НБУ назвал главный риск для банков в 2021 году

Национальный банк Украины проведет стресс-тестирование 30 банков, чтобы убедиться в устойчивости финучреждений. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора Национального банка Украины за февраль 2021 года.

В НБУ заявили, что ключевым риском банков в течение 2021 года остается кредитный – угрозы для платежеспособности отдельных секторов и компаний, вызванные пандемией, остаются высокими.

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Отмечается, что несмотря на существенное улучшение экономической ситуации во втором полугодии, отдельные заемщики банков все еще испытывают финансовые затруднения.

В НБУ отмечают, что это может негативно повлиять на качество обслуживания кредитов, а следовательно, обусловит потребность в дополнительном формировании резервов банками.

"Чтобы удостовериться, что заявленное банками качество кредитного портфеля соответствует действительности, НБУ проведет оценку качества активов банковского сектора, а 30 банков дополнительно пройдут стресс-тестирование", – говорится в сообщении.

В обзоре говорится, что с января 2021 года НБУ обязал банки поэтапно высчитывать стоимость непрофильных активов из основного капитала. "Это правило заставит банки вовремя их избавляться, что повысит финансовую устойчивость и сделает достоверными показатели их финансовой отчетности", – добавили в НБУ.

В декабре сообщалось, что Национальный банк Украины в 2021 году проведет плановые инспекционные проверки в 43 банках и 32 небанковских финансовых учреждениях.

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Наталия Софиенко

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