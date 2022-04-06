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Вывод с рынка банков РФ избавил Украину от 46 млрд грн неработающих кредитов

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2022, 13:20
Вывод с рынка банков РФ избавил Украину от 46 млрд грн неработающих кредитов - Фото
Фото: depositphotos.com

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе Украины по состоянию на 1 марта снизилась до 26,6% по сравнению с 29,5% на 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.   

Объем неработающих кредитов уменьшился за февраль на 46,3 млрд грн.  

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Существенное улучшение показателя NPL обусловлено выводом из рынка банков с российским капиталом, уточняют в Нацбанке. 

С начала военного вторжения РФ в Украину Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банки, находящиеся под контролем РФ. 

Речь шла о Международном резервном банке, который на 100% принадлежит Сбербанку России и Проминвестбанке, который на 99,77% принадлежит российскому госбанку ВЭБ.РФ.   

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Роман Брыль
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нацбанк российские банки NPL неработающие кредиты
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