Частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках поступово знижується. Але досі залишається на високому рівні. За даними Нацбанку, частка NPL у банківському секторі станом на 1 листопада 2024 року скоротилася до 32,4% і складає зараз 415,5 млрд грн. На початок 2024 року частка NPL була на рівні 37,3% та, відповідно, 422,3 млрд грн.

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До повномасштабного вторгнення частка непрацюючих кредитів в українських банках поступово скорочувалася. Цей процес продовжувався з 2018 року. Тоді рівень NPL сягав 55%. А вже станом на 1 березня 2022 року він упав до 27%. Утім, після тривалого скорочення, частка NPL знову почала зростати з середини 2022 року. Це пов'язано переважно з викликами війни.

Що стосується непрацюючих кредитів, які були видані саме фізособам, то їхня частка значно менша – 17% (49,8 млрд грн) станом на листопад 2024 року. На початок 2024 року вона складала 23,5% (56,6 млрд грн).

Зараз у багатьох людей немає змоги виплачувати кредити через складне фінансове становище. Як погасити проблемний кредит та які алгоритми дій пропонують самі банки – розбиралася LIGA.net.

У яких банках найбільше NPL

Загалом, найбільша частка непрацюючих кредитів зосереджена саме в державних банках. На першому та другому місцях за обсягом NPL розташувалися державний ПриватБанк – 178,6 млрд грн (56,5% кредитного портфеля) та Ощадбанк – 65,5 млрд грн (40,4% кредитного портфеля). Далі також банк з державною часткою Укрексімбанк – 49 млрд грн (36,5% кредитного портфеля).

Невтішна ситуація у державному Сенс Банку, який з 21 липня 2023 року також належить державі. Загальна сума NPL там не надто велика, порівняно з іншими – 31,6 млрд грн. Але це складає 40,6% від всього кредитного портфеля.

Схожа картина і з Ідея Банком, що належить польському холдингу Getin Holding SA – 4,2 млрд грн непрацюючих кредитів, які складають 43,9% від кредитного портфеля.

Як банки можуть допомогти з реструктуризацією боргу

Насправді українські банки самі зацікавлені у тому, аби допомогти своїм клієнтам розплатитися з проблемними кредитами. Вони пропонують програми із реструктуризації боргів і наголошують, що головне – бути в постійному контакті з банком і намагатися розв'язати проблему.

В державному Ощадбанку LIGA.net розповіли, що в першу чергу банк буде намагатися розв'язувати проблему з позичальником мирним шляхом. Тому у разі вчасного звернення позичальника банк зможе підібрати програму реструктуризації боргу з урахуванням причини виникнення складнощів у погашенні заборгованості. Реструктуризація боргу до того ж не зіпсує клієнту кредитну історію.

Кожне звернення розглядається банком в індивідуальному порядку, і вже залежно від запиту клієнта пропонуються умови реструктуризації. Причинами для реструктуризації боргу можуть бути зокрема:

проходження військової служби;

перебування позичальника в зоні окупації/бойових дій;

заподіяння шкоди життю/здоров’ю позичальника;

зниження доходів, безробіття;

втрата або пошкодження предмета іпотеки.

В Ощадбанку додали, що реструктуризацію можуть провести кількома шляхами:

1. Відтермінування платежів за тілом кредиту. Такий спосіб дає час на розв'язання фінансових питань і здійснення фінансових накопичень для погашення боргу.

2. Продовження строку користування кредитом або повернення до початкового терміну у випадку, якщо раніше він був скорочений у процесі часткового дострокового погашення.

3. Врегулювання простроченої заборгованості за кредитом. Наприклад, списання простроченої заборгованості за нарахованими процентами на законних підставах для пільгових категорій громадян за умови документального підтвердження.

"Для того, аби оформити реструктуризацію, позичальнику необхідно звернутися до банку із заявою та отримати необхідну консультацію. Разом із заявою надати підтверджувальні документи залежно від підстави для проведення реструктуризації. І вже за результатами реструктуризації підписати відповідний пакет документів", – кажуть у банку.

Ірина Мостова, головний менеджер із розвитку та впровадження кредитних продуктів і процесів департаменту кредитування роздрібних клієнтів Райффайзен Банку, говорить, що банк, зі свого боку, завжди зацікавлений у діалозі з клієнтом. Що раніше ви звернетеся, то більше рішень вам зможуть запропонувати.

"Одним із найпоширеніших варіантів є реструктуризація боргу – зменшення розміру щомісячного платежу внаслідок збільшення терміну кредиту – або тимчасові кредитні канікули, коли надається можливість сплачувати лише відсотки, без погашення основної суми боргу. Це допоможе зменшити фінансове навантаження та повернутися до нормального графіку платежів у майбутньому", – каже Мостова.

Також банк може розглянути й більш специфічні рішення, залежно від обставин. Наприклад, якщо ви перебуваєте у складному фінансовому стані через форс-мажор (хвороба, втрата роботи, вимушене переселення), є можливість домовитися про часткове списання штрафів або пені. Якщо клієнт має поважну причину, банк може тимчасово не вживати жодних примусових заходів.

Аліна Компанець, директорка з маркетингу Unex Bank, зазначила, якщо заборгованість сформувалася внаслідок кредитів у різних установах і не може нормально обслуговуватися через брак коштів і високі відсотки, слушно рекомендувати скористатися програмами перекредитування. У такому випадку новий банк-кредитор повністю погасить усі старі борги та запропонує позичальнику новий, довший і більш комфортний за відсотками графік платежів.

"Але тут варто зазначити, що доступ до таких програм відкритий здебільшого лише для сумлінних позичальників, які не мають тривалої історії несплати за кредитами. Саме тому найперше, що слід зробити позичальнику, який з якихось причин не може обслуговувати раніше взятий кредит – звернутися до кредитора, пояснити ситуацію, надати документи, які підтвердять об’єктивність складнощів, що виникли", – каже Компанець.

Вона додала, що вкрай важливо не намагатися уникати виконання обов’язків за кредитом, адже зіпсована кредитна історія унеможливить не тільки отримання нових позик у майбутньому, але й зробить неможливим користування програмами реструктуризації.

Що робити з овердрафтом на картці

Ще одна проблема – кредитний ліміт на картках, тобто овердрафт. Багато українців користуються картками з кредитними лімітами, адже це видається доволі зручним. Утім, якщо не погасити заборгованість вчасно, а сплачувати лише відсотки – картка з овердрафтом може стати проблемою на багато років.

За даними НБУ, станом на 1 жовтня 2024 загальна кількість платіжних карток, які використовувались для здійснення операцій, становила 54,1 млн штук. З них дебетні – 34,6 млн штук, кредитні – 19,5 млн штук.

До дебетних карток відносять ті, що використовуються для здійснення операцій у межах залишку коштів власника рахунку або наданого емітентом овердрафту.

Ірина Мостова пояснює, якщо ви маєте заборгованість за овердрафтом на картці, ситуація потребує особливого підходу. Часто клієнти, сплачуючи лише відсотки, навіть не помічають, як борг залишається незмінним роками. У такому разі необхідно насамперед оцінити загальну суму заборгованості, а потім звернутися до банку для обговорення можливих рішень.

"Одним з ефективних способів є переведення овердрафту у звичайний кредит. Це дозволяє створити чіткий графік погашення, що містить і основну суму боргу, і відсотки, й уникнути нескінченного накопичення заборгованості", – говорить Мостова.

Якщо борг за овердрафтом є тривалим і погашення здається неможливим, банк може запропонувати спеціальні умови реструктуризації. Це може бути поступове погашення основної суми разом із мінімальними платежами за відсотками або індивідуальні умови реструктуризації. Головне – припинити користуватися кредитним лімітом, доки борг повністю не закрито, щоб не накопичувати нові зобов’язання.