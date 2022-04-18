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Украина готовится национализировать 26 млрд грн активов выведенных с рынка банков РФ

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 12:44
Украина готовится национализировать 26 млрд грн активов выведенных с рынка банков РФ - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/Liga.net

Кабмин поддержал предложение НБУ национализировать 26 млрд грн активов выведенных с украинского рынка российских банков МР Банк (Сбербанк РФ) и Проминвестбанк (ВЭБ.РФ). Об этом сообщила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) Светлана Рекрут в интервью ЭП.   

На уровне правительства уже есть решение о принудительном изъятии активов. Окончательное решение должен принять СНБО. Национализация произойдет после подписания президентом Владимиром Зеленским соответствующего указа, уточнила Светлана Рекрут.  

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Государством будут национализированы высоколиквидные активы российских банков, в частности, средства на накопительном счете НБУ, на корреспондентских счетах банков, обязательства материнских структур этих банков. 

Также конфискуются государственные облигации в собственности банков. Будут экспроприированы и депозитные сертификаты, и корпоративные права этих банков.  

Государство заберет у банков кредиты, выданные украинским государственным компаниям. Речь идет о четырех государственных предприятиях, имеющих стратегическое значение. Сумма этого долга перед двумя банками без процентов составляет около 10 млрд грн. 

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Роман Брыль
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