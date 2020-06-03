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Зеленский позвонил главе Укрэксимбанка из-за жалоб бизнесменов из Хмельницкого

Зеленский позвонил главе Укрэксимбанка из-за жалоб бизнесменов из Хмельницкого
03.06.2020, 17:38

Предприниматели Хмельницкой области на встрече с президентом заявили о проблемах с реструктуризацией кредитов Укрэксимбанка

Президент Владимир Зеленский позвонил главе государственного Укрэксимбанка Евгению Мецгеру после жалоб предпринимателей на проблемы с реструктуризацией кредитов. Это происходило во время встречи главы государства с представителями бизнеса в Хмельницком.

В ходе беседы бизнесмены пожаловались Зеленскому, что не могут реструктуризировать кредиты в госбанке. Члены делегации президента позвонили Мецгеру, который пообещал, что вопрос решит управляющая филиалом в Хмельницком Татьяна Лундышева. Предпринимателям это не понравилось. После этого Зеленский лично позвонил главе банка.

"Для чего ты отправляешь их к Лундышевой, если бизнесмены не могут решить вопрос в Киеве? Жень, послушай меня, здесь не вопрос одной компании, это разные компании. Значит это происходит у вас по всей стране. Это глобально решаете вы", - заявил президент.

"Пожалуйста, примите такое решение, чтобы люди могли погашать кредиты через год. У них сейчас нет денег из-за коронавируса", - подчеркнул Зеленский в разговоре с Мецгером.

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Юрий Тарасовский
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Владимир Зеленский Укрэксимбанк
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