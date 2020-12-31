НБУ проведет проверки в 45 банках в 2021 году
Национальный банк Украины в 2021 году проведет плановые инспекционные проверки в 45 банках и 32 небанковских финансовых учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
В первом квартале проверки пройдут в банках: Украинский капитал, Европромбанке, Банке 3/4, ПУМБ, АП Банк, Асвио Банк и Окси Банк.
Во втором квартале проверят: Укрэксимбанк, Райффайзен банк Аваль, Альфа-Банк, банк Пивденный, ТАСкомбанк, Ощадбанк, БИС Банк, МИБ, банк Сич, Пиреус Банк, Полтава-банк и Альтбанк.
В третьем квартале НБУ проверит: Приватбанк, ОТП Банк, Креди Агриколь Банк, банк Восток, МТБ Банк, А-Банк, Индустриалбанк, банк Клиринговый дом, банк Конкорд, Кристалбанк, Коминвестбанк, Альпари Банк, Юнекс Банк и банк Фамильный.
В четвертом квартале проверки запланированы в Укрсиббанке, Мегабанке, банке Альянс, в ПИБе, КИБе, Мотор-Банке, Айбокс Банке, Аккордбанке, Укргазбанке и Укрбудинвестбанке.
Нацбанк также проверит 32 небанковских финансовых учреждения: 15 страховых компаний, 11 кредитных союзов, пять финансовых компаний и у одного лизингодателя. Проверки охватят учреждения, на которые приходится 23% активов страхового рынка, 33% сегмента кредитных союзов и около 20% финансовых компаний и лизингодателей.
Список объектов, которые попали под проверку можно посмотреть тут.
НБУ в 2021 году также продолжит проводить и внеплановые проверки, необходимость которых будет определяться на основании надзорных действий в рамках системы раннего реагирования.
- Впервые НБУ опубликовал план проверок в декабре 2018 года.
- В марте 2020 года НБУ приостановил проведение всех видов выездных проверок банков и других финансовых учреждений на период карантина.
- В мае Нацбанк утвердил и опубликовал новое положение об осуществлении банками финансового мониторинга.
- 18 декабря 2020 года Национальный банк назвал банки, которые нарушают нормативы НБУ по размеру кредитного риска, валютной позиции и другие.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии