НБУ проведет проверки в 45 банках в 2021 году

Национальный банк Украины в 2021 году проведет плановые инспекционные проверки в 45 банках и 32 небанковских финансовых учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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В первом квартале проверки пройдут в банках: Украинский капитал, Европромбанке, Банке 3/4, ПУМБ, АП Банк, Асвио Банк и Окси Банк.

Во втором квартале проверят: Укрэксимбанк, Райффайзен банк Аваль, Альфа-Банк, банк Пивденный, ТАСкомбанк, Ощадбанк, БИС Банк, МИБ, банк Сич, Пиреус Банк, Полтава-банк и Альтбанк.

В третьем квартале НБУ проверит: Приватбанк, ОТП Банк, Креди Агриколь Банк, банк Восток, МТБ Банк, А-Банк, Индустриалбанк, банк Клиринговый дом, банк Конкорд, Кристалбанк, Коминвестбанк, Альпари Банк, Юнекс Банк и банк Фамильный.

В четвертом квартале проверки запланированы в Укрсиббанке, Мегабанке, банке Альянс, в ПИБе, КИБе, Мотор-Банке, Айбокс Банке, Аккордбанке, Укргазбанке и Укрбудинвестбанке.

Нацбанк также проверит 32 небанковских финансовых учреждения: 15 страховых компаний, 11 кредитных союзов, пять финансовых компаний и у одного лизингодателя. Проверки охватят учреждения, на которые приходится 23% активов страхового рынка, 33% сегмента кредитных союзов и около 20% финансовых компаний и лизингодателей.

Список объектов, которые попали под проверку можно посмотреть тут.

НБУ в 2021 году также продолжит проводить и внеплановые проверки, необходимость которых будет определяться на основании надзорных действий в рамках системы раннего реагирования.

Справка. НБУ начал оценивать устойчивость банков, которая предусматривает, в том числе, проведение стресс-тестирования, в 2018 году. В процессе стресс-тестирования определяются оценочные показатели финансовой отчетности банка (баланса и отчета о прибыли и убытках) и необходимый уровень капитала на три года после отчетной даты по базовому и неблагоприятным макроэкономическим сценариям.

Впервые НБУ опубликовал план проверок в декабре 2018 года.

В марте 2020 года НБУ приостановил проведение всех видов выездных проверок банков и других финансовых учреждений на период карантина.

В мае Нацбанк утвердил и опубликовал новое положение об осуществлении банками финансового мониторинга.

18 декабря 2020 года Национальный банк назвал банки, которые нарушают нормативы НБУ по размеру кредитного риска, валютной позиции и другие.

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Наталия Софиенко

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