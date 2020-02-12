С ног на голову. Как небольшой “зомби-банк” может перевернуть дело ПриватБанка. Разбор

Финал трехлетнего разбирательства вокруг Укринбанка в Большой палате Верховного суда прошел незамеченным на фоне приближавшейся апелляции ПриватБанка против Игоря Коломойского, запланированной на 19 декабря.

10 декабря 2019 года мало кто в Украине следил за очередным судебным процессом между Фондом гарантирования вкладов и скромным банком-банкротом.

Как выяснилось, зря. Большая палата не просто приняла сторону государства в споре с отдельно взятымфинучреждением, она фактически решила большой понятийный конфликт между государством и экс-владельцами банков-банкротов, которые считают, что с ними поступили несправедливо.

Решение прямо повлияет на все остальные процессы, где экс-собственники неплатежеспособных банков пытаются оспорить их банкротства и вернуть все обратно. В том числе дело ПриватБанка.

Чем так важна победа Фонда гарантирования над Укринбанком?

Банк-ветеран ставит вопрос ребром

История старейшего коммерческого банка Украины Укринбанка (на рынке с 1989 года, неформальное влияние приписывают экс-главе НБУ Владимиру Стельмаху, официальный мажоритарий – Владимир Клименко) могла бы закончиться 22 марта 2016 года с решением НБУ об отзыве у него банковской лицензии. После этого Укринбанк должен был отправиться на ликвидацию.

Но его бывшие собственники были в корне не согласны с таким сценарием. 16 марта они получили решение Окружного админсуда Киева о том, что НБУ незаконно признал Укринбанк неплатежеспособным. Соответственно, временная администрация Фонда гарантирования тоже работала в банке неправомерно, посчитал ОАСК, дав регулятору 95 дней на восстановление платежеспособности финучреждения. НБУ это решение проигнорировал..

После этого финучреждение-ветеран получило новую жизнь, но уже не Киеве, а в Северодонецке, и не как банк, а как обычное юрлицо – Украинская инновационная компания (Укринком), которая объявила себя правопреемником Укринбанка. Сам банк исчез: такого юрлица в госреестрах больше не существовало.

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Государство, которое к тому моменту выплатило вкладчикам Укринбанка 1,8 млрд грн компенсаций, осталось за бортом благодаря юридической коллизии: суд отменил банкротство банка по решению НБУ, но означало ли это, что все, что произошло с ним дальше тоже автоматически умножалось на ноль?

Ответа на этот вопрос в украинском законодательстве нет. Этим пробелом воспользовались экс-собственники еще 25 банков, которые попытались схожим с Укринбанком образом признать решения Нацбанка незаконными. Главный пример – Златобанк, выигравший все инстанции вплоть до Верховного суда. Он зацепился за формальное отсутствие кворума на заседании правления НБУ, на котором банк был признан банкротом.

Ни один из банков так и не вернулся на рынок (такого механизма в украинских законах тоже нет), но десять банков за счет решения судов вырвались из-под контроля Фонда гарантирования. Впоследствии из-за "пограничного юридического статуса за такими финучреждениями закрепилось название – банки-зомби.

В поисках справедливости. Четыре ответа ВСУ на сложные вопросы

Само по себе это явление стало символом большого противоречия, рожденного банкопадом 2014-2016 годов. Тогда НБУ едва ли не каждую неделю выводил банки с рынка, банкротами стали около 100 финучреждений. Но что, если регулятор в отдельных случаях ошибался или был предвзят? Как в таком случае восстановить справедливость?

Украинские суды по-разному находили ответ на этот вопрос. Как правило, речь шла о возвращении такого банка обратно на рынок, что было заведомо невозможно.

10 декабря стало знаковой датой для всех дел подобного содержания: Больша палата Верховного суда, главный судебный орган в стране, который решает вопросы исключительной сложности, а ее выводы обязательны для применения всеми судами низших инстанций, сформировала юридическую позицию на основании кейса Укринбанка.

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Детали решения стали известны только 7 февраля. В распоряжении LIGA.net есть полный текст постановления Большой палаты ВСУ. Теперь у судов формата "банк-банкрот против государства" есть готовые ответы на ключевые спорные вопросы.

Может ли суд отменить решения НБУ или Фонда гарантирования, связанные с неплатежеспособностью банков?

В постановлении Большой палаты говорится: "отмена судом процедуры выведения банка с рынка ... приводит к тому, что суды перебирают на себя функции НБУ и Фонда – специальных органов, наделенных по законодательству полномочиями, которые свойственны только им".

Речь идет о ситуациях, где судьи находят процедурные изъяны в решениях регуляторов (пример – дело Златобанка и несоблюдения кворума правлением НБУ). БП решила, что для отмены решения НБУ или Фонда нужно оспорить их основания. При этом суд уточняет, что попытки судов по-своему трактовать банковское законодательство или ревизировать процедуры выведения банков с рынка могут даже противоречить Конституции.

"Суд должен только устранять пробелы в процедурах регуляторов, чтобы обеспечить законную защиту заинтересованных сторон", – отмечается в документе.

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Можно ли вернуть банк-банкрот на рынок?

Даже если суд признает решение Нацбанка относительно банкротства конкретного банка незаконным, это недостаточное основание для того, чтобы остановить временную администрацию (ВА) или ликвидацию, которую проводит Фонд гарантирования, считает БП.

Решения Фонда о начале работы ВА или ликвидации тоже можно признать незаконными, но этот факт не прекращает самих процедур.

Единственный повод для выхода банка из-под управления Фонда – решение Нацбанка о возврате на рынок (но для этого собственники сами должны привести показатели банка к нормам, которые устнавливает НБУ).

Превратить банк в простое юрлицо – это законно?

Законодательством не предусмотрена процедура выведения банка с рынка путем превращения в юрлицо, отмечает Большая палата. Все изменения подобного рода, в том числе смена менеджмента, должны быть согласованы с Нацбанком.

Какие права имеют собственники банка, пострадавшего от рук госструктур?

На этот счет большая палата пишет: "если банк считает, что НБУ незаконно вмешивался в его работу, он имеет право защитить свои права, требуя возмещения убытков в порядке, определенном законом".

Коломойскому будет сложнее. Последствия решения Большой палаты

В Фонде гарантирования не скрывают радости от успеха в деле Укринбанка. Теперь Фонд может инициировать отмену решений судов, которые отстранили его от управления отдельными банками, рассказал LIGA.net замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Виктор Новиков.

Часть уже принятых решений не в пользу государства будут оспорены. Фонд подаст новые иски, которые будут базироваться на правовой позиции Большой палаты, добавил Новиков. Параллельно с этим Фонд намерен обратиться в Минюст с просьбой разобраться с действиями нотариусов и госрегистраторов, которые помогали банкам-банкротам юридически выйти из-под контроля ФГВФЛ.

"Главное – мы давно добивались права не останавливать проведение временной администрации и ликвидации банков, несмотря на решения судов, поскольку речь также идет о продаже активов и расчетах с кредиторами", – пояснил он.

Право, о котором говорит Новиков, стало одним из главных новшеств правительственного законопроекта №2571, который был зарегистрирован в парламенте 11 декабря – на следующий день после решающего заседания БП по Укринбанку.

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Его главная цель – не допустить возврата банков-банкротов бывшим собственникам. Необратимость решений НБУ, несмотря на решения судов, – одна из ключевых идей законопроекта. Вторая сторона: если Нацбанк поступил несправедливо, пострадавшие от его действий могут получить компенсации. Но это еще нужно доказать.

Одним из главных "вдохновителей" реформы - большой судебный процесс вокруг ПриватБанка, в котором экс-собственники Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов пытаются через суд отменить, во-первых, решение НБУ о неплатежеспособности банка и, во-вторых, все последовавшие действия госорганов, включая переход в госсобственность.

Если бы закон (в прессе его называют не иначе как "антиколомойский") был оперативно принят, это могло серьезно повлиять на расклад сил в судах вокруг Привата. Пока проект застрял в финкомитете Рады из-за спорного вопроса о порядке компенсации.

Когда его представят хотя бы к первому чтению – неизвестно.

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Теперь в расклад сил на судах Привата может вмешаться правовая позиция Большой палаты ВСУ. Как? Одним из аргументов Окружного админсуда, который признал национализацию ПриватБанка незаконной, было то, что НБУ не выдержал процедуру инспекционной проверки банка, завершив ее раньше срока, а потому не мог сделать точный вывод о дыре в капитале. В теории, это противоречит позиции БП, которая назвала несовершенство отдельных процедур недостаточным поводом для отмены решений Нацбанка.

Как будет на практике – покажет новый сезон сериала "Коломойский против национализации ПриватБанка". Он стартует уже 16 марта, когда в Большой палате Верховного суда возобновится слушание по делу о связанности Игоря Коломойского и семьи Суркисов.