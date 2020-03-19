Карантин. НБУ прекращает выездные проверки

Национальный банк Украины приостановил проведение всех видов выездных проверок банков и других финансовых учреждений на период карантина, связанного с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что останавливаются и ранее начатые проверки. "Такие проверки продолжатся после прекращения карантина с учетом времени, прошедшего до его установки", - уточняют в НБУ.
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Изменения утверждены постановлением НБУ №3 4 от 18 марта "О приостановлении проведения выездных проверок банков".