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Тема дня | Курс вверх. Банкам разрешили "поднять" доллар. Почему это важно и что будет с гривней

Цей матеріал також доступний українською
Курс вверх. Банкам разрешили
Коллаж: Таисия Зарянова/LIGA.net
20.05.2022, 20:03

Нацбанк разрешил банкам продавать доллар дороже, чтобы спасти курс гривни от спекулянтов. Что происходит с национальной валютой

Зафиксированный официальный курс гривни и другие ограничения на валютном рынке помогли удержать экономику, но позволили развернуться черному рынку. Если до недавнего времени отличие рыночного курса от официального едва превышало 10%, то за последние дни разрыв стал достигать 25%. В НБУ во всем винят спекулянтов. 

20 мая регулятор ответил на рост курса снятием ограничений для банков — теперь они могут "поднять" доллар ближе к рыночным показателям и составить конкуренцию обменникам. 

Как меняется валютный рынок и какой курс гривни ждать — в материале LIGA.net

Что с курсом? 

Из-за российского вторжения Национальный банк ввел ряд ограничений на валютном рынке, одно из ключевых — курс гривни по отношению к доллару США зафиксирован на уровне 29,25 грн/$. Решение, принятое для "сохранения макроэкономической стабильности", вкупе с другими ограничениями позволило сбить панику и не дать реальному курсу улететь в небеса.  

Правительство определило список товаров критического импорта, для которого юрлицам разрешено покупать валюту. Физические лица купить валюту безналично в Украине не могут. 

Так что населению остались обменники и черный рынок, где курс был выше официальных 29,25 грн/$. В первые дни войны высокий спрос на валюту толкнул курс до 39-40 грн/$, позже, когда паника спала, цифры опустились до 32-34 грн/$.  

С середины мая цена покупки доллара в обменниках стала быстро расти. По данным сайта Минфин на 20 мая, доллар покупали в среднем за 36,5 грн/$, продавали — за 37 грн/$ и более. 

14 апреля НБУ разрешил и банкам продавать наличную валюту населению, однако они могли поднимать цену не более чем на 10% от официального курса, то есть не выше 32,18 грн/$. Казалось бы, это выгоднее, чем в обменниках, однако в реальности купить валюту в банке было крайне сложно.

Банки могут продавать валюту в объемах, которые ранее выкупили, поэтому если банк купил у населения $10 000, то и продать он может не более этой суммы. Курс покупки в обменниках выгоднее, нетрудно догадаться, что население несло свои доллары не в банки.  

Почему курс растет? 

Вчера замглавы финансового комитета Рады Ярослав Железняк спрогнозировал, что летом курс поднимется до 40 грн/$, что сразу же подхватили многие медиа. Его аргументы – заблокированный экспорт и нехватка денег в бюджете, дыру в котором закрывают эмиссией (печатаньем денег) Нацбанка: "И обвинять их тут не надо. Как ещё покрывать разрыв?". 

Позже он поспешил заверить, что курса в 40 можно избежать, и НБУ все для этого делает.  

В самом Нацбанке причину роста курса видят в дефиците валюты, в том числе из-за введенных ограничений. А спрос, по словам главы НБУ Кирилла Шевченко, "по большей части" связан со спекулятивными заработками населения, финансированием серого импорта (тот, который не попал в категорию критического. — Ред.) и переводом сбережений в иностранную валюту. 

Спекулятивный заработок заключался в том, что предприимчивые граждане открывали счета в банках, пополняли их на 100 000 грн, выезжали за границу, где снимали в банкоматах валюту. Курс для них был выгодным из-за правила, которое запрещает украинским банкам поднимать цену на валюту более чем на 10% от официального курса НБУ.

Далее груженые валютой "челноки" возвращались в Украину, где продавали валюту на черном рынке уже по более высокому курсу (для того же доллара до 36,5 грн/$), зарабатывая по 3-4 гривни за доллар/евро. 

В Центре экономической стратегии (ЦЭС) также отмечают, что экономических причин столь резкого прыжка курса нет, и дело в спекулятивном спросе.  

Что с этим делать? 

В Нацбанке видят "амплитуду курсовых колебаний" (разница между курсами в банках и обменниках. — Ред.), поэтому 20 мая решили снять ограничения для банков на наценку не выше 10% от официального курса. Таким образом, банки смогут составить конкуренцию обменникам. 

"Снятие ограничений улучшит условия работы легальных субъектов рынка. Это будет способствовать усилению конкуренции, повышению ликвидности легального сегмента и уменьшению объема нелегальных операций. Все это сделает валютный рынок более стойким и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в наличном сегменте", — подчеркнул замглавы НБУ Юрий Гелетий. 

Такое решение НБУ приведет к подорожанию доллара в банках, однако свободное плавание позволит им конкурировать с обменниками, что в среднем по рынку должно привести к укреплению гривни.  

Кроме этого, отмена ограничения в 10% не позволит зарабатывать валютным "челнокам", ведь курс в банках уже не будет таким привлекательным.  

"В ближайшие недели можно ожидать, что курс откатится, а спекуляции прекратятся", — прогнозируют в ЦЭС.  

При этом от фиксированного официального курса НБУ не отказывается, хотя ранее глава НБУ о такой возможности заявлял.  

Когда Нацбанк "отпустит" курс? 

15 мая глава НБУ Кирилл Шевченко заявил в интервью The Asahi Shimbun, что регулятор "думает", как вернуться к плавающему курсу: "Такой курс принесет большую стабильность на валютный рынок".  

Однако уже 20 мая он уточнил, что для отказа от фиксированного курса нужно выполнение трех условий: 

  • стабилизация экспортных поступлений;
  • снижение неопределенности, связанной с военными действиями;
  • активизация финансового рынка, чтобы НБУ снова мог влиять на инфляцию с помощью ключевой ставки. 

Пока эти условия не наступили, так что возвращение плавающего курса нельзя "привязать к конкретной дате", отметил Шевченко. То есть в ближайшее время отказа от курса 29,25 грн/$ ждать не стоит. 

Фиксированный курс в условиях войны имеет как плюсы, так и минусы. Такая мера позволяет сдерживать инфляцию, так как цены на товары критического импорта растут медленнее, чем могли бы в условиях рыночного курса. Также таким образом НБУ не допускает паники на рынке, которая могла бы привести к стремительному обесцениванию гривни и сбережений украинцев, чего пока удается избежать. 

С другой стороны, административно установленный курс приводит к росту черного рынка, спекуляциям. 

Также на его поддержание НБУ приходится тратить валютные резервы. По словам замглавы Нацбанка Сергея Николайчука, в апреле ситуация с платежным балансом ухудшилась — сальдо валютных интервенций увеличилось с $1,7 млрд в марте до $2,2 млрд в апреле. В итоге в апреле резервы уменьшились на $1,2 млрд, тогда как в марте они увеличились на $600 млн. 

Снятие налички и переводы за границу 

Есть в Украине и ограничения на снятие валюты со своих счетов — не более 100 000 грн (в эквиваленте) за сутки. За границей снять валюту можно по таким же условиям. При этом лимит на снятие с гривневых счетов за границей, по решению НБУ от 20 мая, уменьшился до 50 000 в месяц.  

С началом войны НБУ ввел ряд ограничений на движение капиталов, чтобы избежать массового вывода за границу. Коснулись ограничения и переводов физических лиц — сейчас украинцы могут перевести на платежную карту физлица за границу не более 100 000 грн в месяц как с гривневой карты, так и с валютной. Без ограничений можно перевести деньги: 

  • для оплаты алиментов;
  • для оплаты учебы;
  • для лечения в медучреждениях;
  • для транспортировки больных за границу;
  • для трат, связанных со смертью граждан. 

Из-за введенных ограничений некоторые украинцы начали использовать другие пути вывода средств за границу, в том числе с помощью так называемых "квази-денег" (quasi cash).  

"К операциям quasi cash относятся: пополнение электронных кошельков, брокерских или форекс-счетов, оплата дорожных чеков, покупка виртуальных активов (в первую очередь, криптовалюта. — Ред.) и так далее", — уточняется в сообщении Нацбанка. 

21 апреля регулятор заявил, что физлица могут покупать "активы, которые непосредственно конвертируются (обмениваются) на денежные средства и относятся к операциям quasi cash", только за свою личную валюту и с ограничением в 100 000 грн (в эквиваленте) за месяц. Таким способом НБУ борется с "непродуктивным выведением капитала" из страны.  

При этом расплачиваться за границей картой за товары, работы и услуги можно без ограничений.

Калашник Павел
Калашник Павел
корреспондент
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валютный рынок нацбанк курс гривни
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