Украина начала национализировать российские активы. Первые – ПИБ и Сбербанк

Совет национальной безопасности и обороны Украины 11 мая принял первое решение о принудительном изъятии российского имущества. Под него попадут Проминвестбанк и Международный резервный банк (ранее – Сбербанк), сообщается на сайте Верховной Рады, которая должна утвердить соответствующий указ президента.

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Национализации будут подлежать 99,772644% акций Проминвестбанка, 100% акций МР Банка, а также финансовые активы в виде прав требования, принадлежащих материнским структурам этих банков – 0,93 млрд грн ВЭБ.РФ и 14,9 млрд грн Сбербанка России.

Кроме того, изымаются другие финансовые активы указанных "дочек" российских банков, за исключением 3 млрд грн МР Банка, направляемые на удовлетворение требований его кредиторов.

Как происходит национализация российского имущества. Решение принимает Совет национальной безопасности и обороны по представлению Кабинета министров . Оно вступает в силу после подписания указа президента и его утверждения Верховной Радой.

Принудительно изъятые объекты права собственности России и ее резидентов передают госпредприятию Нацинвестфонд , пока государство не определит, как распорядиться ими в будущем.

25 февраля НБУ отозвал лицензию и решил ликвидировать "дочки" российских Сбербанка и ВЭБ. По данным НБУ, вывод с рынка банков РФ лишил Украину от 46 млрд грн неработающих кредитов.

10 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов.

Андрей Водяный

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