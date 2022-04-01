Российские банки финансируют покупку вооружений для войны в Украине – ГУР

Через российские Промсвязьбанк и Газпромбанк проходит финансирование покупок вооружения для военной агрессии РФ против Украины. Об этом сообщает главное управление разведки Украины.

В частности, установлено, что через российские Промсвязьбанк и Газпромбанк осуществляются закупки БПЛА, комплектующих для военной техники и средств радиоэлектронной разведки для подразделений 47 танковой дивизии (Мулино), уточняют в ГУР.

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Газпромбанк не отключен от платежной системы SWIFT. Санкции против него ввела только Великобритания. Этот банк является главным учреждением, через которое европейцы производят оплату за поставку российских энергоносителей.

Промсвязьбанк 12 марта попал в перечень учреждений, отключенных от системы SWIFT.

2 марта ЕС отключил семь российских банков от SWIFT и запретил поставлять в РФ наличные евро.

23 марта Нацбанк призвал руководство SWIFT отключить Центробанк РФ от платежной системы.

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Роман Брыль

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