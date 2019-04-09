Олигарх у ворот. Получит ли Коломойский $2 млрд за ПриватБанк

Игорь Коломойский не собирается возвращать ПриватБанк. Его новое требование, которое он озвучил в в интервью "Экономической правде" – компенсация в $2 млрд за национализацию банка.

Коломойский категорически не согласен с обвинениями в мошенничестве, саму национализацию называет ограблением, ее главным заказчиком – Международный валютный фонд. Фамилии идеологов "преступления" Коломойский также называет публично, как и главного "организатора" – президента Петра Порошенко.

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LIGA.net решила сделать фактчек заявлений Коломойского.



Тезисы олигарху

В последнее время бизнесмен, который сейчас проживает в Израиле, часто появляется в украинской прессе. "Мне не нужен Приватбанк. Но там лежало $2 млрд капитала. Пусть вернут, и нет вопросов", – главный месседж его последнего интервью.

Коломойский прямо утверждает, что их с партнером Геннадием Боголюбовым ограбили. Заявления НБУ и нанятых им детективов Kroll о том, что из банка вывели $5,5 млрд, олигарх называет "отговорками тех, кто украл чужое имущество".

В качестве доказательства он ссылается на решение Высокого суда Лондона, который отказался рассматривать дело ПриватБанка из-за несоответствия дела британской юрисдикции. Среди прочего в решении говорится о том, что адвокаты государственного Привата пытались ввести суд в заблуждение, напомнил Коломойский.

"Представьте, к вам приходят соседи, которым приглянулся ваш дом. Выселяют, – провел аналогию экс-владелец ПриватБанка. – А потом предъявляют вам претензии, что вы плохо в нем жили".

Коломойский настаивает: в банке был капитал – иначе регулятор заметил бы проблемы задолго до первых разговоров о национализации в 2015 году. Операции, которые в Нацбанке прямо называют схемными, он описывает, как способ хеджирования валютного риска.

"Деньги никуда не выводились, они оставались в банке: компания-заемщик отправляла их по контракту на Кипр, а с Кипра эти деньги возвращались в этот же день обратно, – объяснил олигарх. – Ими же и погашались кредиты – в тот же день они заводились обратно. Это было хеджирование, в том числе, чтобы не пострадали гривневые вкладчики".

Главный вывод Коломойского – национализация была не нужна, но на этом настоял МВФ. "Они говорили о том, что мы не дадим Украине деньги до тех пор, пока вы не отберете у них банк", – говорит он.

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По версии бизнесмена, в центре "операции" стоял Петр Порошенко. Ключевые организаторы – топ-менеджеры НБУ Валерия Гонтарева (ушла в отставку весной 2017-го) и Катерина Рожкова (сейчас – первый замглавы Нацбанка). Министр финансов Александр Данилюк, который публично поддерживает кандидата в президенты Владимира Зеленского, по словам Коломойского, "не был первой скрипкой" в этом процессе.

"Я рассчитываю на честную правовую оценку. Пока будет Порошенко, никакого справедливого суда в стране не будет, – резюмировал олигарх. – Я никуда не тороплюсь. Вопрос не в деньгах, а в принципе".

Король противоречий

Достоверность заявлений Коломойского практически невозможно проверить. Все они основаны на заведомо спорных утверждениях – олигарх пользуется тем, что пока, ни НБУ, ни следственные органы так и не показали общественности четких доказательств того, что в ПриватБанке действительно было масштабное мошенничество.

Откуда $2 млрд? Сумма компенсации, озвученная Коломойским, - одновременно самое громкое и загадочное заявление олигарха. Откуда взялась эта цифра – пояснить сложно. В 2016 году у банка не было ни капитала сопоставимого объема, ни такой суммы наличными, поскольку он постоянно испытывал проблемы с ликвидностью, говорит глава аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

По данным НБУ на конец третьего квартала 2015 года, уставный капитал Привата составлял 21,3 млрд грн (на тот момент – $822 млн), в графе "всего собственного капитала" значилась цифра 30,3 млрд грн ($1,17 млрд). "У банка уже тогда был большой долг перед НБУ – примерно 15 млрд грн, – отмечает Паращий. – Эту сумму смело можно отнимать от капитала, как деньги "кредитора последней инстанции".

Ограбили или нет? Коломойский считает себя жертвой и сравнивает свое положение с людьми, у которых назаконно отобрали жилье. Такая метафора не совсем точна: к ней нужно добавить "долг за коммунальные услуги" – кредиты компаниям, связанным с экс-собственниками банка, которые на 100% не обслуживаются, считает замдиректора Центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский.

"Выглядит странным, когда владелец требует вернуть стоимость жилья без учета долга на $5,5 млрд", – говорит он.

Вор или не вор? В начале 2018 года Нацбанк презентовал расследование американской компании Kroll. Вывод о $5,5 млрд, которые якобы вытекали из Привата в течение 10 лет до национализации, основан на его результатах. Коломойский, комментируя презентацию, назвал расследование "беллетристикой".

В украинских судах представителям госбанка пока не удалось добиться видимых успехов.

В Лондоне тоже все сложно: помимо риска перевода разбирательства в другую юрисдикцию (вероятно, дело перенесут в Швейцарию), английский суд первой инстанции счел убедительными доказательства юристов Привата по потенциально мошенническим сделкам только на $515 млн, хотя изначально речь шла о $1,9 млрд. Ответчики признают, что "вопросы" могут возникнуть к операциям на $245 млн.

Виноват МВФ? Тема национализации ПриватБанка действительно была одним из ключевых вопросов предоставления Украине очередного транша МВФ в конце 2016-начале 2017 годов. Министр Данилюк подтвердил это в интервью "Левому берегу" практически сразу после того, как банк стал государственным.

Деньги Фонда Украина получила только весной 2017-го – на тот момент правительство выполнило только 3 из 11 структурных маяка программы, но с самым сложным из них – ПриватБанком – справилось, напоминает Паращий.

Роль Данилюка. Вместе с бывшей главой НБУ Валерией Гонтаревой экс-министр финансов объявил о национализации ПриватБанка утром, 19 февраля 2016 года. Коломойский считает, что Данилюк участвовал в процессе вынужденно – как руководитель формального собственника банка в лице Минфина. Само решение о Привате принимал Кабмин и лично премьер Владимир Гройсман.

Этой версии противоречит выступление Данилюка в Верховной Раде в середине 2018 года – как раз перед его отставкой. "Минфин не побоялся взять на себя лидерство по национализации Приватбанка, хотя те, кто должен этим заниматься, прятались по кабинетам", – заявлял тогда Данилюк. – Именно поэтому я инициировал процесс против Коломойского в лондонском суде, подав иск о мошенничестве".

Сейчас Данилюк публично поддерживает кандидата в президенты Владимира Зеленского и выступает его советником.

Перспективы и угрозы

Что будет, если политическая обстановка все же позволит Коломойскому реально потребовать компенсацию за ПриватБанк?

Первый результат такого "переворота", учитывая риторку олигарха, – прекращение сотрудничества Украины с МВФ, второй – затихание разбирательств в иностранных судах, считает специалист отдела ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

"Вряд ли стоит ожидать, что теперь в Украине будет политическая воля выиграть лондонский процесс, – говорит он. – Не говоря уже о том, чтобы получить от Коломойского компенсацию за те деньги, которые были потрачены на спасение ПриватБанка".

В НБУ пока никак не комментируют заявление Коломойского. В апреле в украинских судах пройдет три ключевых заседания по делу Привата, где экс-собственники банка или связанные с ними компании оспаривают сам факт национализации или связанные с ней технические детали. Молчание регулятора может быть с этим связано, допустил в разговоре с LIGA.net собеседник, близко знакомый с ходом разбирательств.

Для того, чтобы Коломойский действительно получил компенсацию за ПриватБанк, суд должен принять решение, что национализация была проведена с нарушениями, отмечает Паращий из Concorde Capital. "Но в таком случае дешевле будет вернуть Коломойскому банк обратно, а не платить ему $2 млрд", – полагает он.

Сергей Шевчук