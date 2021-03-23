Глава Укрэксимбанка Евгений Мецгер – тот самый госбанкир, которому летом прошлого года в прямом эфире позвонил президент Владимир Зеленский с требованием отреагировать на жалобы бизнеса.

Совпадение или нет, но Укрэксимбанк в последнее время неизменно выступает финансовым партнером крупнейших проектов, за которые берется Зеленский. Именно госбанк кредитует Укравтодор в рамках "Великого будівництва", он выдал кредит ГП Антонов на строительство самолетов для армии, ему в числе других госбанков поручили спасти госкомпанию Укрэнерго от долгов перед "зеленой энергетикой".

Корреспондент LIGA.net встретился с Мецгером в рамках подготовки большого материала об истории Укрэксима. Десятилетиями банк использовали политики разных времен для финансирования своих бизнесовых и политических интересов, что стоило украинским налогоплательщикам около $3 млрд. Подробнее о том, как это происходило и изменилось ли что-то сейчас, читайте здесь.

Ниже – самое интересное из разговора с Мецгером: о рекордном убытке, проблемных активах и Укрэксимбанке будущего.

"Был вариант с докапитализацией на 10 млрд грн"

- В 2020 году Укрэксимбанк получил рекордный в истории убыток в 5,6 млрд грн. После публикации этой цифры вы написали, что это достижение со стороны новой команды банка. В чем логика?

- Одной из первых моих задач в банке было понять, с чем нам придется столкнуться. Год назад картина выглядела так себе: процентные расходы в два раза превышали процентные доходы, из 120 млрд грн кредитного портфеля, 70 млрд – не обслуживалось вообще.

Из оставшихся 50, 10 – это альтернативная энергетика, которая в прошлом году столкнулась с определенным отраслевым кризисом, еще 10 – кейсы с реструктуризацией (сначала клиент платит очень низкую процентную ставку, которая впоследствии вырастала до рыночных значений).

В итоге, у нас остается 30 млрд кредитного портфеля, который генерит процентные доходы и около 150 млрд грн пассивов, которые нужно обслуживать. Разрыв – в пять раз. Покрыть его очень сложно даже с учетом комиссионного дохода, который зарабатывает банк.

- Кабмин докапитализировал Эксим на 6,8 млрд грн. Банку достаточно этой суммы?

- У нас было несколько прогнозов по убыткам: пессимистичный 10-12 млрд грн и "оптимистичный" – 9-10 млрд грн.

Мы обратились к набсовету, показали все, что увидели, обсудили ситуацию с Нацбанком. Первый вариант докапа был 6,8 млрд грн – чтобы покрыть дополнительные резервы. Второй – 10 млрд: чтобы банк мог иметь запас в плане норматива достаточности капитала и начать расширение нового здорового портфеля.

Акционер избрал первый вариант – закрыть наши текущие проблемы. Поэтому мы будем ориентироваться на стратегию органического роста за счет будущей прибыли. Параллельно занимаемся проектами staff- и cost-cutting, ищем возможности вернуть к жизни некоторые кредиты, которые практически не обслуживались и варианты, как банк может быстро заработать.

- Staff-cutting – это вопрос 2021 года или часть людей вы уже сократили?

- До прихода нашей команды в Эксиме было около 3500 персонала. По метрикам, с помощью которых мы оцениваем эффективность, даже без учета кризиса и перехода на "удаленку" должно быть 2000-2500 К концу 2021 года планируем выйти где-то на 2500 персонала.

- Банк нес большие расходы на обслуживание еврооблигаций нулевых годов. Сколько еще обязательств по ним остается у Эксима после выкупа бумаг на $300 млн?

- Портфель евробондов в валюте имеет ставку 9,65-9,85% годовых. В гривне у нас были облигации в 16-18%. Сейчас это – совершенно нерыночные проценты.

Это был вызов последних трех кварталов, но мы уже почти завершили "упражнение" с удешевлением ресурсной базы. По валютным бондам мы выкупили бумаг на $300 млн и погасили – на $190 млн. По гривневым – погасили на 4 млрд грн. Как результат – уже в ноябре-декабре 2020-го наши процентные доходы превышали расходы.

- На чем еще банк может сократить расходы/заработать?

- Задача ближайших кварталов – разобраться с нашими непрофильными активами. Простой пример – наш филиал во Львове. Это здание на 7700 кв.м. В нем работает 87 человек, после реструктуризации – около 60. На мой взгляд, несколько "царские условия". Будем смотреть, как мы используем наши помещения: где-то переедем в другой офис, где-то продадим здание, но останемся в долгосрочной аренде. Немыслимо владеть зданием, которое стоит несколько миллионов долларов и использовать в нем 800-900 кв. м вместо 7000.

Также избавимся от собственной сети "гаражей" – я не считаю, что нам нужно такое количество своего транспорта, а это несколько десятков автомобилей. Альтернатива – аренда. Я в целом приверженец аутсорса – там, где это оправданно.

Плюс на балансе находим интересные вещи: 100 000 штук столовых приборов образца 93-го года, 900 листов гипсокартона, чуть ли не тонна коньяка. Все это тоже нужно продавать.

"Эффективный Эксим – 40 отделений и около тысячи персонала"

- От каких видов бизнеса Эксиму стоит отказаться, на ваш взгляд?

- Мы не видим смысла конкурировать на некоторых сегментах рынка. Например, в нашем понятийном аппарате нет такой вещи как МСБ. Мы работаем с компаниями среднего уровня капитализации, госкомпаниями, муниципальными структурами. В рознице Эксиму работать нет смысла. Поэтому такие вещи как банкоматная сеть, эквайринг – от этого банку стоит избавиться.

- Неужели эквайринг – это неприбыльная история?

- Я понимаю, как эти бизнесы появились в банке: где-то возник зарплатный проект вместе с большим клиентом, где-то клиент-торговая сеть, которой предложили эквайринг. Но в прошлом году мы сделали 300 млн торгового оборота и понесли столько же расходов на поддержку сети. Я считаю, что наш формат – это найти свой рынок и стать там, если не первым, то быть в тройке лидеров.

- Что вы будете делать с эквайринговой сетью – продавать?

- Да, мы уже ведем переговоры с некоторыми банками. Готовы на диалог – относительно как эквайринговой, так и банкоматной сети.

Эквайринговая сеть Укрэксимбанка состоит из более 1700 POS-терминалов, установленных для около 1000 клиентов-субъектов хозяйствования. Банкоматный парк – это 524 устройства, 35 – с функцией приема наличных.

- Если подытожить, как должен выглядеть эффективный Укрэксимбанк?

- Максимально мобильный, гибкий банк. Без широкой сети отделений, представленный в ключевых городах. Сконцентрированный на крупных проектах, которые, вероятнее всего, не всем конкурентам под силу. Согласно стратегии развития банка до 2024 года, к тому времени будет выглядеть так: около 40 офисов вместо 60, 900-1300 человек. Процессы выстроены эффективно, часть передана на аутсорс. Вопрос проблемной задолженности по-максимуму закрыт.

"В 2021 году получим прибыль 1,6 млрд грн"

- Как вы оцениваете показатель Cost-to-Income Ratio Укрэксима?

- Я помню, в апреле мы насчитали 214% (Cost-to-Income Ratio – один из ключевых банковских показателей, описывает какую часть дохода банк тратит на свое содержание. CIR выше 100% означает, что банк операционно неэффективен, – Ред.). Уже в ноябре-декабре 2020-го вышли на 61-64%. Накопительный за год – 92%.

- Улучшенные показатели декабря – следствие выплат по ОВГЗ в вашем портфеле?

- Я не могу сказать, что это следствие одного фактора. В течение года мы провели несколько реструктуризаций, заключили ряд сделок, включая облигации Автодора, – процентные доходы в целом улучшились.

- В стратегии развития Эксима, утвержденной Кабмином речь идет о существенном сокращении CIR. О каком реальном уровне идет речь и как быстро вы планируете воплотить этот план?

- Будем стремиться к CIR на уровне 36%.

- Вопрос проблемных долгов закрыт не полностью на данный момент?

- Мы зарезервировали все, что было необходимо. Теперь вопрос – в качестве нашего менеджмента: работать с текущим портфелем и не допускать новой проблемной задолженности. Соответственно, я не вижу потребности в докапитализации в ближайшем будущем. В дальнейшем капитал будет расти за счет прибыли банка.

- В 2021 Эксим уже будет прибыльным?

- Да. Наш прогноз – 1,6 млрд грн. Уже в январе-феврале мы получили около 200 млн грн прибыли.

- Порядка 2 млрд грн резервов банк сформировал только в декабре. Почему? У вас было желание оставить все убытки в 2020 году?

- Логика была другой: с весны прошлого года мы распределили проблемные кейсы среди сотрудников, чтобы попытаться "оздоровить" каждый актив, либо разработать стратегию принудительного взыскания задолженности.

Результаты отработки не всегда соответствовали ожиданиям, зато мы получили глубокое понимание по каждому случаю и увидели реальные масштабы необходимого резервирования.

С другой стороны, есть и успешные кейсы: Три О (управляющая компания МФК Гулливер, - Ред.), Харьков Пэлэс (входит в DCH Александра Ярославского, - Ред.). Причем в последнем случае мы получили вполне рыночную ставку и клиент согласился дообеспечить кредит – мы получили хороший залог в виде поручительства платежеспособного юридического лица. До этого долг практически не обслуживался, но мы нашли возможность для коммуникации. Сейчас у нас на очереди еще четыре больших кейса по реструктуризации.

- Были ли реструктуризации по "зеленке"?

- Нет, там были только очень короткие реструктуризации – что-то вроде кредитных каникул, чтобы понять ситуацию на рынке.

- Насколько сильна концентрация в вашем "зеленом портфеле". Известно, что лидер этого рынка – ДТЭК Рината Ахметова. Он у вас кредитуется?

- ДТЭК в этом портфеле – вообще нет. Но в целом такой концентрации, чтобы кто-то один занимал более 50% портфеля, нет.

- Одна из особенностей Эксима – порядка 25-30 млрд грн кредитного портфеля, где заемщики – это собственники рабочего бизнеса, которые приняли концептуальное решение не обслуживать долги в Укрэксимбанке, хотя и прилежно платят по кредитам в других банках. Как вы оцениваете объемы такого портфеля?

- Думаю, порядка 15-20 млрд грн.

Я считаю, что в этом смысле между банками должна быть коммуникация: те, кто решает не обслуживать свои долги, должны постепенно становиться персонами нон-грата на рынке заимствований. Новое поколение банкиров поддерживает эту идею.

- Банк с одной стороны помогает государству, кредитуя его через ОВГЗ и его проекты, такие как Укравтодор и Антонов, с другой – особых усилий с его стороны в плане работы с вашими недобросовестными заемщиками не видно. Должно ли государство как собственник вам помогать в этом?

- Наша основная проблема – в судах. Я не скрывал радости, когда в НБУ выдвинули идею о создании специализированного финансового суда. Это было бы идеально.

Пока государство создало условия для того, чтобы мы могли продавать долги, в том числе на голландских аукционах. Здесь осталось, чтобы НБУ доработал некоторые методологические штрихи, в частности – как правильно считать NPV (net present value) актива. После этого, на мой взгляд, наступит новая реальность: с продажей "проблемки" мы лишим себя удовольствия разбираться с именами из бомонда. И я с радостью буду читать новости, как олигарх X разобрался через суды с олигархом Y.

"Доля госкомпаний расти не должна"

- Сделка с Укравтодором выгодна банку? Есть мнение, что, если бы не Эксим, эта компания не смогла бы привлечь финансирование даже под госгарантии.

- Претендентов на Автодор среди банков было достаточно, поверьте. Мы выиграли этот тендер, полагаю, благодаря тому, как мы структурировали сделку. Замысел был в том, что мы сможем потом продавать эти облигации на вторичном рынке, но пока мы хотим сами на них заработать.

Интерес банка здесь заключается не только в самом Автодоре, а и в подрядчиках, которые с ним работают. Там есть крупные компании, в том числе международные – их счета в основном обслуживаются у нас в банке, кто-то оформляет лизинг, у кого-то уже есть овердрафт.

- Кредитование ГП Антонов входило бы в ваши планы, если бы не инициатива президента?

- Антонов – предприятие с устойчивым финансовым состоянием и хорошей кредитной историей. Предприятию открыта кредитная линия сроком на 4 года почти на 2,98 млрд грн с плавающей процентной ставкой.

Важно, что впервые в истории независимой Украины государство заказало современные самолеты для ВВС страны, которые будут собираться по программе импортозамещения.

- Что вы скажете об Укрэнерго, которая привлекла синхронное финансирование сразу от трех госбанков в конце прошлого года. Эта история не выглядит рыночной, согласны?

- Укрэнерго достаточно неплохо выглядит с точки зрения финансового состояния, в качестве дополнительного комфорт-фактора выпущена государственная гарантия. Цель кредитования – расчеты с производителями альтернативной энергетики, которые в том числе кредитуются и в нашем банке. Кредит на 4 млрд грн выдан на 3 года с плавающей процентной ставкой, привязанной к учетной ставке НБУ.

- Насколько активно Укрэксим покупал ОВГЗ в 2020 году?

- В целом портфель ценных бумаг вырос существенно, поскольку туда попал Автодор, но если говорить чисто об ОВГЗ, объемы выросли на несколько процентных пунктов. Мы решили, что будем направлять свободную ликвидность на проекты, в которых мы можем хорошо заработать. Проще было бы вложиться в ОВГЗ, но Автодор имел бонус в виде очень большого кросс-сейла.

- В декабре, когда у Минфина был пик заимствований, тоже особо не покупали?

- Покупали, но всего два миллиарда.

- Кого Укрэксимбанк будет кредитовать в 2021 году?

- Первое – конечно же, хотелось бы работать с экспортерами, причем интересуют компании со средним уровнем капитализации. Например, недавно поддержали украинского производителя орехов – хороший кейс, перспективное направление бизнеса. Второе – муниципалитеты. У них есть много проектов: закупки общественного транспорта, строительство дорог, медицина: обеспечение оборудованием клиник, закупка карет скорой помощи.

- Какую долю занимают в вашем портфеле госкомпании?

- Порядка 32%.

- Есть задача уменьшить ее?

- Физически портфель может увеличиваться. Но доля существенно не должна расти.

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