У Києві хочуть взяти кредит для будівництва метро, у Львові позичають гроші для сміттєпереробного заводу та будівництва крематорію, а у Дніпрі оформлюють запозичення, аби фінансувати енергоефективність.

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В інших регіонах кредитним коштом хочуть будувати мости та школи.

Які кредити, у кого та на які потреби брали українські міста та громади в другій половині 2024 року – в огляді LIGA.net.

Київ та метро на Виноградар

Київ планує взяти кредит для будівництва метро на Виноградар з двома новими станціями.

"Ми розуміємо, що такий масштабний проєкт, як будівництво метро, не можна фінансувати частково, фінансування має бути безперервним аж до запуску потягів. Зараз ми працюємо над залученням і бюджетних, і позабюджетних ресурсів. Основним джерелом стануть кредитні кошти, щоб забезпечити будівництво до кінця без затримок", — розповів наприкінці грудня 2024 року перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Ще у вересні стало відомо, що відновлення будівництва метро на Виноградар у Києві коштуватиме бюджету на 8 млрд грн дорожче, ніж планувалося.