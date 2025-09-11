48-летний программист, а ныне военнослужащий Игорь сознательно формирует свою кредитную историю последние четыре года. Несмотря на высокий доход, он старается покупать дорогие товары в кредит и добросовестно выплачивать взятые суммы. По мнению айтишника, такая модель дисциплинирует его в финансовом плане и позволяет грамотно распоряжаться деньгами.

Но главная цель создания положительной кредитной истории – возможность получить больше денег и лучшие кредитные условия. Действительно ли это работает?

Корреспондентка LIGA.net пообщалась со специалистами украинских банков и нашла ответ на этот вопрос. Также в материале читайте о том, как лучше формировать свою кредитную историю и где ее можно бесплатно проверить.