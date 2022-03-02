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ЕС отключил семь российских банков от SWIFT и запретил поставлять в РФ наличные евро

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 13:58
ЕС отключил семь российских банков от SWIFT и запретил поставлять в РФ наличные евро - Фото
SWIFT( Facebook компании)

Европейский Союз отключил семь российских банков из системы передачи финансовых сообщений SWIFT. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

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Под санкции попали Банк Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Банк "Россия", Совкомбанк, ВЭБ и ВТБ БАНК.

Этот запрет вступит в силу на десятый день после публикации в Официальном журнале ЕС, говорится в сообщении.

Санкции также  будут распространяться на любое юридическое лицо, организацию или орган России, имущественные права которых прямо или косвенно принадлежат более чем на 50% вышеупомянутым банкам.

Также ЕС запретил  инвестировать в будущие проекты, финансируемые Фондом прямых инвестиций РФ, который находится под санкциями Великобритании и США.

Санкции ЕС также запрещают продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центробанк России.

Как и сообщалось ранее, Сбербанк и Газпромбанк не попали в список банков, которые ЕС отключил от SWIFT.

  • Ранее под санкции США попали ВТБ, "Открытие", Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. Их активы и долларовые счета заблокировали, а платежные приложения Apple Pay и Google Pay для карт этих банков прекратили работу.
  • США и Великобритания также ввели ограничения для Сбербанка, ему закрыли все корреспондентские счета. Для Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка и Московского кредитного банка будут действовать ограничения на предоставление финансирования и другие операции с новыми долговыми обязательствами и размещением новых акций.

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Наталия Фреик
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