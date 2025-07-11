Биткоин продолжает рекордный рост второй день подряд

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В пятницу утром, 11 июля, биткоин установил новый исторический максимум, поднявшись до $118 323. За последние 24 часа его стоимость выросла на 6%. Другие криптовалюты также показали положительную динамику: Ethereum подорожал на 8,1% - до $3026, а Solana - на 5,7%, достигнув $166,5.

На момент написания новости стоимость биткоина опустилась до $117 891, свидетельствуют данные Binance.

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Инвесторы ожидают дальнейшего роста и массово заходят в опционы с целями до $150 000. Ситуацию подогревают институциональный спрос, заявления Дональда Трампа и ожидания "криптонедели" в Конгрессе США, отмечает Bloomberg.

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Самая популярная криптовалюта продолжает рекордный рост второй день подряд. Впервые в истории Bitcoin превысил $116 000, после чего взлетел до $118 000. Это спровоцировало массовое закрытие коротких позиций: по данным Coinglass, было ликвидировано шортов более чем на $1 млрд. Инвесторы также влили рекордные $1,2 млрд в Bitcoin-ETF только за один день.

На бирже Deribit растет интерес к биткоин-опционам со страйками $115 000 и $120 000. Трейдеры также активно покупают долгосрочные контракты, завершающиеся в сентябре и декабре, ориентируясь на $140 000 и даже $150 000.

Рынок подпитывают ожидания, что второй срок Трампа ослабит регуляции для криптоиндустрии. Конгресс объявил неделю с 14 июля "Crypto Week". Сам Дональд Трамп публично поддержал цифровые активы на своей платформе Truth Social.

"Биткоин достиг новых высот благодаря бешеному спросу со стороны инвесторов и корпораций", – сказал Маурисио Ди Бартоломео из Ledn.

В ближайшие недели рынок будет следить за действиями ФРС, динамикой ETF и политическими сигналами из Вашингтона.