ситуация в государственном Сенс Банке, который с 21 июля 2023 года также принадлежит государству. Общая сумма NPL там не слишком велика, по сравнению с другими – 31,6 млрд грн. Но это составляет 40,6% всего кредитного портфеля.

Похожая картина и с Идея Банком, что принадлежит польскому холдингу Getin Holding SA – 4,2 млрд грн неработающих кредитов, которые составляют 43,9% от кредитного портфеля.

Как банки могут помочь с реструктуризацией долга

На самом деле украинские банки сами заинтересованы в том, чтобы помочь своим клиентам расплатиться с проблемными кредитами. Они предлагают программы по реструктуризации долгов и отмечают, что главное – быть в постоянном контакте с банком и пытаться решить проблему.

В государственном Ощадбанке LIGA.net рассказали, что в первую очередь банк будет пытаться решать проблему с заемщиком мирным путем. Поэтому при своевременном обращении заемщика банк сможет подобрать программу реструктуризации долга с учетом причины возникновения сложностей в погашении задолженности. Реструктуризация долга к тому же не испортит клиенту кредитную историю.

Каждое обращение рассматривается банком в индивидуальном порядке, и в зависимости от запроса клиента предлагаются условия реструктуризации. Причинами для реструктуризации долга могут быть:

прохождение военной службы;

пребывание заемщика в зоне оккупации/боевых действий;

причинение вреда жизни/здоровью заемщика;

снижение доходов, безработица;

потеря или повреждение предмета ипотеки.

В Ощадбанке добавили, что реструктуризацию могут провести несколькими путями:

1. Отсрочка платежей по телу кредита. Такой способ дает время на решение финансовых вопросов и финансовых накоплений для погашения долга.

2. Продление срока пользования кредитом или возврат к первоначальному сроку в случае, если ранее он был сокращен при частичном досрочном погашении.

3. Урегулирование просроченной задолженности по кредиту. Например, списание просроченной задолженности по начисленным процентам на законных основаниях для льготных категорий граждан при условии документального подтверждения.

"Для того чтобы оформить реструктуризацию, заемщику необходимо обратиться в банк с заявлением и получить необходимую консультацию. Вместе с заявлением предоставить подтверждающие документы в зависимости от основания для проведения реструктуризации. И уже по результатам реструктуризации подписать соответствующий пакет документов", – говорят в банке.

Ирина Мостовая, главный менеджер по развитию и внедрению кредитных продуктов и процессов департамента кредитования розничных клиентов Райффайзен Банка, говорит, что банк со своей стороны всегда заинтересован в диалоге с клиентом. Чем раньше вы обратитесь, тем больше решений вам смогут предложить.

"Одним из самых распространенных вариантов является реструктуризация долга – уменьшение размера ежемесячного платежа за счет увеличения срока кредита – или временные кредитные каникулы, когда предоставляется возможность платить только проценты, без погашения основной суммы долга. Это поможет уменьшить финансовую нагрузку и вернуться к нормальному графику платежей в будущем", – говорит Мостовая.

Также банк может рассмотреть и более специфические решения в зависимости от обстоятельств. Например, если вы находитесь в сложном финансовом состоянии из-за форс-мажора (болезнь, потеря работы, вынужденное переселение), есть возможность договориться о частичном списании штрафов или пени. Если у клиента есть уважительная причина, банк может временно не принимать никаких принудительных мер.

Алина Компанец, директор по маркетингу Unex Bank, отметила, если задолженность сформировалась за счет кредитов в разных учреждениях и не может нормально обслуживаться из-за нехватки средств и высоких процентов, правильно рекомендовать воспользоваться программами перекредитования. В таком случае новый банк-кредитор полностью погасит все старые долги и предложит заемщику новый, более длинный и более комфортный по процентам график платежей.

"Но здесь стоит отметить, что доступ к таким программам открыт в основном только для добросовестных заемщиков, не имеющих длительной истории неоплаты по кредитам. Именно поэтому первое, что следует сделать заемщику, который по каким-то причинам не может обслуживать ранее взятый кредит – обратиться к кредитору, объяснить ситуацию, предоставить документы, подтверждающие объективность возникших сложностей", – говорит Компанец.

Она добавила, что крайне важно не пытаться избегать выполнения обязанностей по кредиту, ведь испорченная кредитная история исключит возможность не только получения новых займов в будущем, но и сделает невозможным пользование программами реструктуризации.

Что делать с овердрафтом на карте

Еще одна проблема – кредитный лимит на карточках, то есть овердрафт. Многие украинцы пользуются картами с кредитными лимитами, ведь это кажется довольно удобным. Впрочем, если не погасить задолженность вовремя, а платить только проценты – карточка с овердрафтом может стать проблемой на многие годы.

По данным НБУ, по состоянию на 1 октября 2024 года общее количество платежных карт, которые использовались для совершения операций, составило 54,1 млн штук. Из них дебетные – 34,6 млн штук, кредитные – 19,5 млн штук.

К дебетным картам относятся те, которые используются для совершения операций в пределах остатка средств владельца счета или предоставленного эмитентом овердрафта.

Ирина Мостовая объясняет, если у вас есть задолженность по овердрафту на карточке, ситуация требует особого подхода. Часто клиенты, платя только проценты, даже не замечают, как долг остается неизменным годами. В таком случае необходимо прежде всего оценить общую сумму задолженности, а затем обратиться в банк для обсуждения возможных решений.

"Одним из эффективных способов является перевод овердрафта в обычный кредит. Это позволяет создать четкий график погашения, содержащий и основную сумму долга, и проценты, и избежать бесконечного накопления задолженности", – говорит Мостовая.

Если долг по овердрафту длительный и погашение кажется невозможным, банк может предложить специальные условия реструктуризации. Это может быть постепенное погашение основной суммы вместе с минимальными платежами по процентам или индивидуальными условиями реструктуризации. Главное – прекратить пользоваться кредитным лимитом, пока долг полностью не закрыт, чтобы не накапливать новые обязательства.