Метро, крематорій та школа. На що беруть кошти українські міста та громади
У Києві хочуть взяти кредит для будівництва метро, у Львові позичають гроші для сміттєпереробного заводу та будівництва крематорію, а у Дніпрі оформлюють запозичення, аби фінансувати енергоефективність.
В інших регіонах кредитним коштом хочуть будувати мости та школи.
Які кредити, у кого та на які потреби брали українські міста та громади в другій половині 2024 року – в огляді LIGA.net.
Київ та метро на Виноградар
Київ планує взяти кредит для будівництва метро на Виноградар з двома новими станціями.
"Ми розуміємо, що такий масштабний проєкт, як будівництво метро, не можна фінансувати частково, фінансування має бути безперервним аж до запуску потягів. Зараз ми працюємо над залученням і бюджетних, і позабюджетних ресурсів. Основним джерелом стануть кредитні кошти, щоб забезпечити будівництво до кінця без затримок", — розповів наприкінці грудня 2024 року перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Ще у вересні стало відомо, що відновлення будівництва метро на Виноградар у Києві коштуватиме бюджету на 8 млрд грн дорожче, ніж планувалося.