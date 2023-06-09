Чи може Yasno заблокувати видачу кредитів боржникам за електроенергію

Розмір заборгованості українців за спожиту електроенергію в розмірі понад 1,7 млрд грн, яка утворилась станом на 1 травня 2023 року, спонукав постачальника електроенергії та газу YASNO, який входить до групи ДТЕК Ріната Ахметова, шукати варіанти, що могли б змусити клієнтів компанії заплатити за своїми рахунками.

До війни дієвим методом у боротьбі з неплатниками було відключення електроенергії електропостачальником. Однак, у період дії воєнного стану постановою Кабміну № 206 від березня 2022 року забороняється припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі.

В Yasno заявили про початок співпраці з Українським бюро кредитних історій (УБКІ) про новий спосіб вибивання боргів за спожиту електроенергію. УБКІ збирає інформацію про кредити та своєчасність сплати за ними українцями.

Саме на основі таких кредитних історій банківські та фінансові установи ухвалюють рішення видавати чи не видавати людині позику.

Тепер, очевидно, наявність боргу за спожиту електроенергію може стати причиною для відмови у кредиті.

"Ми добре розуміємо обставини, в яких усі ми зараз перебуваємо, але є клієнти, які не сплачують за використану електроенергію та інші комунальні послуги, але при цьому беруть кредити, наприклад, на чергові нові iPhone. Саме на таких клієнтів і розрахована така активність", – каже генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

Такі дії YASNO в коментарі LIGA.net називає правильними керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій. Він вважає, що це дійсно зможе зменшити суму заборгованості за спожиту електроенергію. Однак, сказати наскільки саме, поки не береться.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в коментарі LIGA.net найбільш дієвим методом у сьогоднішній ситуації бачить накладення арешту на банківські рахунки злісних боржників за комунальні послуги.

Нагадаємо, з 6 травня 2023 року фізособи можуть розпоряджатись без обмежень сумою до 13 400 грн з арештованих рахунків. Ця норма затверджена Законом щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень під час дії воєнного стану, який був прийнятий у квітні 2023 року.

Цієї суми, на думку економіста, має вистачити на те, щоб покрити борг за електроенергію і розблокувати банківський рахунок боржника. Разом з тим, щоб запустити в дію такий метод боротьби з боржниками за комунальні послуги, має бути розроблений відповідний законодавчий механізм.

Водночас очевидно, що законодавчих підстав передавати інформацію про заборгованість побутових клієнтів до УБКІ в енергопостачальника YASNO також немає.

У коментарі LIGA.net юрист Адвокатського об'єднання "Донець і Партнери" Василь Гаращак пояснює:

"В Законі "Про організацію формування та обігу кредитних історій" кредитна історія – це сукупність інформації про юридичну або фізичну особу, що її ідентифікує, відомостей про виконання нею зобов’язань за кредитними правочинами, іншої відкритої інформації відповідно до Закону. Так, Закон передбачає зобов'язання споживача за правочинами щодо сплати грошових коштів Кредитору протягом певного часу в майбутньому (в тому числі договір страхування або купівлі-продажу майна з відстроченням платежу). Натомість сплату комунальних платежів не передбачає жодне із вищеперерахованих".

За словами юриста, передавати на законних підставах інформацію про заборгованість побутових клієнтів до Українського бюро кредитних історій YASNO зможе лише у випадку, якщо будуть ухвалені відповідні зміни до законодавства щодо ведення кредитних історій. Тільки на їхній основі можна буде вносити інформацію щодо заборгованостей за комунальні послуги у кредитні історії УБКІ.

"Наразі такої можливості немає", – резюмує Гаращак.

Постфактум юрист додає, що, якщо YASNO дійсно матиме змогу вносити відповідну інформацію до УБКІ – це впливатиме на можливість отримання кредиту.

Між тим в опитаних LIGA.net банках наявність боргу як за електроенергію, так і за комунальні послуги загалом, вирішальним чинником для видачі кредиту фізичній особі не бачать.

"Наявність інформації про заборгованість зі сплати комунальних послуг у бюро кредитних історій не стане вирішальною у питанні видачі кредиту. Проте, безперечно, матиме вплив на прийняття рішення нарівні з іншими параметрами та показниками, що беруться до уваги при розгляді кредитного рішення", – каже директор департаменту комунікацій АТ "Кредобанк" Віктор Гальчинський.

У державному ПриватБанку LIGA.net розповіли, що дотримуються принципу відповідального кредитування і перед видачею кредиту ретельно аналізують усі ризики. До уваги береться історія користування банківськими послугами, кредитна історія дані про клієнта з УБКІ та багато інших чинників. Однак, "банк не бере до уваги заборгованість за комунальними платежами, якщо тільки у клієнта немає штрафів чи боргів за виконавчим провадженням".

"Під час видачі кредитів банк зважає на всю офіційну інформацію щодо потенційного позичальника", – кажуть LIGA.net у пресслужбі Ощадбанку.

Віктор Гальчинський також наголошує на тому, що передавати інформацію про комунальний борг до УБКІ постачальник комунальних послуг без письмової згоди абонента не має законного права.

Загалом, у банках говорять про відновлення кредитування – на початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України більшість українських банків призупинили видачу кредитів.

Найбільш популярними в Ощадбанку називають автокредити. Їх видачу відновили у другій половині травня 2022 року. Банк видав більше одного мільярда з початку 2023 року. Також в кінці липня 2022 року було відновлено видачу іпотечних кредитів. На цей час Ощад видав 583 іпотечні кредити на більш ніж 1,2 млрд грн з початку року.

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