Кабмин создал Национальный фонд инвестиций. Чем займется
Кабинет министров принял постановление о создании государственной компании Национальный фонд инвестиций Украины. Соответствующий документ опубликован на правительственном портале.
Задача новой государственной компании – создание совместных инвестиционных проектов с суверенными фондами ОАЭ, Катара и других стран, говорится в сообщении.
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Согласно документу министерство экономики торговли и сельского хозяйства в месячный срок разработает проект закона о Национальном фонде инвестиций и подготовит изменения в государственный бюджет-2021 для финансирования фонда.
Впоследствии, планируется преобразовать фонд в акционерное общество.
Начальный уставной капитал Национального фонда инвестиций – 100 млн грн.
- 19 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров создать национальный фонд инвестиций.
- 18 марта 2021 года замминистра экономики Ирина Новикова на форуме "Украина 30" сообщила, что в 2021 году Украина планирует привлечь $5 млрд инвестиций.
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