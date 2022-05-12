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Украина начала национализировать российские активы. Первые – ПИБ и Сбербанк

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 12:01
Украина начала национализировать российские активы. Первые – ПИБ и Сбербанк - Фото
Фото: depositphotos.com

Совет национальной безопасности и обороны Украины 11 мая принял первое решение о принудительном изъятии российского имущества. Под него попадут Проминвестбанк и Международный резервный банк (ранее – Сбербанк), сообщается на сайте Верховной Рады, которая должна утвердить соответствующий указ президента.

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Национализации будут подлежать 99,772644% акций Проминвестбанка, 100% акций МР Банка, а также финансовые активы в виде прав требования, принадлежащих материнским структурам этих банков – 0,93 млрд грн ВЭБ.РФ и 14,9 млрд грн Сбербанка России.

Кроме того, изымаются другие финансовые активы указанных "дочек" российских банков, за исключением 3 млрд грн МР Банка, направляемые на удовлетворение требований его кредиторов.

Как происходит национализация российского имущества. Решение принимает Совет национальной безопасности и обороны по представлению Кабинета министров . Оно вступает в силу после подписания указа президента и его утверждения Верховной Радой.

Принудительно изъятые объекты права собственности России и ее резидентов передают госпредприятию Нацинвестфонд , пока государство не определит, как распорядиться ими в будущем.

Андрей Водяный
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снбо национализация Сбербанк ВЭБ ПИБ МР Банк
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