Что происходит вокруг Сенс Банка (бывшего Альфа-Банка)? Казалось бы, ответ на этот вопрос очевиден, логичен и единственно возможен — банк, в отношении российских акционеров которого с началом полномасштабной войны против Украины ввели сначала международные, а затем и украинские санкции, медленно, но уверенно направляется к национализации.

Для этого, в частности, Верховная Рада еще 6 октября прошлого года одобрила закон, упрощающий вывод с рынка и последующую национализацию системно важных банков в условиях военного положения. На тот момент в Украине было 14 таких банков, в том числе — и Сенс Банк. Однако источники, близкие к инициаторам и разработчикам законопроекта, утверждали, что документ разрабатывался с прицелом в первую очередь на Сенс Банк.

"Белые" начинают и выигрывают

Упрощенная процедура вывода банка с рынка, среди прочего, предусматривает, что государство может выкупить банк у частных акционеров за условную 1 гривню, независимо от фактического размера капитала. В то же время, государство не обязано ни докапитализировать банк, ни проводить деноминацию его акций или обмен денежных обязательств перед бывшими собственниками на дополнительные акции (так называемая процедура bail-in).

После принятия этого закона заговорили о почти неотвратимой национализации уже к концу 2022 года. Но так не вышло. Почему?

Дело в том, что упрощенную процедуру вывода с рынка можно применить только при условии, что НБУ сочтет такой банк неплатежеспособным. А с этим как раз возникли "проблемы". Вернее, проблем с ликвидностью у Сенс Банка не возникло. Об этом, в частности, на старте 2023 года публично заявила первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. Она не увидела признаков неплатежеспособности финучреждения, а потому и причин для его национализации.

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15 марта в парламенте зарегистрировали еще один, инициированный Национальным банком, законопроект №9107. Он должен сделать национализацию Сенс Банка неотвратимой. В этот раз законотворцы подошли более основательно к определению предпосылок для вывода системного банка с рынка. Одна из них — сам факт применения санкций к банку или владельцам существенного участия в нем.

Принятие Национальным банком решения о выведении системно важного банка с рынка, при условии, что государство согласно принимать участие в таком выведении, будет фактически означать начало национализации банка. При смене собственника на государство банк остается на рынке и продолжает выполнять обязательства перед всеми клиентами, в том числе и вкладчиками.

Согласно законопроекту, государство может отказаться участвовать в выведении системно важного банка с рынка. В таком случае это должен сделать Фонд гарантирования вкладов в общем порядке.

Решение о ликвидации или национализации банка можно будет обжаловать. Однако, согласно законопроекту, возмещение ущерба российским акционерам возможно исключительно за счет средств государства-агрессора.

Итак, выглядит так, что Сенс Банк все-таки национализируется. Иначе зачем так долго городить этот законодательный огород. Об этом анонимно говорят опрошенные участники инвестиционно-банковского рынка.

Впрочем, партнер, руководитель практики банковского и финансового права юридической компании Arzinger Александр Плотников, считает, что ситуация все же неопределенная, ведь закон только создаст инструмент, а самого решения до сих пор нет.

Креативные скитания российских акционеров

Несмотря на решимость украинских властей национализировать Сенс Банк, его российские акционеры, похоже, сдаваться не планируют, придумывая новые зацепки для сохранения своего украинского актива.

Еще в октябре прошлого года акционеры банка заявили, что готовы докапитализировать его на $1 млрд. Или, если Кабмин или НБУ решит передать контроль над банком государству или другому акционеру, готовы подарить его акции. Об этом совладелец банка Михаил Фридман написал в письме главе НБУ Андрею Пышному.

Но с деньгами все не так просто, ведь денежные средства российских акционеров Сенс Банка из-за применения европейских санкций застряли на счетах в Монако. Несмотря на громкие обещания россиян, санкционная телега и сейчас там.

По состоянию на конец марта Национальный банк так и не получил необходимый пакет документов, подтверждающий готовность европейцев разблокировать хотя бы часть средств россиян для внесения их в капитал украинского банка.

Понимая, что время играет против них, а вероятность быстро получить разрешение европейских регуляторов на разблокирование средств минимальна, акционеры банка явно решили пойти ва-банк. Они объявили, что нашли потенциального покупателя на украинский актив.

Так, в интервью изданию FinClub Симеон Дянков, которого НБУ назначил доверенным лицом по управлению частями подсанкционных акционеров Сенс Банка, заявил, что финучреждение готов купить польский инвестор. Вроде бы уже подписан меморандум и стартовала подготовка к процедуре предпродажной проверки due diligence.

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По словам Дянкова, соглашение с поляками должно состояться в два этапа: на первом новый инвестор должен размыть долю подсанкционных акционеров Сенс Банка до 10%, а на втором выкупить у них доли. Также Дянков заявил о намерении встретиться с представителями НБУ и Офиса Президента, чтобы согласовать следующие шаги.

Но после этих заявлений последовала неожиданно жесткая и недвусмысленная реакция регулятора.

Позиция НБУ

На заявления Симеона Дянкова Национальный банк ответил, что не давал ему никаких поручений по проведению переговоров по поиску потенциальных инвесторов для Сенс Банка. "Неоднократные упоминания в интервью о том, что регулятор определил для господина Дянкова определенные задачи по "уменьшению доли подсанкционных лиц среди акционеров" и "поиску инвестора", не соответствуют действительности и являются манипуляцией", – говорится в сообщении НБУ.

Учитывая наложенные Советом ЕС и СНБО санкции, акционеры банка Фридман, Авен и Андрей Косогов не имеют права распоряжаться собственными активами и отчуждать их любым способом до снятия санкций — ответили в НБУ.

Кроме того, в НБУ отметили, что не получали от потенциального покупателя Сенс Банка необходимый пакет документов.

Вдобавок Национальный банк признал небезупречной деловую репутацию акционеров Сенс Банка — люксембургской ABH Holdings SA и кипрской ABH Ukraine Limited.

ABH Holdings SA владеет напрямую 57,6006% акций Сенс Банка, а также косвенно - 42,3994% акций через ABH Ukraine Limited. Своим решением Нацбанк временно запретил этим структурам совершать какие-либо действия по акциям Сенс Банка.

Позиция Сенс Банка

Несмотря на недвусмысленные заявления регулятора, в Сенс Банке утверждают, что работа с польскими инвесторами продолжается. В настоящее время начата процедура due diligence.

"Мы продолжаем работать над докапитализацией банка и возможностью привлечения иностранного инвестора с целью уменьшения доли подсанкционных лиц", — заявили в пресс-центре Сенс Банка на обращение LIGA.net.

В банке уверяют, что уже в ближайшие недели ожидают решения Министерства финансов Великобритании по лицензии, которая позволит перечислить со счетов британского банка $1 млрд на докапитализацию Сенс Банка.

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В банке подтверждают, что пока не предоставили полный пакет документов в НБУ, ведь это станет возможным только после получения разрешения регуляторных органов ЕС и Великобритании.

"Наши усилия сосредоточены на возможности докапитализации частными средствами с одной стороны и одновременно уменьшении доли подсанкционных лиц ниже существенной, с другой стороны", - объясняют в банке.

Финальная архитектура решения будет ясна по результатам due diligence.

О смысле национализации

Нужен ли Украине очередной государственный банк? — Вряд ли, считает финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

"Вряд ли можно назвать временной тенденцию увеличения доли государства в банковском секторе Украины. Эта тенденция продолжается, начиная с кризиса 2008 года, то есть уже пятнадцатый год", – напоминает собеседник LIGA.net.

За этот период доля государства в банковском секторе Украины выросла с 8% до более 50% по состоянию на конец 2022 года. Национализация Сенс Банка лишь усугубит дисбалансы.

Несмотря на большое количество стратегий по продаже или частичной приватизации, ни один из крупных банков с государственной долей не был продан даже в сравнительно неплохие довоенные годы. Пока же такая приватизация призрачная.

В то же время Демкив считает недопустимым, что одним из крупнейших банков в Украине во время войны владеют подсанкционные лица. Также маловероятно, что в действующих условиях банку можно найти приемлемого для Украины инвестора. Поэтому единственный рабочий вариант — национализация.

В условиях войны национализация может стать хорошим решением для обеспечения эффективного управления государственными финансами, считает Александр Плотников из Arzinger. Тем более что клиенты банка почти наверняка ничего не потеряют, убеждены собеседники LIGA.net.

Но не исключено, что после войны докапитализировать банк придется. Речь может идти о сотнях миллионов долларов дополнительного капитала из государственного бюджета.

Руслан Кисляк

редактор раздела Финансы

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