Украина готовится национализировать 26 млрд грн активов выведенных с рынка банков РФ

Кабмин поддержал предложение НБУ национализировать 26 млрд грн активов выведенных с украинского рынка российских банков МР Банк (Сбербанк РФ) и Проминвестбанк (ВЭБ.РФ). Об этом сообщила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) Светлана Рекрут в интервью ЭП.

На уровне правительства уже есть решение о принудительном изъятии активов. Окончательное решение должен принять СНБО. Национализация произойдет после подписания президентом Владимиром Зеленским соответствующего указа, уточнила Светлана Рекрут.

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Государством будут национализированы высоколиквидные активы российских банков, в частности, средства на накопительном счете НБУ, на корреспондентских счетах банков, обязательства материнских структур этих банков.

Также конфискуются государственные облигации в собственности банков. Будут экспроприированы и депозитные сертификаты, и корпоративные права этих банков.

Государство заберет у банков кредиты, выданные украинским государственным компаниям. Речь идет о четырех государственных предприятиях, имеющих стратегическое значение. Сумма этого долга перед двумя банками без процентов составляет около 10 млрд грн.

25 февраля НБУ отозвал лицензию и решил ликвидировать "дочки" российских Сбербанка и ВЭБ. По данным НБУ, вывод с рынка банков РФ избавил Украину от 46 млрд грн неработающих кредитов.

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Роман Брыль

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