Зміст:
  1. Київ та метро на Виноградар
  2. Львів та сміттєпереробний завод
  3. Львів та крематорій
  4. Дніпро та енергетичні потреби 
  5. Луцьк та сонячні панелі для водоканалу
  6. Приютівська селищна громада та пішохідний міст
  7. Сокільницька сільська рада та школа

У Києві хочуть взяти кредит для будівництва метро, у Львові позичають гроші для сміттєпереробного заводу та будівництва крематорію, а у Дніпрі оформлюють запозичення, аби фінансувати енергоефективність.

В інших регіонах кредитним коштом хочуть будувати мости та школи.

Які кредити, у кого та на які потреби брали українські міста та громади в другій половині 2024 року – в огляді LIGA.net.

Київ та метро на Виноградар

Київ планує взяти кредит для будівництва метро на Виноградар з двома новими станціями. 

"Ми розуміємо, що такий масштабний проєкт, як будівництво метро, не можна фінансувати частково, фінансування має бути безперервним аж до запуску потягів. Зараз ми працюємо над залученням і бюджетних, і позабюджетних ресурсів. Основним джерелом стануть кредитні кошти, щоб забезпечити будівництво до кінця без затримок", — розповів наприкінці грудня 2024 року перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Ще у вересні стало відомо, що  відновлення будівництва метро на Виноградар у Києві коштуватиме бюджету на 8 млрд грн дорожче, ніж планувалося.

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