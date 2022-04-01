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Российские банки финансируют покупку вооружений для войны в Украине – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2022, 17:59
Российские банки финансируют покупку вооружений для войны в Украине – ГУР - Фото
Фото: ЕРА

Через российские Промсвязьбанк и Газпромбанк проходит финансирование покупок вооружения для военной агрессии РФ против Украины. Об этом сообщает главное управление разведки Украины.   

В частности, установлено, что через российские Промсвязьбанк и Газпромбанк осуществляются закупки БПЛА, комплектующих для военной техники и средств радиоэлектронной разведки для подразделений 47 танковой дивизии (Мулино), уточняют в ГУР. 

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Газпромбанк не отключен от платежной системы SWIFT. Санкции против него ввела только Великобритания. Этот банк является главным учреждением, через которое европейцы производят оплату за поставку российских энергоносителей. 

Промсвязьбанк 12 марта попал в перечень учреждений, отключенных от системы SWIFT. 

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Роман Брыль
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ГУР. разведка санкции против россии российские банки промсвязьбанк SWIFT Газпромбанк закупка оружия
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