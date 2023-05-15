На второй день после полномасштабного российского вторжения в Украину Национальный банк ликвидирует российские Проминвестбанк и МР Банк (бывший Сбербанк России в Укране). Оба банка принадлежали государственным российским структурам. 100% акций МР Банка принадлежали государственному Сбербанку России, а 99,77% Проминвестбанка – государственной корпорации развития России "ВЭБ.РФ".

Проблемы этих банков копились с 2014 года. Российские корни Сбербанка послужили аргументом для заемщиков. Акционер Проминвестбанка – Внешэкономбанк попал под санкции США и Евросоюза из-за аннексии Крыма Россией, после чего в 2017 году СНБО наложил санкции уже на "дочку" банка в Украине.

Проминвестбанк и МР Банк исторически кредитовали крупный украинский бизнес и государственные предприятия, которые после российских ракетных атак можно назвать критической инфраструктурой. Оба банка кредитовали Укрзалізницю. Проминвестбанк кредитовал Запорожсталь, МР Банк – государственное предприятие Электротяжмаш, разрабатывающее и производящее турбо- и гидрогенераторы, крупные электрические машины постоянного тока, электрооборудование для железнодорожного и городского электротранспорта.

МР Банк также кредитовал государственного производителя авиационных управляемых ракет класса "воздух-воздух" "Артем", научно-производственный комплекс газотурбостроения "Заря" – "Машпроект".

В украинском правительстве уверены, что российские государственные банки использовались в политических целях. "Основной их задачей в Украине было не получение прибыли, а влияние на ряд крупных государственных и промышленных компаний", – говорилось в письменном комментарии Минюста, предоставленном украинскому Forbes относительно позиции Украины в Стокгольмском арбитраже против акционера Проминвестбанка – "ВЭБ.РФ".

Полномасштабное вторжение помогло НБУ покончить с финучреждениями. Часть коммерчески привлекательных активов банков была выставлена на торги, стартовавшие летом 2022 года. Фонд гарантирования вкладов объявил более 2000 аукционов на Прозорро. На торгах оказались права требования по кредитным договорам, имущество банков, меблированные банковские отделения, имущественные права, кредиты физических лиц, автомобили, гаражи, катамараны, лодки и даже велосипеды.

Читайте также

Общая объявленная стоимость лотов – 97,7 млрд грн, свидетельствуют данные публичного модуля аналитики Прозорро.Продажи. По состоянию на начало апреля 2023-го Фонд получил лишь 2,2 млрд грн. Почему так мало?

Лоты российских банков не отличаются от лотов других ликвидированных банков, объясняют LIGA.net в пресс-службе ФГВФЛ. "На балансе АО "МР Банк" и ПАО "Проминвестбанк" есть как права требования по кредитам, которые не обслуживаются несколько лет, так и ликвидные объекты недвижимости, которые продаются с первых торгов со значительным ростом цены", – рассказали в пресс-службе.

Недвижимость и авто продаются первыми – эти активы легче оценить и получить доступ к ним, рассказывают в ФГВФЛ. Наибольшее количество аукционов объявляют на лоты прав требования по кредитным договорам – таковых на платформе Прозорро.Продажи зарегистрировано 1250 из 2700 аукционов в целом. В лот входит не только банковский кредит, но и залог вместе с правом его взыскать.

Права требования могут купить все желающие, имеющие штат юристов и готовность к судебным баталиям. Если привлекательный актив – залог по кредиту, его нужно еще взыскать через суды с бывшим заемщиком. "Если ты покупаешь большой кредит, ты покупаешь билет на войну, – говорит собеседник LIGA.net в ФГВФЛ, пожелавший остаться анонимным. – В лоте есть привлекательный актив, но он принадлежит олигарху. Другого способа получить его, кроме суда, нет".

Впрочем, активы, в том числе и права требования по крупным кредитам, покупают.

LIGA.net исследовала аукционы по продаже активов ликвидированных Проминвестбанка и МР Банка и узнала, какие покупатели позволили себе приобрести самые большие лоты в военное время.

Покупатели с минимальной отчетностью

У покупателей на аукционах более 1 млн грн – минимальная финансовая отчетность. Часто активы и доходы покупателей меньше, чем финальная цена лота. Это не нарушение закона – торговые платформы допускают такие компании на аукционы. Средний бизнес может быть заинтересован в лотах ценовой группы от 10 млн до 100 млн грн. Спросом пользуется недвижимость: магазины, офисы, меблированные здания банка, банковские отделения, а также земельные участки.

Начальные цены лотов с офисной и компьютерной техникой могут составлять более 1-2 млн грн. Но продают их на голландских аукционах, где стартовая цена автоматически идет на понижение, пока ее не остановит участник. Так лот за миллион становится лотом за сотни тысяч. Например, офисная техника и мебель МР Банка более чем на миллион продаются менее чем за 235 000 грн.

Среди проданных лотов МР Банка – земельные участки в Киеве и Киевской области. Самый дорогой проданный лот – земельный участок общей площадью 0,068 га на ул. Мичурина в столице. Его первоначальная стоимость составляла около 5 млн грн. Но после аукциона – на этот раз ФГВФЛ провел английский аукцион с повышением цены – поднялась до 6,1 млн грн.

Читайте также

Участок предназначен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений. Находится на склоне недалеко от отеля Regent Hill, в 100-300 метрах от границы участка Ботанического сада им. Гришко. Со склона видна верхняя часть памятника "Родина-Мать".

Аукцион был проведен еще в 2020 году. Покупатель – ООО "ЛЛ Девелопмент", записанное на жительницу Днепра Элину Николич. Компания имеет отчетность за 2018–2022 годы. За 2022 год ее доход составил 2,41 млн грн, прибыль – 1,82 млн грн, активы – 37 млн грн. LIGA.net спросила у компании о планах развития актива, но там отказались предоставлять комментарий из-за конфиденциальности информации.

Реальный бизнес тоже покупает

Некоторые проданные активы уже приносят пользу бизнесу. Например, речь идет о коммерческом помещении Проминвестбанка на ул. Красноткацкой в Киеве. В прошлом году его выставили на английский аукцион с начальной ценой 31,9 млн грн. Финальная цена увеличилась всего на 641 000 грн. Победителем стала IT Step School, киевская общеобразовательная частная школа с углубленным изучением ІТ и иностранных языков.

В помещении быстро сделали ремонт и уже с 23 апреля 2023 года начали обучать школьников весеннего набора, рассказал LIGA.net маркетолог IT Step School Василий Дыбчук.

ООО "Голд Окси Трейд" за 61 млн грн приобрело помещение Проминвестбанка в Хмельницком – общей площадью почти 7300 кв. м, с гаражами, мебелью и техникой. Руководителем и учредителем компании является Оксана Голбан. Компания занимается оптовой торговлей текстильными товарами.

По результатам 2022 года компания имеет 158 млн грн активов и столько же обязательств. По данным платформы Vkursi, годовая выручка компании составила 2,41 млн грн, а прибыли не было. LIGA.net сконтактировала с ООО "Голд Окси Трейд", чтобы узнать о планах на актив. Однако в компании отказались давать комментарий.

Высшая лига пустует

Кредиты ликвидированных российских банков, оцененные в более чем миллиард гривен, практически все остаются без покупателя. Так, кредит МР Банка для ЧАО "Азот" в Черкассах – предприятия, принадлежащего Дмитрию Фирташу, – пытались продать уже дважды с марта 2023 года.

Начальная цена лота составляет около 2 млрд грн. В залог входит все оборудование и коммуникации предприятия, комплексы построек и сооружений цехов общей площадью более 130 000 кв. м и 29 га земли промышленного назначения. Победитель получит право потребовать от заемщиков возврата средств. После этого предприятие Фирташа можно взыскать через суды. До своей ликвидации МР Банк также хотел взыскать кредит – сумма долга составила 2,63 млрд грн. Но в 2021 году банк реструктуризировал долг.

С сентября 2022 года ФГВФЛ пытается продать лот МР Банка на 3,2 млрд грн.

В лоте – договоры о двух кредитных линиях, право требования на киевский ТРЦ "Магелан", имущественный комплекс и оборудование для переработки молока в Хмельницкой области. Аукцион на лот объявляли 13 раз – актив до сих пор не нашел своего покупателя.

Читайте также

Еще один лот – на 2,4 млрд грн – выставляли четыре раза, начиная с октября 2022 года. В лот входит трехэтажный ТЦ в Одессе на рынке "ТВК Малиновский" и право требования по кредиту с залогом в виде коммерческой недвижимости в центре города площадью 29 000 кв. м.

Заемщики по кредитам с "Магеланом" и "ТВК Малиновский" в залоге не платили долги почти пять с половиной лет, поясняют в пресс-службе ФГВФЛ. Это одна из причин, почему их сложно продать. "Это непростые активы. Кредитные договоры юридических лиц также имеют значительную сумму непогашенной задолженности (2,5 млрд грн и 2,2 млрд грн соответственно). Все активы, включенные в состав лотов, являются связанными", – говорят в пресс-службе Фонда гарантирования.

На этом фоне выделяется лот МР Банка со стартовой ценой 477,4 млн грн. В ходе торгов цена опустилась почти на 80% - до 105 млн грн. В лот входят права требования по кредиту, в залоге которого находится фитнес-клуб Tsarsky City Resort на ул. Старонаводницкой в Киеве.

Победитель – ООО "Финансовая компания "Инкам", зарегистрированное в декабре 2021 года, с уставным капиталом 3,3 млн грн (по данным Vkursi). Владелец и директор – Евгений Богуславский. Финансовая отчетность юрлица имеется только за 2021 год. Компания имела активов на 3,3 млн грн и 56 000 грн обязательств и закончила год с убытком в 6000 грн.

Аналитическая система YouСontrol связывает эту компанию с группой "Бажаємо здоров’я", основавшей одноименную аптечную сеть. В ее состав входят более 700 аптек по всей Украине.

Компания "Инкам" в комментарии для LIGA.net отказалась раскрыть покупателя лота. "Финансовая компания имеет право выполнять заказ инвестора. Лот был приобретен по заказу инвестора и за его средства. Данные инвестора составляют конфиденциальную информацию, разрешение на раскрытие которой инвестор не предоставил", – ответили в компании на журналистский запрос.

Инвестора заинтересовал именно фитнес-клуб в составе лота, рассказали в "Инкам". "Фитнес-клуб Tsarsky City Resort продолжает свою работу в обычном режиме. Планы инвестора связаны с инвестированием в дальнейшее развитие деятельности фитнес-клуба Tsarsky City Resort", – пояснили в компании.

Кто под маской

Кто еще может прятаться за юрлицами с минимальной финотчетностью, способными купить большие активы? Участниками аукционов не могут стать лица из России, лица, связанные со страной-агрессором, заемщики или поручители по выставленному на продажу кредитному договору.

Большие лоты ликвидированных российских банков могут потенциально приобрести компании среднего бизнеса, аграрии или бывшие заемщики, которые спрячут себя за десятками других компаний, говорит финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

"Это могут быть неизвестные широкой публике люди. Это могут быть лица из групп, которых сразу видно по связям в системах открытых данных. Или финансовые компании, связанные с самими заемщиками. Последнее создает соблазн не платить по кредитам и потом выкупить их с большим дисконтом", – говорит эксперт.

Фонд гарантирования не проводит финансовый мониторинг, передав эту функцию торговым площадкам и банкам. К тому же ФГВФЛ не контролирует, как компании попадают на аукцион. "Фонд как организатор торгов не имеет технической возможности видеть и влиять на количество участников торгов. Количество зарегистрированных участников становится известным непосредственно во время аукциона, а их полные имена/названия обнародуются автоматически только по факту проведения аукциона", – пояснили LIGA.net в пресс-службе ФГВФЛ.

Читайте также

Там считают, что правоохранительные органы должны действовать на опережение и находить связанные компании раньше. У Фонда другая задача – продать актив как можно скорее и дороже, чтобы максимально рассчитаться с кредиторами банков.

У Прозорро.Продажи свой фокус – уплатил ли участник гарантийный взнос, обязательный для участия в торгах. "Для участия в аукционе размер уставного капитала не является ключевым требованием. Предохранителем здесь является гарантийный взнос в виде процента от стартовой стоимости объекта. Участник теряет гарантийный взнос, если откажется от заключения сделки или не отвечает требованиям, установленным законом", – объясняет LIGA.net глава набсовета Прозорро.Продажи Илья Михайлов.

Как бы там не продавались лоты, большая часть ликвидности из Проминвестбанка и МР банка уже работает на Победу Украины. Фонд гарантирования в конце 2022 года перечислил 17 млрд грн со счетов банков в специальный фонд государственного бюджета.

Акции из уставного капитала банков передали государству в лице госпредприятия "Национальный фонд инвестиций Украины". Министерство финансов также получило более 9,9 млрд грн выплат по ОВГЗ, по которым наступил срок погашения.

Автор – Елена Граждан

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.