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Карантин. НБУ прекращает выездные проверки

Карантин. НБУ прекращает выездные проверки
19.03.2020, 14:50

На время карантина Нацбанк приостанавливает все запланированные и начатые ранее проверки

Национальный банк Украины приостановил проведение всех видов выездных проверок банков и других финансовых учреждений на период карантина, связанного с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что останавливаются и ранее начатые проверки. "Такие проверки продолжатся после прекращения карантина с учетом времени, прошедшего до его установки", - уточняют в НБУ.

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Изменения утверждены постановлением НБУ №3 4 от 18 марта "О приостановлении проведения выездных проверок банков".

Андреева Анна
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НБУ карантин проверки банков
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