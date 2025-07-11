Біткоїн продовжує рекордне зростання другий день поспіль

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У п’ятницю вранці, 11 липня, біткоїн встановив новий історичний максимум, піднявшись до $118 323. За останні 24 години його вартість зросла на 6%. Інші криптовалюти також показали позитивну динаміку: Ethereum подорожчав на 8,1% - до $3026, а Solana - на 5,7%, досягнувши $166,5.

На момент написання новини вартість біткоїна опустилася до $117 891, свідчать дані Binance.

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Інвестори очікують подальшого зростання й масово заходять в опціони з цілями до $150 000. Ситуацію підігрівають інституційний попит, заяви Дональда Трампа й очікування "криптотижня" у Конгресі США, зазначає Bloomberg.

Найпопулярніша криптовалюта продовжує рекордне зростання другий день поспіль. Уперше в історії Bitcoin перевищив $116 000, після чого злетів до $118 000. Це спровокувало масове закриття коротких позицій: за даними Coinglass, було ліквідовано шортів на понад $1 млрд. Інвестори також влили рекордні $1,2 млрд у Bitcoin-ETF лише за один день.

На біржі Deribit зростає інтерес до біткоїн-опціонів зі страйками $115 000 і $120 000. Трейдери також активно купують довгострокові контракти, що завершуються у вересні та грудні, орієнтуючись на $140 000 і навіть $150 000.

Ринок підживлюють очікування, що другий термін Трампа послабить регуляції для криптоіндустрії. Конгрес оголосив тиждень з 14 липня "Crypto Week". Сам Дональд Трамп публічно підтримав цифрові активи на своїй платформі Truth Social.

"Біткоїн досяг нових висот завдяки шаленому попиту з боку інвесторів і корпорацій", – сказав Маурісіо Ді Бартоломео з Ledn.

У найближчі тижні ринок буде стежити за діями ФРС, динамікою ETF і політичними сигналами з Вашингтона.