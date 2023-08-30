Налог на сверхприбыли. Как Рада заберет у банков 10 млрд грн в бюджет

После сообщений о рекордных доходах украинских банков в первой половине 2023 года – на уровне 67,6 млрд грн – в Верховной Раде заговорили о намерениях ввести для них дополнительное налогообложение.

28 августа в парламенте был зарегистрирован проект закона №9656, предусматривающий уплату банками дополнительных 5% в госбюджет. Инициаторы документа – нардепы из профильного финансового комитета во главе с Даниилом Гетманцевым.

Что об этом думают банкиры и как это может повлиять на клиентов банков? Разбирался LIGA.net.

Почему парламентарии решили ввести дополнительный налог 5% для банков?

О законопроекте относительно дополнительных налогов с банков в день регистрации этой законодательной инициативы сообщили Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и другие его коллеги по комитету.

Гетманцев отметил, что законопроектом предлагается обложить чистый процентный доход банков по ставке 5% – дополнительно к уплате налога на прибыль предприятий, который составляет 18%.

Главной причиной этого решения депутаты указали сверхприбыли, которые банки получают, несмотря на войну.

В частности, по данным Гетманцева, собственно процентные доходы банков за это время составили 141 млрд грн. Среди прочего – от операций с государственными ценными бумагами – 73,5 млрд грн. Чистые процентные доходы за этот же период составили 93,6 млрд грн. Против первой половины наиболее успешного года для банкиров – в 2021 году, они выросли на 75%.

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Генерировали эти доходы вложения в гарантированные государством ценные бумаги.

"Наращивание операций с государственными ценными бумагами привело к получению рекордных сверхприбылей банками", – отметил Даниил Гетманцев.

Об этой же причине – наращивание операций с государственными ценными бумагами (не только депозитными сертификатами, но и ОВГЗ), которое привело к получению рекордных сверхприбылей банками – отмечено и в пояснительной записке к законопроекту.

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"Именно поэтому возник вопрос поиска оптимального инструмента налогообложения этих разовых сверхприбылей, чтобы обеспечить баланс между поддержкой устойчивости банковской системы и потребностями бюджета воюющей страны", – объясняют инициаторы.

Подобный подход (windfall taxes) с конца прошлого года вводится во многих странах ЕС: Чехии, Венгрии, Литве, Испании. Из последних примеров – Италия.

Именно поэтому, по мнению нардепов, опыт других стран может быть использован для налогообложения сверхприбылей украинских банков. Но как временная мера по увеличению поступлений в бюджет для обеспечения оборонных нужд.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он носит временный характер и вводится на три года: с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года включительно.

Новый налог предлагают платить ежеквартально. По оценкам парламентариев, дополнительные поступления в бюджет за 2023 год, при внедрении предложенной законопроектом модели, оцениваются в размере около 10 млрд грн.

Что о 5% думают банкиры?

Нацбанк пока не сформулировал свою позицию по дополнительному налогу на прибыль банков.

"Мы еще не сформировали свое видение, дискуссии продолжаются", – рассказали LIGA.net в НБУ.

"Вопрос непростой, пока оцениваем", – до этого, как сообщают СМИ, комментировал предложение о дополнительном налогообложении банков заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук.

Однако представители банков уже критически оценивают такие инициативы. В частности, банкир Олег Гороховский отмечает, что предложение ввести дополнительный налог на чистый процентный доход банков приведет к пропорциональному увеличению ими ставок по кредитам.

"+5% ко всем кредитам. От души! Банки такие душки, что все расходы привыкли переводить на клиентов. Неужели это не очевидно. Не люблю банки даже больше, чем народных депутатов", – иронизирует он.

Некоторые экономические эксперты тоже говорят, что налог в размере 5% на все процентные доходы банков (т.е. и на проценты по выданным ими кредитам) явно негативно повлияет и на без того незначительное желание банкиров кредитовать.

Хотя, согласно данным июньского отчета Нацбанка, поступления процентов от кредитов бизнеса составили на июнь 2023 только около четверти (25%) всех процентных доходов. Да и то – из них более 20% были фактически предоставлены из госбюджета через госпрограмму "Доступные кредиты 5-7-9%".

Представители парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике считают, что инициатива вполне может стать Законом. С учетом того, что к ней относятся представители не только провластной фракции большинства, но и оппозиции, это вполне вероятно.

"Думаю, шансы (принять Закон. – Ред.) высоки", – сообщил LIGA.net Ярослав Железняк.

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