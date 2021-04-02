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Кабмин создал Национальный фонд инвестиций. Чем займется

02.04.2021, 10:17
Кабмин создал Национальный фонд инвестиций. Чем займется - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабинет министров принял постановление о создании государственной компании Национальный фонд инвестиций Украины. Соответствующий документ опубликован на правительственном портале.

Задача новой государственной компании – создание совместных инвестиционных проектов с суверенными фондами ОАЭ, Катара и других стран, говорится в сообщении.

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Согласно документу министерство экономики торговли и сельского хозяйства в месячный срок разработает проект закона о Национальном фонде инвестиций и подготовит изменения в государственный бюджет-2021 для финансирования фонда.

Впоследствии, планируется преобразовать фонд в акционерное общество.

Начальный уставной капитал Национального фонда инвестиций – 100 млн грн.

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Роман Брыль
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