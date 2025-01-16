Метро, крематорий и школа. На что берут средства украинские города и общины
В Киеве хотят взять кредит для строительства метро, во Львове одалживают деньги для мусороперерабатывающего завода и строительства крематория, а в Днепре оформляют кредиты, чтобы финансировать энергоэффективность.
В других регионах за кредитные средства хотят строить мосты и школы.
Какие кредиты, у кого и на какие нужды брали украинские города и общины во второй половине 2024 года – в обзоре LIGA.net.
Киев и метро на Виноградарь
Киев планирует взять кредит для строительства метро на Виноградаре с двумя новыми станциями.
"Мы понимаем, что такой масштабный проект, как строительство метро, нельзя финансировать частично, финансирование должно быть непрерывным вплоть до запуска поездов. Сейчас мы работаем над привлечением и бюджетных, и внебюджетных ресурсов. Основным источником станут кредитные средства, чтобы обеспечить строительство до конца без задержек", — рассказал в конце декабря 2024 года первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Еще в сентябре стало известно, что возобновление строительства метро на Виноградаре в Киеве будет стоить бюджету на 8 млрд грн дороже, чем планировалось.