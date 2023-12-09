С 1 декабря Национальный банк Украины (НБУ) разрешил украинским банкам продавать доллары и евро наличными, без ограничения суммы.

Среди прочего, свое решение регулятор объяснил необходимостью сближения наличного и безналичного курсов.

"Отменены все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению", – отмечал Нацбанк в пояснениях на своем сайте.

По оценкам НБУ, это должно способствовать минимизации отличий между наличным и безналичным курсами. Как результат, это приведет к стабилизации курсовых ожиданий и повышению устойчивости валютного рынка.

LIGA.net выясняла, что на этот счет думают участники рынка и как это решение может повлиять на планы Минфина относительно бюджета на следующий год?

Почему Нацбанк снял валютные ограничения для банков?

Различия между курсом национальной валюты на межбанке и в обменных пунктах накануне решения действительно были существенными. Банки могли покупать доллар для своих клиентов даже дешевле, чем при фиксированном курсе гривни в 36,6 грн/$. При этом курс наличной валюты в обменниках и кассах тех же банков уверенно держался высоким и не хотел опускаться ниже 37,2-37,4 грн за один доллар.

Да и на карточные счета своих клиентов банки продавали доллар обычно дороже 37 грн. С евро была схожая картина.

Создавалось впечатление, что банкиры упорно не верили в возможности долговременного курса доллара около 36 грн и считали, что это разовая акция от Нацбанка.

За месяц до этого, с 3 октября, НБУ объявил об отмене фиксированного и переходе в режим "управляемой гибкости" обменного курса.

Речь шла о возможности дрейфа цен в пределах определенного коридора. В то же время Нацбанк оставлял за собой все возможности для контроля за курсом.

И на этом фоне, несмотря на всеобщее ожидание роста стоимости валют, произошло обратное. Уже в начале ноября доллар стоил на 40 копеек дешевле – 36,17 грн/$. Снижение вызвало откровенное удивление экспертов.

"Курс зависит исключительно от воли или желания Нацбанка. Если он захочет – может быть 35 грн (за доллар) или же и 39 грн. Регулятор ведет хитрую игру: спрос на доллар есть и не уменьшается, а курс снижается. Это не рынок", – отмечал в комментарии для LIGA.net финансист и инвестбанкир Тарас Козак.

Его мнение разделял и банкир Василий Невмержицкий.

"Курс может быть 35 грн (за доллар), может и условно за 40 грн – это ручное управление, а не рынок. Нацбанк продает кучу долларов из золотовалютных резервов", – констатировал он в комментарии для LIGA.net.

По данным НБУ, в октябре золотовалютные резервы Украины сократились на 1,9% – до $38,97 млрд. В ноябре продолжили сокращение.

Тогда курс наличной гривни в системно важных банках ослаб примерно на 0,3% – до 37,2-37,8 грн/$. Однако действовали ограничения на объем продаж. По этому курсу валюту купить можно было не всегда – ее банально могло не быть.

В обменниках валюты было больше. Однако и курс был выше – около 38 грн/$. Это притом что в середине ноября на межбанке курс НБУ составил 36,26 грн/$.

Как ни странно, укрепление гривни совпало с перипетиями вокруг возвращения в страну валютной выручки экспортеров и сезонным трендом продаж валюты для уплаты налогов в гривне.

Среди возможных причин также необходимость закупки большого количества валюты для импорта товаров или техники. В том числе для нужд обороны.

"Периодические большие дневные объемы покупки валюты на межбанке в ноябре и начале декабря являются нетипичным явлением и могли быть операциями госпредприятий или госорганов, связанными с импортными контрактами для обеспечения Сил обороны. Но это заставило НБУ сохранять интервенции в ноябре достаточно большими, которые достигали даже почти $740 млн в неделю", – отмечал в комментарии для LIGA.net старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Среди других возможных причин укрепления гривни было и желание регулятора продемонстрировать, что национальная валюта может не только обесцениваться, но и дорожать, даже в условиях войны. Потому что Украина благодаря помощи партнеров сейчас имеет самые большие за всю историю золотовалютные резервы. Следовательно, у Нацбанка есть значительные возможности для продажи валют и поддержки курса.

"Рынок почувствовал, что курс может двигаться не только в сторону девальвации (снижение курса гривни. – Ред.), но и ревальвации (снижение курса иностранных валют. – Ред.), имеем даже незначительное укрепление официального курса по сравнению с периодом фиксации курса. В первых двух декадах октября наличный курс мало реагировал на движения безналичного, что повлекло за собой рост курсового спреда (различия между курсом межбанка и наличным.– Ред.). Но уже с конца октября наличный курс начал также двигаться в сторону укрепления, пробив в обменниках уровень 38,00 грн/$", – отметил в беседе с LIGA.net один из сотрудников НБУ на правах анонимности.

На рынок наличной гривни НБУ прямо не влияет. Он не реализует валюту населению. Это делают банки и финансовые компании в обменниках.

Поэтому, чтобы повлиять на банки, регулятор решил снять ограничения и в начале декабря ввел очередные послабления на рынке.

"Де-факто наличие таких ограничений – это одна из причин множественности обменных курсов. Соответственно, снимая их, у нас есть основания ожидать, что это позволит нам удерживать на минимальном уровне разницу между курсами: наличным и безналичным", – объяснял глава НБУ Андрей Пышный в своем комментарии относительно этого решения.

В течение первой декады декабря гривню населению уже продавали по 37,4-37,6 грн/$.

"На протяжении ноября колебания официального курса на межбанке незначительно влияли на розничный рынок как с точки зрения курса, так и объемов купли и продажи валюты. Однако снятие Национальным банком ограничений на продажу наличной валюты поспособствовало заметному укреплению наличного курса в начале декабря и его максимальному сближению с курсом для платежных карт. В то же время ослабление официального курса в декабре побудило население больше покупать как наличной, так и безналичной валюты, но это может быть кратковременным явлением", – считает Тарас Котович.

Какой курс гривни по отношению к доллару можно ожидать дальше?

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько в комментарии для СМИ прогнозирует, что общим трендом в следующие несколько дней и недель будет постепенное сближение наличного и безналичного курсов. Этот процесс не будет мгновенным. И это будет возможно при условии, что цена межбанка будет держаться без значительных колебаний. По ее мнению, стоимость долларов на наличном рынке может приблизиться к психологической отметке в 37 грн/$ еще до конца года.

Инвестиционный банкир Томаш Фиала еще в середине ноября заявил: по его мнению, девальвация гривни в 2024 году будет намного ниже, чем заложено в бюджете-2024 и чем прогнозируют некоторые его коллеги. По его оценкам, на конец 2023 года курс доллара может составить 37 грн, а по итогам 2024 года – вырасти до 39 грн. Таким образом, по его мнению, доллар не поднимется до 40 грн/$ – курса, заложенного в госбюджете на следующий год как прогнозный.

Уже 6 декабря главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Билан отметила, что в следующем году курс доллара не достигнет 40 грн, как прогнозируют многие аналитики и как заложено в бюджете-2024. А останется на позициях, значительно ниже этой планки. Средний курс за год ожидается на уровне 37,3 грн/$ по сравнению с 36,5 грн/$ в этом году.

Как курс гривни может повлиять на госбюджет- 2024?

В сентябре министр финансов Сергей Марченко заявил об обеспокоенности укреплением гривни и отметил, что рассчитывает на ослабление курса до 41,4 грн/$.

"Нас беспокоит укрепление гривни. В следующем году предусматриваем курс 41,4 грн/$", – сказал он.

Комментируя укрепление гривни, глава Минфина подчеркнул, что для этого "нет никаких фундаментальных факторов". По его словам, это минус для экспортно ориентированного бизнеса и в целом для экономики страны. Марченко добавил, что "экспорт не растет вообще", в то время как ситуация с импортом обратная.

В то же время министр уточнил, что не выступает за какую-то резкую девальвацию.

В Нацбанке слова министра публично не комментировали. Однако дали понять, что подобные заявления не являются для них определяющими в формировании дальнейшего видения ситуации с курсом нацвалюты.

В конце концов после всех обсуждений в бюджет на 2024 год средний по году обменный курс за доллар США запланировали на уровне 40,7 грн/$.

Позиция министерства достаточно ясна: в Украине традиционно обесценивание национальной валюты разгоняло инфляцию. Тем самым это увеличивало уровень поступлений налогов в бюджет. Потому что с больших цен, соответственно, платилось больше налогов.

Однако источники LIGA.net в Нацбанке убеждены, что целесообразность таких действий в нынешних условиях сомнительна. Потому что потери для экономики и, как результат, того же бюджета, из-за раскрутки инфляции могут быть еще больше. Потому, мол, курсовая стабильность, особенно в условиях войны, более привлекательна.

"Да, нас критикуют за то, что на уменьшение колебаний курса мы тратим резервы. Но в случае паники на валютном рынке и резкого обесценивания гривни мы на стабилизацию ситуацию потратили бы гораздо больше резервов", – отмечают в НБУ.

Кроме того, обесценивание гривни ведет к увеличению расходов на обслуживание внешних заимствований, осуществляемых за счет того же госбюджета.

"Если принудительно девальвировать гривню, то бюджет потеряет 690 млрд грн в год за счет увеличения внешних заимствований и стоимости их обслуживания. Поэтому на самом деле Украине выгодно поддерживать этот сбалансированный курс. Он ограничивает несколько доходы государственного бюджета от налогов, но одновременно позволяет существенно экономить на внешних заимствованиях, на их обслуживании, а доля этих заимствований растет. Думаю, эту сбалансированную ситуацию Национальный банк будет поддерживать", – констатировал в эфире "Суспільне. Спротив" кандидат экономических наук Виталий Шапран.