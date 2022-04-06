Вывод с рынка банков РФ избавил Украину от 46 млрд грн неработающих кредитов

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе Украины по состоянию на 1 марта снизилась до 26,6% по сравнению с 29,5% на 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Объем неработающих кредитов уменьшился за февраль на 46,3 млрд грн.

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Существенное улучшение показателя NPL обусловлено выводом из рынка банков с российским капиталом, уточняют в Нацбанке.

С начала военного вторжения РФ в Украину Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банки, находящиеся под контролем РФ.

Речь шла о Международном резервном банке, который на 100% принадлежит Сбербанку России и Проминвестбанке, который на 99,77% принадлежит российскому госбанку ВЭБ.РФ.

25 февраля НБУ отозвал лицензию и решил ликвидировать "дочки" российских Сбербанка и ВЭБ.

22 марта украинские банки увеличили чистую прибыль в полтора раза за январь-февраль.

1 апреля главное управление разведки Украины сообщило, что российские Промсвязьбанк и Газпромбанк финансируют закупку вооружений для войны в Украине.

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Роман Брыль

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