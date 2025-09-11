48-річний айтівець, а нині військовий Ігор останні чотири роки свідомо формує свою кредитну історію. Попри високий дохід, він намагається купувати дорогі товари в кредит і сумлінно виплачувати позичені суми. На думку айтівця, така модель фінансово дисциплінує його та дозволяє грамотно керувати грошима.

Але головна мета створення позитивної кредитної історії – мати змогу отримати більше грошей та кращі кредитні умови. Чи дійсно це працює?

Кореспондентка LIGA.net поспілкувалася з фахівцями українських банків та знайшла відповідь на це питання. Також в матеріалі читайте про те, як краще формувати свою кредитну історію та де її безкоштовно перевірити.

кредитиОщадбанкоплата частинамиUnex Bankкредитна історія