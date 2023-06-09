Может ли Yasno заблокировать выдачу кредитов должникам за электроэнергию

Размер задолженности украинцев за потребленную электроэнергию в размере более 1,7 млрд грн, образовавшуюся по состоянию на 1 мая 2023 года, побудил поставщика электроэнергии и газа YASNO, входящего в группу ДТЭК Рината Ахметова, искать варианты, которые могли бы заставить клиентов компании заплатить по своим счетам.

До войны действенным методом в борьбе с неплательщиками было отключение электроэнергии поставщиком. Однако в период действия военного положения постановлением Кабмина № 206 от марта 2022 года запрещается прекращение/остановка предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неуплаты или оплаты не в полном объеме.

В Yasno заявили о начале сотрудничества с Украинским бюро кредитных историй (УБКИ) как о новом способе выбивания долгов за потребленную электроэнергию. УБКИ собирает информацию о кредитах и своевременности оплаты украинцами.

Именно на основе таких кредитных историй банковские и финансовые учреждения принимают решение выдавать или не выдавать человеку ссуду.

Теперь, очевидно, наличие долга за потребленную электроэнергию может стать причиной отказа в кредите.

"Мы хорошо понимаем обстоятельства, в каких все мы сейчас находимся, но есть клиенты, которые не платят за использованную электроэнергию и другие коммунальные услуги, но при этом берут кредиты, например, на очередные новые iPhone. Именно на таких клиентов и рассчитана такая активность", – говорит генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

Такие действия YASNO в комментарии LIGA.net называет правильными руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. Он считает, что это действительно сможет снизить сумму задолженности за потребленную электроэнергию. Однако сказать насколько именно, пока не берется.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии LIGA.net наиболее действенным методом в сегодняшней ситуации видит наложение ареста на банковские счета злостных должников за коммунальные услуги.

Напомним, с 6 мая 2023 года физлица могут распоряжаться без ограничений суммой до 13 400 грн с арестованных счетов. Эта норма утверждена Законом об отдельных особенностях организации принудительного исполнения судебных решений во время действия военного положения, принятого в апреле 2023 года.

Этой суммы, по мнению экономиста, должно хватить на то, чтобы покрыть долг за электроэнергию и разблокировать банковский счет должника. Вместе с тем, чтобы запустить такой метод борьбы с должниками за коммунальные услуги, должен быть разработан соответствующий законодательный механизм.

В то же время очевидно, что законодательных оснований передавать информацию о задолженности бытовых клиентов в УБКИ у поставщика электроэнергии YASNO также нет.

В комментарии LIGA.net юрист Адвокатского объединения "Донец и Партнеры" Василий Гаращак объясняет:

"В Законе "Об организации формирования и обращения кредитных историй" кредитная история – это совокупность информации об идентифицирующем ее юридическом или физическом лице, сведений о выполнении им обязательств по кредитным сделкам, другой открытой информации в соответствии с Законом. Так, Закон предусматривает обязательство потребителя по сделкам по уплате денежных средств Кредитору в течение определенного времени в будущем (в том числе договор страхования или купли-продажи имущества с отсрочкой платежа). Уплату коммунальных платежей не предусматривает ни один из вышеперечисленных".

По словам юриста, передавать на законных основаниях информацию о задолженности бытовых клиентов в Украинское бюро кредитных историй YASNO сможет только в случае, если будут приняты соответствующие изменения в законодательство по ведению кредитных историй. Только на их основе можно будет вносить информацию о задолженностях за коммунальные услуги в кредитные истории УБКИ.

"Пока такой возможности нет", – резюмирует Гаращак.

Постфактум юрист добавляет, что если YASNO действительно сможет вносить соответствующую информацию в УБКИ – это будет влиять на возможность получения кредита.

Между тем в опрошенных LIGA.net банках наличие долга как за электроэнергию, так и за коммунальные услуги в целом решающим фактором для выдачи кредита физлицу не видят.

"Наличие информации о задолженности по оплате коммунальных услуг в бюро кредитных историй не станет решающим по вопросу выдачи кредита. Однако, безусловно, сможет влиять на принятие решения наравне с другими параметрами и показателями, которые принимаются во внимание при рассмотрении кредитного решения", – говорит директор департамента коммуникаций АО "Кредобанк" Виктор Гальчинский.

В государственном ПриватБанке LIGA.net рассказали, что соблюдают принцип ответственного кредитования и перед выдачей кредита тщательно анализируют все риски. Учитывается история пользования банковскими услугами, кредитная история данных о клиенте из УБКИ и многие другие факторы. Однако "банк не принимает во внимание задолженность по коммунальным платежам, если только у клиента нет штрафов или долгов по исполнительному производству".

"При выдаче кредитов банк учитывает всю официальную информацию о потенциальном заемщике", – говорят LIGA.net в пресс-службе Ощадбанка.

Виктор Гальчинский также акцентирует внимание на том, что передавать информацию о коммунальном долге в УБКИ поставщик коммунальных услуг без письменного согласия абонента не имеет законного права.

В общем, в банках говорят о возобновлении кредитования – в начале полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины большинство украинских банков приостановили выдачу кредитов.

Наиболее популярными в Ощадбанке называют автокредиты. Их выдачу возобновили во второй половине мая 2022 года. Банк выдал больше одного миллиарда с начала 2023 года. Также в конце июля 2022 г. возобновлена выдача ипотечных кредитов. В настоящее время Ощад выдал 583 ипотечных кредита на более чем 1,2 млрд грн с начала года.

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