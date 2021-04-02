Кабмин создал Национальный фонд инвестиций. Чем займется

Кабинет министров принял постановление о создании государственной компании Национальный фонд инвестиций Украины. Соответствующий документ опубликован на правительственном портале.

Задача новой государственной компании – создание совместных инвестиционных проектов с суверенными фондами ОАЭ, Катара и других стран, говорится в сообщении.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Согласно документу министерство экономики торговли и сельского хозяйства в месячный срок разработает проект закона о Национальном фонде инвестиций и подготовит изменения в государственный бюджет-2021 для финансирования фонда.

Впоследствии, планируется преобразовать фонд в акционерное общество.

Начальный уставной капитал Национального фонда инвестиций – 100 млн грн.

LIGA360 будет информировать вас автоматически. Настройте Smart-сигналы, чтобы отслеживать упоминания о законодательных изменениях, налоговые задолженности контрагентов, а также упоминания о бренде вашей компании и персон. Закажите тестовый доступ. Не успеваете за изменениями?будет информировать вас автоматически. Настройте Smart-сигналы, чтобы отслеживать упоминания о законодательных изменениях, налоговые задолженности контрагентов, а также упоминания о бренде вашей компании и персон.

19 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров создать национальный фонд инвестиций.

18 марта 2021 года замминистра экономики Ирина Новикова на форуме "Украина 30" сообщила, что в 2021 году Украина планирует привлечь $5 млрд инвестиций.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.